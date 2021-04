Alexa télécharge les derniers jeux Xbox Game Pass pour vous

Une nouvelle fonctionnalité Alexa permet désormais aux utilisateurs de l’assistant vocal de télécharger directement les jeux Xbox Game Pass, depuis un appareil connecté Amazon.

Il suffit simplement d’énoncer la requête "Alexa, télécharge [nom du jeu] depuis Xbox Game Pass" devant votre appareil compatible. C’est un vrai plus qui vous invite à installer tout nouveau titre ajouté au catalogue Xbox depuis pratiquement n'importe où. Ainsi, que vous soyez bloqué dans les transports, en cours ou au bureau, il est possible de démarrer l’installation d’un jeu attendu et d’en profiter le soir même - à condition d’interagir avec un produit Alexa à proximité (les écouteurs Sony WF-1000XM3, par exemple, supportent l’assistant vocal).

Les joueurs ayant souscrit à un abonnement Xbox Game Pass peuvent également se servir de leurs appareils Alexa pour découvrir auditivement les nouveautés du service. Pour ce faire, il est nécessaire d’activer l’option Xbox Alexa Skill, via l’application Alexa.

Xbox Game Pass : une raison supplémentaire de s’abonner

Ces dernières semaines, le service Xbox Game Pass de Microsoft a accueilli un certain nombre de jeux tiers AAA. Outriders et MLB: The Show 21 - une exclusivité PlayStation de longue date - ont été lancés dès leur sortie sur Xbox Game Pass. Le service d'abonnement, qui compte plus de 18 millions d'abonnés, a également obtenu l'un des meilleurs jeux Nintendo Switch, Octopath Traveler, de même que 20 jeux cultes issus du catalogue Bethesda.

Non seulement les abonnés Xbox Game Pass disposent d’un accès direct à des centaines de jeux, mais ils bénéficient également de réductions de 20% sur tout titre présent sur le service, et de 10 % sur les contenus téléchargeables. Chaque titre Xbox Game Studios est également lancé sur Xbox Game Pass dès le jour 1, attendez-vous donc à être parmi les premiers à accueillir Halo Infinite, Everwild, Fable et Forza Motorsport.

Vous pouvez déjà contrôler vocalement votre Xbox à l'aide de commandes spéciales Alexa : celles-ci vous permettent d’allumer et éteindre votre console, lancer des jeux ou même participer à une discussion de groupe avec vos amis.