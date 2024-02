Vampire The Masquerade Bloodlines 2 - tout ce que nous savons pour l'instant

Le développement de Vampire The Masquerade Bloodlines 2 a été quelque peu mouvementé. Le jeu devait initialement sortir en mars 2020, mais après plusieurs retards, le projet semble avoir été entièrement réorienté.

The Chinese Room est désormais le studio principal en charge du développement de Vampire The Masquerade Bloodlines 2, et après une récente révélation, nous avons désormais une bien meilleure idée de ce à quoi ressemblera le jeu à venir lors de son lancement. En raison de son développement étrange, nous allons principalement couvrir Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sous sa nouvelle forme, étant donné que tout, du gameplay aux éléments narratifs, semble avoir changé depuis la révélation initiale.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Vampire The Masquerade Bloodlines 2, y compris un aperçu de la nouvelle fenêtre de sortie, des détails sur le gameplay, ainsi que des informations sur la date à laquelle nous devrions en savoir plus. Vous trouverez ici toutes les informations concernant Vampire The Masquerade Bloodlines 2 au fur et à mesure de leur publication.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 - l'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Un jeu d'action-RPG à la première personne sur les vampires.

Un jeu d'action-RPG à la première personne sur les vampires. Quand sort-il ? 2024

2024 Sur quoi puis-je y jouer ? PC, PS5 et Xbox Series X|S

PC, PS5 et Xbox Series X|S Qui l'a créé ? The Chinese Room

(Image credit: Paradox Interactive)

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sera lancé en 2024. Il s'agit de la dernière nouvelle concernant la sortie du jeu, annoncée lors d'une nouvelle révélation du jeu au début du mois de septembre 2023. Cela fait longtemps qu'on l'attend, puisque Vampire The Masquerade Bloodlines 2 a été annoncé pour la première fois en 2019. Depuis, le jeu a changé de studio et reçoit un trailer de gameplay de 33 minutes.

En termes de plateformes, vous pourrez jouer sur Windows PC, Xbox Series X|Series S, et PS5.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 : Bandes-annonces

La dernière bande-annonce que nous avons reçue pour Vampire The Masquerade Bloodlines 2 est la nouvelle bande-annonce de gameplay. D'une durée de 33 minutes, elle montre le personnage principal Phyre en train d'infiltrer un entrepôt. Vous pouvez la visionner ci-dessous :

Il existe techniquement d'autres bandes-annonces pour Vampire The Masquerade Bloodlines 2, mais elles sont assez anciennes à ce stade. Étant donné que le jeu a changé de studio depuis la sortie de ces bandes-annonces, il vaut la peine de conserver les dernières informations comme référence.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 : Jouabilité

(Image credit: Paradox Interactive)

Grâce à une récente bande-annonce, nous avons pu voir 33 minutes de gameplay de Vampire The Masquerade : Bloodlines 2. Tout commence par l'infiltration de Phyre dans un entrepôt. Les choses sont d'abord furtives, Phyre utilisant des objets lancés comme distractions avant de passer à l'action. Des capacités comme le vol plané et la distorsion sont utilisées pour éliminer les ennemis en silence, tout en se déplaçant rapidement dans les niveaux supérieurs de l'entrepôt.

Une fois Phyre repérée, le combat devient plus intense, avec des esquives et des parades au centre de l'action. Les ennemis plus imposants nécessitent des attaques plus puissantes, comme une attaque spéciale qui permet à Phyre d'asséner des centaines de coups en quelques secondes.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 : Histoire et le contexte

(Image credit: Paradox Interactive)

Nous n'en savons pas encore beaucoup sur l'histoire de Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Vous incarnerez un vampire âgé appelé Phyre vivant à Seattle, une ville dirigée par plusieurs clans de vampires. Une guerre se prépare entre ces clans avant votre arrivée, après quoi il vous appartiendra de vous allier et de façonner l'avenir de la ville.

Les clans jouables sont au nombre de quatre : Brujah, Tremere, Banu Haqim et Ventrue. Vous pouvez vous plonger dans les détails de chacun des quatre clans sur le blog de Vampire The Masquerade Bloodlines 2.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 : Dernières actualités

Le personnage principal de Vampire : The Masquerade Bloodlines 2 sera doublé

Vampire : The Masquerade Bloodlines 2 a fait l'objet d'un tout nouveau stream de présentation de la part du développeur The Chinese Room (TCR). La vidéo regorge de détails sur le prochain RPG d'horreur gothique et confirme également que le personnage principal du jeu sera entièrement doublé.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 dévoilé à nouveau

Le 2 septembre 2023, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 a été dévoilé à nouveau. Il est désormais développé par The Chinese Room, qui a travaillé sur Everybody's Gone to the Rapture. Vous pouvez consulter le Tweet d'annonce ici.

Voilà, c'est tout ce que nous savons sur Vampire The Masquerade Bloodlines 2 pour l'instant.