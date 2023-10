Ubisoft repousse une nouvelle fois Skull and Bones, ainsi qu'un "grand" jeu mystérieux

Skull and Bones, le prochain jeu d'action-aventure pirate d'Ubisoft, subit un nouveau retard, selon le dernier rapport de résultats de la société. De plus, un autre "grand" jeu d'Ubisoft est également repoussé, mais on ne sait pas exactement de quel jeu il s'agit.

Comme le rapporte Eurogamer, Skull and Bones a connu de multiples retards depuis son annonce en 2017. Au cours de la dernière année, il a manqué trois fenêtres de sortie distinctes - d'abord, le 8 novembre 2022, puis le 9 mars 2023, et maintenant.

Dans le nouveau rapport de résultats d'Ubisoft, publié hier (26 octobre), il est indiqué que Skull and Bones devrait désormais être lancé au quatrième trimestre 2023-24, ce qui correspond à une fenêtre allant de janvier à mars 2024, soit potentiellement près d'un an après la dernière date de sortie prévue.

Le rapport fait également référence à un "grand jeu qu'il avait initialement prévu de lancer au cours du dernier trimestre de l'année fiscale en cours" (avant le 31 mars 2024). Le rapport indique ce qui suit : "La société a décidé de lancer cet autre grand jeu au cours de l'exercice 2024-25, afin de maximiser sa création de valeur."

Cela signifie que, quel que soit le jeu en question, une nouvelle fenêtre de lancement est prévue quelque part entre avril 2024 et la fin mars 2025. Cependant, le rapport ne précise pas à quel moment de l'année financière le jeu a été repoussé, si bien que l'on ne sait pas pour l'instant quelle sera l'ampleur du retard.

Bien que le rapport ne révèle pas de quel jeu il s'agit, il précise qu'Avatar : Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Nexus VR, Prince of Persia : The Lost Crown, Just Dance 2024, XDefiant et The Division Resurgence sont toujours prévus pour le reste de l'année financière en cours.

