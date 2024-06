Sony dévoile l'adaptateur PSVR 2 pour PC

Sony vient de dévoiler l'adaptateur PC PSVR 2, qui permettra aux propriétaires du casque VR PlayStation 5 de le connecter à un PC de jeu et d'accéder ainsi à la vaste bibliothèque de jeux SteamVR.

Annoncé via un article officiel sur le blog PlayStation, l'adaptateur PC PSVR 2 sera disponible à l'achat lorsque la compatibilité PC pour le casque VR sera lancée le 7 août. L'adaptateur coûtera 59,99 € et sera disponible à l'achat soit sur PlayStation Direct, soit chez certains détaillants qui n'ont pas encore été annoncés.

Sony précise que l'adaptateur nécessite un câble DisplayPort, compatible avec DisplayPort 1.4, qui n'est pas inclus avec l'adaptateur lui-même. Une fois l'adaptateur et le câble DisplayPort en main, il faudra les connecter au PC et au casque PSVR 2, puis télécharger les applications SteamVR et PSVR 2 sur Steam. Après une configuration initiale via ces applications, tout devrait être prêt.

Sony a également indiqué les spécifications minimales requises pour utiliser le casque PSVR 2 sur PC. Consultez la liste ci-dessous pour voir si votre configuration répond aux spécifications :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits / Windows 11 64 bits

Windows 10 64 bits / Windows 11 64 bits Processeur : Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 (architecture Zen 2 ou ultérieure requise)

Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 (architecture Zen 2 ou ultérieure requise) RAM : 8 Go ou plus

8 Go ou plus GPU : NVIDIA GeForce GTX 1650 ou ultérieur (architecture Turing ou ultérieure requise) - NVIDIA série RTX - AMD Radeon RX 5500XT ou ultérieur / AMD Radeon RX 6500XT ou ultérieur

NVIDIA GeForce GTX 1650 ou ultérieur (architecture Turing ou ultérieure requise) - NVIDIA série RTX - AMD Radeon RX 5500XT ou ultérieur / AMD Radeon RX 6500XT ou ultérieur DisplayPort : DisplayPort 1.4

DisplayPort 1.4 USB : Connexion directe uniquement

Connexion directe uniquement Bluetooth : Bluetooth 4.0 ou ultérieur

Pour ceux qui possèdent un PSVR 2 et qui sont frustrés par le rythme lent des sorties de logiciels sur PS5, cet adaptateur semble être une bonne solution pour étendre leur bibliothèque avec de nombreux titres SteamVR, y compris le très acclamé Half-Life: Alyx.

Cela dit, le prix de 59,99 € est relativement élevé et pourrait en refroidir certains, surtout après avoir dépensé 499,00 € pour le casque PSVR 2 lui-même.

