Skull and Bones : date de sortie, gameplay et dernières nouvelles

Skull and Bones est enfin sorti le 16 février, après des années de retard et des changements majeurs au cœur du jeu.

Dans Skull and Bones, vous commencez en tant que pirate naufragé et vous vous construisez un chemin vers une légende de la piraterie. Il y a des missions à accomplir, des hubs à visiter et de nombreuses possibilités de personnalisation des navires. Ce qui est clair, c'est que la portée et la vision du jeu ont radicalement changé depuis sa première présentation.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce jeu de mer en monde ouvert, avec un aperçu de son gameplay, les dernières nouvelles, et bien plus encore.

Skull and Bones : l'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? L'aventure pirate d'Ubisoft

L'aventure pirate d'Ubisoft Sur quoi peut-on y jouer ? PS5, Xbox Series X|S et PC

PS5, Xbox Series X|S et PC Quand est-il sorti ? Le 16 février 2024

(Image credit: Ubisoft)

Skull and Bones a été lancé le 16 février 2024.

Lorsque le jeu a été annoncé pour la première fois, il n'a été confirmé que pour une sortie sur PS4, Xbox One et PC. À l'époque, il était prévu qu'il sorte en 2018. Après de nombreux retards, et le lancement de la nouvelle génération de consoles, Skull and Bones a ensuite abandonné la PS4 et la Xbox One. Il est désormais disponible sur PS5, Xbox Series X | Series S et PC.

Skull and Bones est également le premier jeu d'Ubisoft à se vendre sous la barre des 70 € pour les consoles de nouvelle génération (59.99 € en France), ce à quoi la société ne s'était pas engagée auparavant.

Skull & Bones : bandes-annonces

Ubisoft a présenté une bande-annonce de Skull and Bones lors des Game Awards 2024. Il s'agit d'une plongée dans le gameplay détaillant les combats navals, la progression du joueur et l'histoire principale. Vous pouvez la regarder ci-dessous.

Nous avons inclus quelques bandes-annonces clés de Skull and Bones dans cet article, mais vous pouvez trouver toutes les bandes-annonces de Skull and Bones qui ont été publiées à ce jour sur la chaîne YouTube officielle d'Ubisoft.

Skull & Bones : gameplay

Lors de sa première présentation, Skull and Bones s'apparentait davantage à Rainbow Six Siege qu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le jeu était une compétition en petit comité où chaque joueur incarnait un navire, équipé de canons et d'armures spécialisés, avant que les deux équipes ne se réduisent en miettes à coups de canons et de mousquets.

Cela a totalement changé, ou du moins, ce n'est plus l'aspect central. Aujourd'hui, Skull and Bones est avant tout un jeu de rôle d'action. Vous commencez votre aventure en tant que pirate naufragé. Vous devez dénicher des ressources pour construire un petit navire à voile, presque sans défense, et à partir de ces débuts modestes, vous vous élèverez au rang de seigneur pirate.

À bord de votre navire, vous naviguerez dans un monde ouvert, à la recherche de bois, de métaux précieux et de toutes les autres ressources nécessaires à la fabrication d'équipements. Vous affronterez des ennemis contrôlés par l'IA, tels que d'autres navires, mais aussi des animaux sauvages, comme des hippopotames et des requins. Vous récolterez davantage de ressources et de butin sur eux, utilisant cela pour échanger contre de l'argent dans des repaires de pirates et autres avant-postes, ou pour vos fabrications.

Le meilleur moyen de gagner de l'argent, de l'équipement et des plans est de prendre des contrats. Ces missions vous amèneront à chasser des primes, à assaillir des villes, ou à rechercher des trésors perdus depuis longtemps. Les contrats accessibles dépendent de votre "infamie" et en compléter aidera également à augmenter votre niveau d'infamie. Bien que vous puissiez acheter des équipements et des navires avec le butin récolté, Skull and Bones vous permet de fabriquer des équipements pour équiper votre goélette.

En explorant les sept mers de Skull and Bones, vous découvrirez des plans. Ceux-ci peuvent être des récompenses pour avoir complété des contrats ou cachés au fond de coffres au trésor. Ils seront essentiels pour la fabrication dans le jeu. Avec des plans et des ressources que vous trouvez dans le monde, que ce soit en fouillant des épaves, en récoltant des ressources naturelles, ou en chassant des animaux en mer, vous pourrez construire de nouveaux navires, créer de nouvelles armes et armures, et améliorer tous les équipements de votre navire.

Certaines des coques et équipements les plus puissants devront être fabriqués. Ainsi, si vous souhaitez devenir le pirate le plus redouté des sept mers, vous devrez investir votre temps dans la fabrication et les plans.

Skull and Bones : multijoueurs

Skull and Bones a commencé comme un jeu PvP, mais s'est depuis transformé en un jeu de survie pouvant être joué entièrement en solo. C'est un changement radical par rapport à la vision originale du jeu de pirates en monde ouvert d'Ubisoft. Cependant, le multijoueur de Skull and Bones existe toujours sous une forme modifiée.

Bien que le jeu puisse être joué seul, vous pouvez l'ouvrir à d'autres joueurs, amis comme ennemis. Lorsque vous prenez une mission de contrat et partez dans le monde pour gagner du butin, vous pouvez inviter un autre joueur dans votre groupe, vous associant pour accomplir la mission ensemble. Bien que cela rende le jeu un peu plus facile et que vous deviez partager certains des gains, car vous vous retrouverez souvent à affronter plus d'ennemis et à gagner plus de butin que votre cale ne peut contenir, le partager avec un ami ne signifie pas que vous finirez avec moins.

Vous pouvez également ouvrir votre jeu aux joueurs ennemis, transformant les sept mers en une arène PvP. Bien que vous ne puissiez pas être attaqué dans les eaux sûres autour d'un repaire de pirates, dès que vous en sortez, vous pouvez être ciblé par d'autres joueurs. Bien sûr, en partant en mission, vous ne pourriez pas attirer beaucoup d'attention, mais au retour au port, votre cale remplie de butin, les joueurs ennemis vous verront comme une cible de haute valeur et pourraient venir vous chasser.

De cette manière, le PvP et le co-op ont toujours leur place dans Skull and Bones mais sous une forme réduite.

Skull and Bones : types de navires

(Image credit: Ubisoft)

Il existe plusieurs types de navires dans Skull and Bones, chacun ayant des forces et des faiblesses significatives. Les trois types confirmés par Ubisoft lors de l'Ubisoft Forward étaient les Navires de Cargaison, les Navires de Navigation et les Navires de Combat. Il pourrait y avoir d'autres types que nous n'avons pas encore vus, mais en plus de ces catégories, nous savons qu'il existe plusieurs coques de chaque type, offrant ainsi de nombreuses opportunités de trouver le navire parfait pour votre style de jeu.

Navires de Cargaison

Plus grands et plus lents que les autres types de navires, les navires de cargaison ont de grandes cales qui vous permettent de transporter beaucoup plus de butin que n'importe quel autre type de navire. Bien qu'ils ne soient pas aussi performants dans un combat que les navires de combat, ni aussi rapides que les navires de navigation, si vous emmenez un navire de cargaison au combat, vous n'aurez pas à laisser de butin derrière vous.

Navires de Navigation

Bien que vous n'ayez pas beaucoup en termes d'armure ou de points durs où vous pouvez installer des lignes de canons, les navires de navigation sont les types de vaisseaux les plus rapides et les plus manœuvrables. Non seulement ils sont bons pour l'exploration en avant, mais dans une bataille, un bon capitaine sera capable de se faufiler entre ses ennemis et de rester hors de portée de leurs canons. Leur autre faiblesse est une petite cale, donc ce type de navire est mieux utilisé quand vous avez un ami pour aider à ramasser le butin après une bataille.

Navires de Combat

Si vous voulez apporter le combat dans une bataille, ce sera le type de navire pour vous. Il peut ne pas être aussi rapide ou manœuvrable qu'un navire de navigation, il peut ne pas avoir l'armure ou la cale d'un navire de cargaison, mais le navire de combat peut charger le plus d'armes et dominer le champ de bataille.

Skull and Bones : actualités

(Image credit: Ubisoft)

Skull and Bones en chanson lors de l'Ubisoft Forward 2023

Skull and Bones a en effet refait surface lors de l'Ubisoft Forward 2023, mais principalement sous la forme d'une performance musicale. Une bêta a au moins été annoncée, alors restez à l'écoute pour plus d'informations.

Skull & Bones n'est "pas un jeu axé sur le récit"

Si vous espérez une grande histoire dans Skull & Bones, il pourrait être judicieux de modérer vos attentes. Dans une interview avec True Achievements, le directeur du jeu, Ryan Barnard, nous a dit :

"Skull and Bones n'est pas un jeu axé sur le récit. Nous avons des éléments narratifs — dans le jeu, vous rencontrerez des PNJ importants appelés Kingpins qui ont leurs propres histoires que vous apprendrez au fur et à mesure que vous développez une relation avec eux en prenant des contrats avec eux. Il y a une histoire sous-jacente au jeu avec laquelle nous construisons toute la lore du monde, mais ce n'est pas l'aspect principal. Nous voulons que les joueurs créent leurs propres histoires et puissent choisir le type de pirate qu'ils veulent être."

Au lieu de cela, Barnard considère le système de progression, l'Infamie, comme la force motrice de cette campagne. Étant donné qu'il s'agit d'une expérience de service en direct, ce n'est pas si surprenant que l'histoire ne soit pas au centre de l'attention, bien que cela puisse s'avérer décevant pour ceux qui recherchent une nouvelle aventure de pirate en solo.

