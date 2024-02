Modern Warfare 3 Saison 2 : la bande-annonce présente trois nouvelles cartes multijoueurs 6v6

Activision a partagé un aperçu plus détaillé de trois des nouvelles cartes multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare 3, qui seront disponibles avec le lancement de la Saison 2.

Avant le lancement de la Saison 2 de Modern Warfare 3 le 7 février, l'éditeur a publié une toute nouvelle bande-annonce présentant le prochain trio de cartes 6 contre 6 qui rejoindront le roster multijoueur - Stash House, Vista et Departures.

La bande-annonce, que vous pouvez regarder ci-dessous, offre un survol de chaque carte en commençant par Vista, une carte de taille moyenne moderne située en bord de mer, sur un complexe hôtelier brésilien en montagne, avec un extérieur et un intérieur ouverts pour jouer.

Stash House est une carte "compacte" de petite taille comprenant une maison abandonnée avec un grand jardin à l'avant et à l'arrière accessible aux joueurs, tandis que Departures - décrite comme de taille moyenne à grande - est située à l'aéroport international Zakhaev, mais est plus grande que Terminal.

Le jeu introduira également une version remasterisée de la carte 6 contre 6 Das Haus en milieu de saison - un gratte-ciel en construction près de Highrise, qui est apparu pour la première fois dans Call of Duty: Vanguard.

"Que vous soyez là pour semer le chaos ou juste pour l'XP, attendez-vous à une version remasterisée beaucoup plus lumineuse et aérée, ainsi qu'à une absence de couverture destructible pour une action encore plus rapide," dit Activision dans son dernier article de blog.

Il y a encore plus à attendre avec la Saison 2, deux nouvelles variantes de cartes pour Skidrow et Airborne, une nouvelle mission d'histoire en saison, et cinq nouveaux modes incluant Team Gun Game, Snipers Only, Bounty (en saison), et deux modes à durée limitée Juggermosh (en saison) et Hordepoint.

Les joueurs peuvent également s'attendre à un tout nouveau passe de combat, qui comportera un crossover avec la série télévisée The Walking Dead: Fear the Living, et inclura Rick Grimes en tant que nouveau skin de personnage.

Pour en savoir plus, voici notre liste des meilleurs jeux FPS, ainsi que les meilleurs jeux multijoueurs disponibles pour jouer en 2024.