Halo Infinite : la saison actuelle sera la dernière, le développeur 343 Industries commençant à travailler sur de "tout nouveaux projets"

Le développeur de Halo Infinite, 343 Industries, a confirmé que le soutien actif du jeu diminuerait après la fin de la saison multijoueur en cours.

Comme l'a rapporté GamesRadar, un livestream de 343 Industries a tourné autour de l'avenir de Halo Infinite et a confirmé que la saison actuelle très appréciée (Saison 5) sera la dernière. Cependant, cela ne signifie pas que le contenu pour le jeu Xbox Series X|Series S s'arrêtera complètement, car sa suite multijoueur compétitive continuera à être soutenue avec de plus petites mises à jour pour un avenir prévisible.

343 Industries a confirmé que les saisons seraient remplacées par des "Opérations" de forme plus courte. Les passes de combat accompagnant ces Opérations n'auront que 20 niveaux (ce qui pourrait les rendre beaucoup plus gérables pour certains joueurs) et dureront environ quatre à six semaines. La première de ces Opérations sera lancée dans un peu plus d'une semaine, le 30 janvier.

Pendant le livestream, le développeur a souligné que Halo Infinite ne sera pas hors ligne de sitôt : "Nous avons une équipe dédiée qui travaille sur Halo Infinite, continuant à livrer à l'avenir.

"Mais nous avons également des équipes supplémentaires maintenant, accélérant vers l'avenir, travaillant sur de tout nouveaux projets. Nous grandissons également et avons des choses excitantes pour l'avenir."

Que ce soit pour le prochain titre Halo ou un tout nouveau projet, il semble que 343 Industries se prépare pour sa prochaine grande sortie. Et espérons qu'il sera beaucoup plus riche en fonctionnalités que ne l'était Halo Infinite à son lancement. Lorsque le jeu est sorti pour la première fois fin 2021, il manquait de manière notoire des fonctionnalités emblématiques de la série, comme la coopération en campagne et le mode Forge créatif. Les joueurs ont dû attendre un an de plus pour que les deux soient ajoutés à Halo Infinite.

