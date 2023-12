GTA 6 va "repousser les limites" des jeux à monde ouvert, déclare le fondateur de Rockstar

Maintenant que nous avons enfin une fenêtre de sortie pour Grand Theft Auto 6, il est temps de s'asseoir et d'imaginer tout ce qui sera possible dans le prochain jeu d'action et d'aventure en monde ouvert.

GTA 6 enthousiasme déjà les fans malgré les deux ans qui nous séparent de sa sortie, et ce en grande partie grâce à la perspective de son monde ouvert gigantesque et emblématique. "GTA 6 poursuit nos efforts pour repousser les limites de ce qui est possible en matière d'expériences en monde ouvert hautement immersives et narratives", explique Sam Houser, fondateur de Rockstar Games, dans un communiqué de presse. "Nous sommes ravis de pouvoir partager cette nouvelle vision avec les joueurs du monde entier."

La première bande-annonce de GTA 6 a battu tous les records et toutes les attentes dès les premières 24 heures de sa diffusion, avec 114 millions de vues à l'heure où nous écrivons ces lignes (7 décembre). On y découvre le décor emblématique de Vice City, dans l'État de Leonida, et une partie de ce qu'il aura à offrir. Après avoir fait la connaissance de la protagoniste principale, Lucia, nous avons également eu un aperçu des plages de sable blanc, des marécages luxuriants et de la vie nocturne animée par les néons que nous sommes en droit d'attendre des jeux GTA.

Les joueurs chevronnés connaissent déjà les rues animées de Vice City, puisque c'est là que s'est déroulé le quatrième jeu principal. Cependant, le communiqué de presse confirme que cette version sera "la plus grande et la plus immersive évolution de la série Grand Theft Auto à ce jour".

GTA 6 est actuellement prévu pour 2025, et Rockstar Games a annoncé qu'il serait jouable sur PS5 et Xbox Series X. Malheureusement, il n'y a pas encore eu d'informations supplémentaires sur une éventuelle sortie sur PC.