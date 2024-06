Assassin's Creed Shadows s'enrichit d'une nouvelle bande-annonce au Xbox Games Showcase

Assassin's Creed Shadows vient de recevoir une toute nouvelle bande-annonce mêlant histoire et gameplay lors du Xbox Games Showcase dans le cadre du Summer Game Fest 2024.

Cette dernière bande-annonce, dévoilée avant la présentation d'Ubisoft le 11 juin, nous donne un nouvel aperçu du Japon féodal et du parcours des deux protagonistes du jeu : Naoe Fujibayashi et Yasuke.

Il s'agit de l'un des premiers aperçus du gameplay, qui montre le penchant de Naoe pour la furtivité et le sabotage, associé à la puissance de destruction de l'environnement de Yasuke. Le tout se déroule dans un environnement magnifique, comme nous en avons l'habitude dans la série Assassin's Creed.

À en juger par la bande-annonce, Naoe ressemble beaucoup à un protagoniste classique d'Assassin's Creed, à l'instar d'Altair et d'Ezio. Elle est incroyablement agile et semble passer sans problème des assassinats aux déplacements. Tout cela semble incroyablement fluide et est de bon augure pour les fans des premiers opus de la série.

Yasuke, quant à lui, semble adopter le style plus agressif des derniers RPG Assassin's Creed, qui mettent l'accent sur les combats violents. Son style de combat semble incroyablement brutal, et il est capable d'intimider ses ennemis en poussant un cri strident. La bande-annonce montre qu'il pourra équiper différents types d'armes, dont un odachi (un katana massif) et une arme blanche.

Assassin's Creed Shadows sera lancé le 15 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Un gameplay complet sera dévoilé lors de la présentation d'Ubisoft Forward, qui aura lieu demain, le 10 juin. Espérons que cela nous permettra de découvrir plus en profondeur les différents systèmes de Shadows, notamment les combats et la progression des personnages.

