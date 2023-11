Call of Duty Modern Warfare 3 : Préparez-vous pour la campagne avec cette vidéo récapitulative de son récit

Si vous vous apprêtez à plonger dans la campagne solo de Modern Warfare 3, que vous pouvez télécharger et jouer dès maintenant, il y a de fortes chances que vous vous demandiez en quoi consiste l'histoire de Call of Duty dans la sous-série Modern Warfare.

Que vous jouiez pour la première fois à Call of Duty ou que vous soyez un fan de longue date de la série, il peut être assez facile d'oublier les détails précis des intrigues des jeux précédents, étant donné le temps considérable qui s'écoule entre chaque édition.

Heureusement, nos amis de l'équipe du Future Games Show ont mis au point ce guide vidéo pratique décrivant tout ce que vous devez savoir sur l'histoire de Call of Duty Modern Warfare jusqu'à présent, afin de vous plonger directement dans la campagne de Modern Warfare 3, en toute connaissance de cause.

Contenant de nombreux détails sur les personnages principaux, les différents décors et même certaines similitudes avec la trilogie originale Modern Warfare, il s'agit d'un guide définitif de la chronologie de la sous-série après sa réinitialisation avec le blockbuster de 2019.

Heureusement, la plupart des sous-séries de la franchise ont leur propre scénario, à l'exception de Call of Duty : World at War qui, bizarrement, semble faire partie de la chronologie plus large de Black Ops, mais vous n'avez pas à vous en préoccuper pour l'instant. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'avoir joué à d'autres jeux que Modern Warfare et Modern Warfare 2 pour comprendre ce qui se passe ici. Il y a cependant quelques éléments de la campagne coopérative Spec Ops de Modern Warfare, facilement oubliable, et même quelques éléments du jeu en ligne Call of Duty : Warzone qui alimentent cette chronologie.

En plus de ce que vous trouverez dans chacune des campagnes des deux jeux, nous avons pris soin d'inclure les détails pertinents du contenu des services en live. Nous avons également des avis très tranchés sur la merveilleuse moustache du capitaine Price, l'un des points forts des jeux Modern Warfare, que vous ne devez absolument pas manquer.

