Call of Duty - Modern Warfare 3 : Les fans de se réjouissent des changements apportés dans la campagne

La campagne de Modern Warfare 3 (2023) est enfin disponible, donnant aux fans de Call of Duty un premier aperçu du prochain jeu de tir à la première personne (FPS) à succès. Diffusée dans le cadre d'une période d'accès anticipé d'une semaine, cette partie solo du jeu pourrait donner un petit aperçu de ce que le mode multijoueur pourrait contenir lorsqu'il sortira ce vendredi (10 novembre).

Si les réactions au contenu de l'histoire et aux mécanismes de la campagne ont été très mitigées, certains des changements apportés au maniement des armes par rapport au précédent volet, Modern Warfare 2, sorti l'année dernière, ont été très appréciés.

En prenant la campagne en main, il est évident que les armes ont été rendues beaucoup plus faciles à contrôler. Avec un recul visuel considérablement réduit (le degré auquel votre arme à feu semble bouger à l'écran lorsque vous tirez), les choses semblent beaucoup plus proches de ce que l'on trouvait dans les précédents jeux Call of Duty.

Il semble également que la quantité de fumée et d'éclairs produits par les armes ait été réduite, ce qui facilite grandement la précision des tirs. Il s'agit de l'un des changements les plus demandés pour le mode multijoueur, et les joueurs ont réagi positivement sur les réseaux sociaux après avoir essayé la campagne.

"C'est comme s'il s'agissait de nouvelles armes", a déclaré l'utilisateur Shaka_Walls sur Reddit, "très enthousiaste pour le mode multijoueur !

"Les armes de MW3 sont plus performantes et plus faciles à contrôler", ajoute Alex0842. Faisant écho à un sentiment similaire, ilikeburgir a déclaré : "[Les tirs] pouvaient facilement être orientés vers la cible. Je me suis senti bien."

Certains ont cependant été un peu moins enthousiastes, un utilisateur commentant avec cynisme : "Voilà ce que l'on ressent lorsqu'on nous tend un verre d'eau glacée alors que l'on brûle en enfer."

