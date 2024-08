Bêta de Black Ops 6 : date de début et modalités d'accès

Date de début de la bêta de Black Ops 6 (Image credit: Activision) Grâce à un événement Direct diffusé au début du mois de juin, nous savons que nous aurons droit à la révélation mondiale du multijoueur lors de Call of Duty NEXT, le 28 août. Restez à l'écoute pour plus de détails afin d'être prêt à vous lancer dans la bêta du mode multijoueur et de découvrir par vous-même l'incroyable Omnimovement et les autres innovations.

La bêta de Call of Duty Black Ops 6 permettra aux joueurs de se plonger dans le jeu avant son lancement, en leur donnant un avant-goût des nouvelles armes et des mécanismes d'omnimouvement plus tard dans la semaine.

Il y a deux périodes de bêta distinctes, à une semaine d'intervalle, avec différentes façons d'accéder à chacune d'entre elles. Si vous souhaitez jouer à Black Ops 6 le plus tôt possible, vous devrez connaître les détails du week-end d'accès anticipé, avant que le jeu ne soit ouvert à d'autres joueurs le week-end suivant.

D'après ce que nous avons vu de Black Ops 6 jusqu'à présent, il a de grandes chances de figurer dans notre liste des meilleurs jeux FPS d'ici la fin de l'année, avec une campagne qui parcourt le monde, un nouvel ensemble de compétences de mouvement et une nouvelle intégration des zones de guerre. La bêta à venir est le meilleur moyen de découvrir les sensations qu'offre le jeu et de savoir si vous souhaitez ou non vous y plonger pleinement au moment du lancement.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la date de début de la bêta de Black Ops 6, y compris comment obtenir un accès anticipé et quand la bêta ouverte sera lancée. À l'approche du jour du lancement, nous mettrons cette page à jour avec les dernières informations communiquées par le développeur Treyarch.

(Image credit: Activision)

La bêta de Black Ops 6 sera lancée le 30 août à 19h (heure de Paris). Il s'agit de la période d'accès anticipé, le premier des deux week-ends qui permettront aux joueurs de se lancer dans le jeu plus tôt que prévu. Vous trouverez le programme complet ci-dessous :

Early Access (premier week-end) : 30 août - 4 septembre

30 août - 4 septembre Bêta ouverte (deuxième week-end) : 6 septembre - 9 septembre

À l'approche de vendredi, Activision devrait révéler les horaires exacts pour chaque fuseau horaire. Cette section sera alors mise à jour.

(Image credit: Activision)

Pour participer au week-end de bêta de Black Ops 6 Early Access, vous devez avoir précommandé le jeu ou être abonné au Xbox Game Pass (Game Pass Ultimate, Game Pass PC ou Game Pass Console).

Notez que la bêta Early Access se terminera le mercredi 4 septembre à 19h00 (heure de Paris).

Black Ops 6 : Bêta ouverte

(Image credit: Activision)

Le week-end de la bêta ouverte de Black Ops 6 se déroulera du 6 au 9 septembre. Elle débutera le vendredi à 19h00 (heure de Paris) et se terminera le lundi à 19h00. Vous pourrez télécharger la bêta depuis les boutiques PlayStation, Xbox et Battle.net.

Que peut-on attendre de la bêta de Black Ops 6 ?

(Image credit: Activision)

Nous ne savons pas encore ce que contiendra la bêta de Black Ops 6, mais nous nous attendons à ce que cela change aujourd'hui, mercredi 28 août, lors de l'événement Call of Duty NEXT. Si l'on considère la bêta de l'année dernière, Modern Warfare 3 proposait une poignée de cartes, de chargements prédéfinis et de modes à essayer. La sélection devrait être élargie avec l'arrivée de la deuxième période de bêta, parallèlement à la bêta ouverte. Restez à l'écoute pour savoir exactement quelles cartes et quels modes seront disponibles.

Black Ops 6 : FAQ de la bêta

Pouvez-vous précharger la bêta de Black Ops 6 ?

Vous pouvez précharger la bêta de Black Ops 6 à partir du 28 août 2024, sur toutes les plateformes. Cela vaut aussi bien pour le week-end d'accès anticipé que pour la bêta ouverte de la semaine suivante. Il vous suffit de la rechercher dans votre magasin respectif et de libérer suffisamment d'espace (nous estimons qu'il faut compter entre 70 et 80 Go).

Quel est le bonus de l'édition bêta Vault de Black Ops 6 ?

Si vous avez précommandé l'édition Black Ops 6 Vault, vous pourrez utiliser certains de vos bonus pendant la bêta. Vous pourrez incarner l'un des quatre Opérateurs du Pack Opérateur Chasseur contre Chassé. Il s'agit de Park, Adler, Brutus et Klaus. Vous pourrez également essayer cinq armes de la collection d'armes Mastercraft.

La bêta de Black Ops 6 est-elle disponible sur Game Pass ?

La bêta de Black Ops 6 sera disponible sur le Xbox Game Pass à partir du 30 août à 19h00 (heure de Paris). Il vous suffit de vous connecter à votre abonnement Xbox ou PC pour qu'elle apparaisse dans votre collection. Les abonnés au Game Pass peuvent accéder aux deux week-ends de bêta sans frais supplémentaires.