L'Apple Vision Pro semble sur le point d'être lancé

Il est temps pour les aficionados de la réalité augmentée de commencer à économiser, si ce n'est pas déjà fait, car Apple prépare tout pour lancer le casque Apple Vision Pro en février, selon un nouveau rapport. Cette information fait suite à des rumeurs selon lesquelles le lancement pourrait être reporté au mois de mars.

Des sources anonymes ont déclaré à Bloomberg que si les choses se déroulent comme prévu, la première vague d'unités grand public sera prête à être expédiée à la fin du mois de janvier, avec une sortie au détail prévue pour février - respectant ainsi la fenêtre de sortie "précoce" de 2024 qu'Apple a donnée lors de la WWDC 2023, lorsque le casque a été dévoilé.

Apparemment, le produit n'est pas le seul à être préparé en vue d'un lancement prochain. Le rapport ajoute que les développeurs qui créent des logiciels de réalité mixte ont récemment été invités à "se préparer" pour le Vision Pro, et en janvier, au moins deux membres du personnel de chaque Apple Store américain seront censés se rendre au siège de l'entreprise pour une formation.

Cette formation doit les aider à comprendre le gadget complexe d'Apple. Le casque comporte de nombreux composants personnalisables qui doivent être calibrés et conditionnés en magasin (les achats en ligne ne seront apparemment pas possibles) lorsque quelqu'un en achète un. S'il y a le moindre problème dans le processus, les acheteurs potentiels risquent de quitter le magasin, ou même l'emporter chez eux et le déballer pour une expérience médiocre - quelque chose de tout à fait inacceptable pour un gadget qui commence à 3,499 $ par casque.

Mais même si le Vision Pro se matérialise sur les étagères en février 2024, il est peu probable que vous puissiez mettre la main dessus.

Le Vision Pro remplacera-t-il votre téléviseur ? (Image credit: Apple)

Lancement de l'Apple Vision Pro en février pour les plus chanceux

Non seulement parce que le casque de réalité mixte d'Apple est hors de portée du budget de la plupart des gens, mais aussi parce qu'Apple n'en aura pas beaucoup à sa disposition.

Selon les rumeurs, Apple ne devrait produire que 150 000 casques en 2024. Ce manque de disponibilité pourrait expliquer pourquoi l'appareil ne sera vendu qu'aux États-Unis lors de son lancement. Et ce chiffre de 150 000 est valable pour l'ensemble de l'année 2024 ; beaucoup moins d'appareils seront disponibles à la date de lancement.

Le Meta Quest 3 est le principal concurrent du Vision Pro. (Image credit: Meta)

À moins que le gadget ne soit extrêmement impopulaire.

Bien que cela semble presque impossible pour un produit Apple, la combinaison du prix et de la nouveauté pourrait rebuter les gens, même les fans les plus enragés de l'entreprise. De plus, le casque est certainement le meilleur casque VR jamais conçu d'un point de vue matériel, mais Apple n'a pas encore présenté de logiciel permettant d'utiliser ces spécifications comme le Meta Quest 3, bien moins cher, ne peut le faire - même la vidéo spatiale de l'iPhone 15 Pro peut être lue sur le matériel Quest.

Il présente également quelques problèmes franchement ridicules, comme une autonomie de batterie de deux heures et (selon certaines personnes qui l'ont essayé) un design inconfortable. Comme mentionné plus haut, avec un prix de 3 499 $, il n'y a pas de marge de manœuvre - tout doit être parfait.

Cela dit, il faut s'attendre à ce que l'Apple Vision Pro soit toujours en rupture de stock. Il s'agit de la première nouvelle ligne de produits d'Apple depuis un certain temps, et même s'il s'agit d'une folie hors de prix, les collectionneurs d'Apple voudront désespérément mettre la main sur ce morceau d'histoire de la technologie.

Si vous voulez mettre la main sur l'un d'entre eux, prenez rendez-vous et rendez-vous à l'Apple Store le plus rapidement possible. Sinon, vous devrez peut-être attendre le successeur du Vison Pro pour mettre la main sur un casque Apple VR.