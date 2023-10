La Vision Pro d'Apple serait en train d'être corrigée sur deux points essentiels

Le lancement du casque Vision Pro d'Apple n'aura lieu que dans quelques mois, mais il semblerait que la société américaine travaille déjà sur plusieurs nouvelles versions afin de résoudre les problèmes du futur appareil. Si c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui envisagent d'attendre encore un peu avant de pouvoir effectuer leur achat, cela suggère que le Vision Pro, dont le prix avoisinera les 4 000 €, présente encore des problèmes non résolus.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le casque de réalité mixte a "provoqué des tensions au niveau du cou lors des tests en raison de sa taille et de son poids", qui avoisine actuellement le kilo. Apple a prévu d'ajouter une sangle de soutien pour atténuer le problème, explique Gurman, mais une solution permanente nécessitera un changement plus important.

Et c'est apparemment ce sur quoi Apple travaille actuellement. Le rapport de Gurman affirme que : "L'un des principaux objectifs d'Apple est de rendre son appareil plus confortable à porter, grâce à un design plus petit et plus léger." Cette mise à jour du casque pourrait cependant ne pas être lancée de sitôt, étant donné que le premier Vision Pro ne devrait pas être commercialisé avant le début de l'année 2024.

Pour l'instant, Gurman indique que les tests effectués sur le premier Vision Pro "ont montré qu'il pouvait être trop lourd pour certains utilisateurs, même sur de courtes durées". Apple espère certainement que cela ne constituera pas un obstacle majeur à la sortie de son casque l'année prochaine.

Corrections de l'Apple Vision Pro en cours

L'allègement du poids n'est pas le seul moyen par lequel Apple aurait l'intention d'améliorer les futures versions du Vision Pro. Gurman pense que l'entreprise travaille sur "l'expédition de casques personnalisés avec des lentilles de prescription préinstallées". Cela pourrait faciliter la tâche d'Apple (qui n'aurait plus à stocker des milliers de lentilles différentes dans ses magasins), mais les lentilles de prescription intégrées pourraient rendre le casque plus difficile à partager avec des utilisateurs ayant des exigences visuelles différentes.

De plus, des rumeurs persistantes indiquent qu'Apple ajoutera une version moins chère du Vision Pro. C'est ce que Gurman réaffirme dans son dernier rapport, ce qui soulagera tous ceux pour qui 4000 € est un prix trop élevé pour un casque de réalité mixte.

Le journaliste ajoute toutefois une autre information intéressante : Apple pourrait également travailler sur une "version plus puissante" de l'appareil, ce qui ferait certainement grimper le prix à des niveaux stratosphériques.

Il apparaît clairement qu'Apple ne se repose pas sur ses lauriers. Avec la Vision Pro, l'entreprise semble déjà travailler sur la suite. Espérons qu'elle parviendra à résoudre les problèmes dans les plus brefs délais.