Dropbox met fin au stockage illimité à cause des abus

Dropbox est incontestablement l’une des meilleures solutions de stockage en ligne. Elle n’a presque pas de défauts et offre un service fiable à ses utilisateurs. Ces derniers profitent de différents forfaits qui s’adaptent à leurs besoins et à leur budget. Il y a également une formule gratuite qui permet de stocker 2 Go de fichiers.

Aussi populaire et apprécié soit-il, Dropbox se retrouve contraint à amputer son offre payante Advanced du stockage illimité. Cette offre s’adresse aux utilisateurs professionnels qui ont besoin de stocker en ligne une grosse quantité de fichiers.

La formule Advanced de Dropbox est maintenant limitée à 15 To de stockage

Jusqu’à présent, tous les abonnés de l’offre Advanced de Dropbox qui coûte 18 euros par utilisateur et par mois bénéficiaient d’un stockage illimité de leurs données. Dropbox permettait ainsi à ses abonnés de stocker des données « autant que vous en avez besoin ».

Seulement voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Dropbox a donc pris la décision de retirer le stockage illimité à cause des nombreux abus sur la plateforme. En effet, les mineurs de cryptomonnaies et les revendeurs étaient particulièrement friands du stockage illimité.

Dans un communiqué posté sur son blog, Dropbox donne plus de détails sur cette situation. « Nous avons observé que de tels clients consomment fréquemment des milliers de fois plus de stockage que nos véritables clients professionnels », déclare la société en faisant référence à tous ceux qui utilisent Dropbox à des fins lucratives.

Désormais, Dropbox limite donc le stockage des données à 15 To pour les abonnés de l’offre Advanced. Si cela ne suffit pas, les utilisateurs peuvent rajouter 5 Go de stockage à cette offre. Les entreprises sont limitées au total à 1 000 To de fichiers stockés. Avec cette nouvelle mesure, Dropbox espère garder la confiance des professionnels tout en montrant aux revendeurs et autres qu’ils ne sont pas les bienvenus sur la plateforme.