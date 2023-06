Test Dropbox, la solution de stockage en ligne presque sans défaut

Lorsqu'il est installé sur votre bureau, le dossier Dropbox occupe un seul emplacement et tout ce que vous souhaitez synchroniser avec d'autres appareils doit y être sauvegardé - contrairement aux services de sauvegarde en ligne qui peuvent synchroniser l'ensemble de votre contenu sur votre disque dur. Vous serez satisfait de cette solution de stockage sur le cloud qui présente très peu de défauts : elle fonctionne de manière transparente partout où vous en avez besoin, et de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées.

Dropbox est l'une des premières entreprises à avoir compris ce que signifie un stockage en ligne de qualité. Lancée en 2008 pour remplacer les clés USB alors omniprésentes - un objectif qu'elle a réussi à atteindre - Dropbox est devenue l'un des sites de stockage en ligne les plus populaires au monde.

Fonctionnant de manière transparente avec Windows, macOS, Android et iOS, Dropbox permet de sauvegarder les fichiers sur le web et de les synchroniser sur plusieurs machines sans aucun effort supplémentaire de la part de l'utilisateur. Il s'agit en effet d'une solution facile à utiliser. La question est de savoir comment l'un des pionniers de la sauvegarde en ligne se positionne par rapport à ses jeunes concurrents.

Dropbox : tarifs et forfaits

Dropbox a le mérite de proposer un service gratuit, même si les 2 Go de l'espace de stockage gratuit ne sont pas très intéressants. Cependant, cela permet d'essayer le service gratuitement et pour toujours, ce que beaucoup de concurrents ne proposent pas. Il est même possible d'augmenter quelque peu votre capacité en installant par exemple le logiciel mobile et en recommandant Dropbox à d'autres personnes, étant entendu que vous ne bénéficierez pas de certaines des fonctionnalités les plus avancées du service, telles que l'accès hors ligne aux dossiers lorsque vous êtes en déplacement.

Les formules individuelles donnent accès à 2 To d'espace de stockage, au prix de 11,99€ par mois ou de 9,99€ par mois sur la base d'une facturation annuelle. L'offre Family, qui vous permet de partager votre espace de 2 To avec un maximum de six utilisateurs, est facturée 19,99€ par mois ou 16,99€ par mois sur la base d'une facturation annuelle.

Il existe plusieurs formules pour les entreprises, à commencer par la formule professionnelle à destination des travailleurs indépendants. Celle-ci comprend un espace de stockage de 3 To et un logiciel eSign à accès limité pour 19,99€ par mois ou 16,58€ par mois, facturés annuellement. Il existe également des formules d'abonnement pour les petites et les grandes équipes, avec des fonctions de sécurité renforcées. Le plan standard propose 5 To pour 14,5€ par mois par utilisateur (ou 12€ par mois pour le plan annuel) ; le plan avancé offre un stockage illimité dans le cloud pour 21,5€ par mois par utilisateur (ou 18€ par mois pour le plan annuel).

Il convient de noter que, comme pour de nombreux modèles d'abonnement, les engagements annuels permettent de réaliser des économies. Dans le cas de Dropbox, une économie de 20 % est plutôt intéressante.

Dropbox : interface

Il n'y a rien d'inattendu pour un service et une application qui ont traversé les âges, et Dropbox a grandi pour offrir une interface très propre et élégante qui permet de gérer tous vos fichiers. Elle a toujours offert l'une des expériences les plus agréables en termes d'utilisation, mais les besoins des consommateurs ont fait que Dropbox a dû s'adapter aux tendances. Qu'il s'agisse de partager un dossier de photos ou de renvoyer des fichiers après un accident numérique, Dropbox propose un processus simple, quel que soit l'appareil utilisé.

Les applications clientes pour Windows et macOS sont tenues à jour et présentent une interface d'aspect moderne. Les modifications récentes apportées à vos fichiers sont répertoriées, ce qui donne une bonne vue d'ensemble de ce que vous (et votre équipe) faites dans Dropbox.

La gestion des paramètres de synchronisation et de l'utilisation de la bande passante est assez simple, et les performances sont bonnes dans l'ensemble. Les téléchargements effectués à l'aide du navigateur et du logiciel de bureau offrent des vitesses quasiment identiques, jusqu'à deux fois supérieures à celles de certains autres services que nous avons testés en utilisant les mêmes paramètres réseau.

Alors que la version de bureau est plutôt basique, l'interface web est assez impressionnante, à tel point que d'autres services de stockage en ligne feraient bien de l'imiter, avec des fichiers et des dossiers prêts à l'emploi, des médias prêts à être lus directement depuis le web, des tonnes d'options disponibles en un clic de souris, et des touches intelligentes disséminées un peu partout, comme les modifications les plus récentes de vos fichiers affichées en haut de la page.

Sur le plan mobile, les applications Dropbox offrent également une présentation épurée et des fonctionnalités astucieuses. Vous pouvez accéder facilement à tous vos fichiers et dossiers, et télécharger des fichiers à partir de téléphones et de tablettes. Ces applications s'intègrent à des systèmes de gestion de documents natifs tels que l'écosystème Files sur iOS.

Comme beaucoup d'autres applications basées sur le cloud, les versions mobiles de Dropbox offrent l'un des meilleurs services de stockage de photos sur le cloud, avec une prise en charge en arrière-plan de la sauvegarde de la bibliothèque d'images, ce qui est particulièrement utile lors des voyages où votre smartphone et votre tablette deviennent vos seuls et uniques appareils. Nous avons particulièrement apprécié le scanner de documents intégré, qui s'est avéré très utile pour archiver les factures et les reçus. N'oubliez pas que vous pouvez choisir de ne pas synchroniser ces documents sur votre ordinateur afin de minimiser l'impact sur votre bureau et d'assurer la fluidité de votre travail.

En résumé, l'esthétique soignée de Dropbox est accueillante, quelle que soit la manière dont vous accédez au service.

Dropbox : fonctionnalités

Lorsque Dropbox est installé sur Windows ou macOS, tout est placé dans le dossier Dropbox désigné pour être synchronisé avec le cloud. Cela peut sembler familier, car Windows et macOS prennent en charge cette fonction de manière native, en association avec leurs propres services de cloud computing OneDrive et iCloud Drive. Cependant, Dropbox a été l'une des premières applications à ouvrir la voie et, malgré l'arrivée de nombreux concurrents, elle reste incroyablement performante et offre une expérience agréable.

L'une des limites de Dropbox est qu'il n'est pas possible d'inclure des lecteurs réseau ou des lecteurs externes dans votre Dropbox, car tout ce que vous souhaitez synchroniser doit être déplacé dans cet espace dédié sur votre bureau. Toutefois, vous pouvez choisir quels fichiers et dossiers sont synchronisés avec quel appareil, et choisir de conserver les fichiers uniquement dans le cloud, ce qui permet d'économiser de l'espace sur votre disque dur.

Nous avons été incroyablement impressionnés par la rapidité avec laquelle l'application Dropbox pour Windows s'est installée après le téléchargement (moins de 20 secondes). L'une des premières options que vous devez choisir est de rendre les fichiers "locaux", c'est-à-dire qu'ils existeront à la fois sur votre appareil et sur le cloud Dropbox, ou "en ligne uniquement".

Il vous est également demandé quels dossiers vous souhaitez synchroniser en plus de celui de Dropbox créé dans votre répertoire personnel. Par défaut, les dossiers "Bureau", "Documents" et "Téléchargements" sont sélectionnés, mais vous pouvez les modifier lors de la configuration.

En matière de partage et de collaboration, Dropbox excelle à donner accès à d'autres personnes à des fichiers et des dossiers. Elle possède même son propre clone de Google Docs, appelé Dropbox Paper. Il vous permet de collaborer avec d'autres personnes pour travailler sur des documents en temps réel. Les fonctions de recherche intégrées sont également puissantes et vous permettent de rechercher du texte dans les documents grâce à l'une des options payantes de Dropbox.

Les versions antérieures des fichiers remontent jusqu'à 30 jours pour l'option gratuite et 180 jours pour l'option payante. Lors de nos tests, nous avons constaté qu'il était possible d'aller au-delà avec certains forfaits à l'aide de modules complémentaires.

Dropbox propose même un outil de partage de fichiers appelé Dropbox Transfer pour partager des fichiers volumineux en ligne. Il convient de noter que pour bénéficier de l'intégralité des 100 Go, les utilisateurs doivent souscrire à l'offre professionnelle ou avancée, faute de quoi ils ne disposent que de 2 Go, ce qui est loin d'être impressionnant. La liste des fonctionnalités est néanmoins excellente et, mieux encore, toutes ces fonctions sont bien pensées et présentées de manière intuitive.

L'une des nouvelles fonctionnalités de l'entreprise est ce qu'elle appelle Dropbox Passwords. Il s'agit d'un gestionnaire de mots de passe accessible à tous les abonnés, offrant un nombre illimité de mots de passe sauvegardés pour les clients payants et une limite de 50 pour les comptes gratuits, ce qui est tout de même respectable. Il fonctionne en conjonction avec une extension de navigateur qui, d'après notre expérience, a bien fonctionné. Le processus de remplissage automatique n'était pas aussi fluide que le support natif qui, dans notre cas, utilisait Safari avec iCloud Keychain pour synchroniser les mots de passe sur tous les appareils.

Dropbox : sécurité

Dropbox offre un cryptage AES 256 bits pour vos données. Toutefois, les fichiers ne sont pas entièrement cryptés de bout en bout comme sur d'autres services, ce qui signifie qu'en cas de besoin, le personnel de Dropbox peut accéder à vos fichiers. Cela signifie également que les fichiers ne sont pas toujours protégés contre les regards indiscrets.

L'entreprise affirme également que toutes les données transmises entre vos appareils et les serveurs Dropbox sont cryptées par SSL/TLS, de sorte qu'elles ne peuvent pas être déchiffrées pendant le transit.

Nous vous laissons le soin de décider si vous devez vous préoccuper de cette limitation, mais il convient de noter que l'absence de chiffrement de bout en bout permet à Dropbox d'offrir plus facilement une application web soignée et complète.

Les autres services de sauvegarde et lecteurs en ligne entièrement cryptés de bout en bout que nous avons testés sont, au mieux, un peu plus compliqués à utiliser. Dropbox est également compatible avec un certain nombre d'outils tiers de cryptage dans le cloud, tels que Boxcryptor, qui vous permettent de crypter les fichiers localement avant de les télécharger. Si la configuration est correcte, même le personnel de Dropbox ne pourra pas lire vos données.

L'authentification en deux étapes est une autre option offerte par Dropbox pour mieux protéger les comptes. L'authentification peut se faire par SMS, mais nous recommandons toujours d'utiliser une application d'authentification, pour plus de sécurité.

Il convient de souligner qu'une grave fuite de données s'est produite en 2012, bien qu'elle n'ait été révélée publiquement qu'en 2016. Depuis, l'entreprise s'est concentrée sur la sécurité, de sorte que les choses devraient être au moins un peu plus sûres aujourd'hui.

Dropbox : nos tests

Pour tester Dropbox, nous avons mesuré la vitesse de synchronisation, la récupération des fichiers et la gestion des versions. Ces tests ont été effectués sur une machine virtuelle Windows 11 exécutant le programme de bureau. Connecté par fibre optique et un serveur VPN, nos tests de vitesse ont montré une vitesse moyenne de téléchargement de 70 Mbps.

Test 1 - Vitesse de synchronisation

Pour tester les vitesses de synchronisation du service, nous avons placé un dossier de test de 625 Mo dans le dossier Dropbox de notre répertoire personnel. Nous avons ensuite lancé le logiciel client Dropbox. Nous avons eu le plaisir de voir chacun des fichiers en cours de téléchargement, avec des barres de progression individuelles.

Dropbox a synchronisé tous les fichiers du dossier de test en 85 secondes, ce qui en fait le logiciel de stockage en ligne le plus rapide que nous ayons examiné à ce jour, et de loin.

Test 2 - Récupération de fichiers

Dans ce test, nous voulions voir si nous pouvions récupérer des fichiers après qu'ils aient été supprimés du répertoire.

Lors de la configuration, nous avons choisi le stockage local des fichiers Dropbox. Ainsi, lorsque nous avons copié notre dossier de test dans le répertoire Dropbox après l'avoir téléchargé, il existait à la fois sur notre appareil et dans le cloud.

Lorsque nous avons supprimé le dossier de test, Dropbox nous a avertis qu'il serait supprimé de tous nos appareils Dropbox. Nous avons ensuite utilisé le logiciel client pour lancer Dropbox.com, où nous avons facilement trouvé la section Fichier supprimé.

Nous avons ensuite cliqué sur Restaurer et confirmé que nous souhaitions restaurer tous les fichiers. Ils ont été synchronisés avec le dossier Dropbox local de notre appareil en moins de 45 secondes. Là encore, il s'agit de la vitesse la plus rapide que nous ayons constatée avec tous les services de stockage dans le cloud que nous avons testés.

Test 3 - historique des versions

Pour évaluer les performances de Dropbox en matière de gestion des versions de fichiers, nous avons placé un document de test (un fichier .docx) dans le dossier Dropbox de l'appareil. Nous avons attendu que le service client se synchronise. Cela a pris moins de 2 secondes. Ensuite, nous avons ouvert le document dans Wordpad, supprimé tout le texte à l'exception de l'introduction, puis nous l'avons synchronisé à nouveau avec Dropbox.

Le fichier est apparu sous la forme "Modifié maintenant" dans l'onglet "Activité" du client Dropbox. Nous avons choisi "Afficher sur Dropbox.com" pour prévisualiser le document Word sur le site Web. Lorsque nous avons cliqué sur Options, nous avons vu l'historique des versions, que nous avons utilisé pour restaurer l'original.

Les clients de la formule gratuite, ainsi que les abonnés "Plus" et "Family", peuvent stocker un nombre illimité d'historiques de versions de fichiers pendant 30 jours. Les abonnés Dropbox Professional et Standard bénéficient de 180 jours. Les clients Advanced et Enterprise peuvent restaurer les versions des fichiers jusqu'à 365 jours après leur téléchargement. Certains abonnés payants peuvent utiliser des modules complémentaires Dropbox pour prolonger l'historique des versions jusqu'à 10 ans.

Dropbox : verdict

Dropbox est au sommet de son art. Si ce service ne dispose pas des fonctionnalités de la suite bureautique en ligne de Google Drive, ni de l'intégration étroite entre iOS et macOS d'iCloud Drive, il excelle lorsqu'il s'agit de synchroniser des fichiers et des dossiers entre des appareils fonctionnant sous des systèmes d'exploitation différents. En bref, Dropbox est à peu près la meilleure solution du marché, et ce depuis longtemps, ce qui explique pourquoi OneDrive et iCloud tentent de la rattraper depuis un certain temps.

Elle n'est pas encore parfaite. Mais les applications de bureau, mobiles et web peuvent laisser beaucoup de rivaux de Dropbox en plan, à la fois pour ce qu'ils peuvent faire et pour la qualité de leur travail. Dropbox a plus que réussi sa mission de rendre les clés USB superflues. Elle a également fait bien plus que cela, puisqu'elle propose une synchronisation intelligente, fiable et sécurisée des fichiers et un stockage dans le cloud que tout le monde peut utiliser.

L'absence de chiffrement côté client n'est pas inhabituelle pour un grand fournisseur de stockage en ligne. Le fait que Dropbox soit si populaire signifie également qu'il est compatible avec un certain nombre de produits de cryptage en ligne, de sorte que si la sécurité vous préoccupe, vous pouvez protéger vos fichiers avant de les télécharger.

Il n'est pas exagéré de dire que Dropbox peut réellement changer votre façon de travailler.