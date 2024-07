Apple a secrètement mis à jour la lampe de poche de l'iPhone avec iOS 18 - et c'est très utile

Alors qu'Apple a dévoilé un Centre de contrôle remodelé et personnalisable dans le cadre d'iOS 18, le géant de la technologie n'a pas officiellement annoncé une mise à jour significative de la lampe torche de l'iPhone. Or, cette dernière a été intégrée à la version bêta publique d'iOS 18, qui peut être testée dès à présent.

Depuis un certain temps, nous pouvons régler la luminosité de la lampe de poche de l'iPhone de zéro à quatre, mais avec iOS 18, Apple nous donne un peu plus de contrôle dans une interface utilisateur amusante. Essentiellement, vous pouvez maintenant contrôler plus minutieusement la luminosité du flash et la mise au point (c'est-à-dire l'angle).

Nous l'utilisons depuis que la première bêta développeur d'iOS 18 a été livrée peu après la keynote WWDC 2024 d'Apple. Les personnes désireuses d'essayer la version bêta publique d'iOS 18 peuvent le faire dès maintenant, puisqu'elle sera également livrée à partir du 14 juillet 2024.

Apple s'est manifestement amusé à créer cette fonctionnalité

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Désormais, lorsque vous activez la lampe de poche sur un iPhone moderne - par exemple un iPhone 15 Pro Max, comme celui que nous utilisons - une fenêtre s'affiche en surimpression. À l'intérieur de cette fenêtre, vous trouverez une lampe de poche allumée, dont l'éclat est illustré ci-dessus.

La magie opère lorsque vous faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite. Vous pouvez contrôler la mise au point ou l'angle, et de haut en bas, vous pouvez régler la luminosité. Ainsi, que vous cherchiez à éclairer un espace sombre ou à fournir de la lumière pour une séance photo, vous avez un meilleur contrôle sur la luminance.

Si vous souhaitez effectuer d'autres réglages, vous pouvez appuyer longuement sur la petite icône de la lampe de poche sur un iPhone doté d'une île dynamique pour obtenir un contrôle total. Cette fonctionnalité est également rendue possible par le Flash True Tone situé au dos de l'iPhone.

En termes de contrôle, vous pouvez ajuster à la fois la mise au point et la luminosité en faisant glisser votre doigt de haut en bas et de gauche à droite - ou vice versa, dans n'importe quelle direction - pour voir le rendu de l'animation à l'écran et la lueur réelle émise par votre iPhone.

(Image credit: Future)

On pourrait dire qu'Apple a gamifié l'expérience de la lampe de poche, car elle est amusante à utiliser, réellement utile et constitue un excellent tour de passe-passe. Nous avons fait une démonstration à quelques-uns de nos amis et ils ont été impressionnés. Il est également intéressant de voir qu'Apple offre un contrôle plus poussé et améliore l'expérience d'une fonction relativement banale de l'iPhone.

L'iOS 18 d'Apple sera officiellement disponible pour tous les appareils éligibles cet automne, mais si vous souhaitez essayer la nouvelle lampe de poche ou d'autres fonctionnalités phares, vous pouvez choisir d'installer la version bêta publique de l'iOS 18 dès maintenant. Bien entendu, comme il s'agit d'une version bêta, il s'agit d'un aperçu de la version finale, et vous pouvez vous attendre à quelques bugs en cours de route et potentiellement à une réduction de l'autonomie de la batterie.

De plus, si vous souhaitez tester les fonctionnalités de l'Apple Intelligence, celles-ci ne sont pas encore incluses dans la version bêta publique d'iOS 18, ni même dans la version bêta pour les développeurs. En revanche, vous bénéficiez d'autres fonctionnalités attendues, comme l'application Photos remaniée, un nouveau lecteur dans Safari et des effets de texte dans iMessage, entre autres.