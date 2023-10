Meta pourrait détrôner le casque Vision Pro d'Apple avec un appareil moins cher et sans contrôleur

Avec la sortie du casque de réalité virtuelle Meta Quest 3 demain, il semble que Meta cherche à suivre les traces de son concurrent et son Apple Vision Pro. Dans une course pour dominer la scène VR, Meta a possiblement revu ses plans marketing et de design pour son prochain casque (actuellement connu sous le nom de code Ventura, un nom légèrement ironique...) en réponse au Vision Pro, possiblement même en retirant les contrôleurs du casque pour réduire les coûts.

Selon Mark Gurman, par le biais de sa newsletter Power One, une personne au sein de Meta a suggéré que Meta "est au stade de la : crainte d'Apple" et que Meta investit beaucoup de temps et d'efforts pour améliorer ses produits VR ainsi que pour détourner son focus du metaverse.

The Verge note que le grand objectif de Meta avec le casque Ventura est de réduire les coûts autant que possible et d'offrir un prix plus bas pour un bon casque. Le Quest 3 est déjà bien moins cher que le Vision Pro, et selon Gurman, Meta pourrait abandonner le système des manettes pour réduire encore plus le prix de son prochain casque.

Meta a-t-il la bonne idée ?

Gurman suggère que les utilisateurs pourront décider d'utiliser uniquement les gestes de la main ou d'acheter les contrôleurs séparément. À titre de comparaison, le casque d'Apple n'est pas livré avec des contrôleurs dédiés. Il s'appuie uniquement sur des contrôles gestuels suivis via ses caméras externes, bien que vous puissiez toujours connecter un contrôleur tiers ou un autre appareil Apple (comme un MacBook) pour l'entrée de contrôle.

Lors la révélation de l'Apple Vision Pro, de très nombreuses personnes se sont indignées par le prix annoncé du casque de réalité mixte. Ainsi, le fait que Meta donne la priorité à un prix abordable avec le Quest 3 constitue une décision intelligente pour prendre de l'avance sur la concurrence.

Si l'entreprise est capable de rendre le casque Ventura (Quest 4 ? Quest Neo ? Qui sait) beaucoup plus abordable que le Vision Pro et de s'assurer qu'il peut être compétitif par rapport à l'offre d'Apple, alors Meta a de très bonnes chances de s'assurer la première place dans le monde de la RV.