Apple ne sortira pas d'iMac 27 pouces avec un processeur de la série M

La rumeur d'un iMac 27 pouces circule depuis au moins 2021 (et aurait été prévue pour 2022), mais Apple a confirmé à TechRadar qu'elle ne prévoyait pas de créer un nouveau modèle 27 pouces, mettant ainsi un terme (apparemment) définitif à ces espoirs et à ces rêves.

Au lieu de cela, Apple conseillera aux clients Mac qui attendent une version améliorée de 27 pouces d'acheter un Studio Display et un Mac Studio ou un Mac Mini, car cela permettrait aux acheteurs d'obtenir un écran 5K de 27 pouces associé à un puissant ordinateur de niveau professionnel.

Il fut un temps où l'iMac 27 pouces était considéré comme l'ordinateur de bureau phare d'Apple et l'un des meilleurs Mac du marché grâce à son grand écran, ainsi qu'à sa popularité non seulement auprès de l'utilisateur moyen, mais aussi auprès des sociétés de médias qui l'utilisaient pour des montages intensifs. Malheureusement, Apple s'est tournée vers ses autres produits et les a mis à niveau avec son silicium, ce qui a poussé les utilisateurs d'iMac à se tourner vers des pâturages plus verts comme le Mac Studio, le MacBook Pro ou d'autres PC qui répondaient mieux à leurs besoins.

L'iMac 27 pouces était un rêve devenu réalité

Il est dommage qu'Apple ne prenne plus en charge l'iMac 27 pouces, car il s'agissait d'une excellente machine. Si la puce M3 dont est équipé l'actuel iMac 24 pouces est objectivement supérieure à la puce Intel en termes de performances mesurées, l'ancien modèle Intel offrait davantage de flexibilité pour répondre à différents besoins.

Par exemple, il était possible d'équiper un iMac Intel de puces haut de gamme et de GPU discrets afin d'en faire une centrale créative compacte et élégante. Sans parler de la sélection de ports bien plus robuste, qui comprenait une grande variété de ports et un emplacement pour lecteur de carte SD. Beaucoup avaient espéré qu'un iMac 27 pouces inclurait les versions "Pro" et "Max" des puces Apple ainsi que des ports supplémentaires pour créer une version moderne de ce modèle, mais ce n'est manifestement pas le cas.

Apple vante les mérites du nouveau modèle iMac, qui dispose d'un grand écran permettant aux utilisateurs d'étaler leurs applications favorites, ainsi que de l'écran Retina 4,5K, qui se situe à mi-chemin entre les écrans 4K et 5K des anciens Mac à base de processeurs Intel. Mais les fans de l'iMac 27 pouces n'ont pas investi dans ce produit uniquement pour ces raisons, préférant profiter pleinement des options de personnalisation qu'il offrait.

Et si le Mac Studio et le Mac Mini sont des machines très impressionnantes avec leurs options de puces plus puissantes, ce ne sont pas les belles machines tout-en-un soignées qui ont attiré les gens vers l'iMac 27 pouces. Le rêve de l'iMac 27 pouces s'est envolé.