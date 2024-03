MacBook Air M3 : Apple confirme qu'il ne sera pas un "aimant à empreintes digitales" comme l'Air M2

Les similitudes entre le MacBook Air M3 et ses prédécesseurs sont nombreuses, que ce soit en bien ou en mal, mais Apple a annoncé qu'il y aurait une différence essentielle entre les deux modèles.

La variante de couleur "midnight" de l'ordinateur portable ne sera pas un aussi mauvais piège à empreintes digitales cette fois-ci. Le "Scratchgate", comme on l'a appelé en 2022 avec le MacBook Air M2, était dû au fait que la version bleu nuit était particulièrement vulnérable aux empreintes digitales et aux rayures.

Selon Apple, la nouvelle version M3 est dotée d'un "joint d'anodisation révolutionnaire destiné à réduire les traces de doigts", à l'instar du MacBook Pro M3 noir, qui a été le premier ordinateur portable d'Apple à bénéficier d'un tel revêtement.

Apple semble avoir la solution en main

Compte tenu de l'importance du "Scratchgate" pour le MacBook Air M2, il est bon de voir qu'Apple a correctement traité le problème en ajoutant ce nouveau revêtement pour mieux protéger le châssis de la version M3. D'autant plus que les acheteurs investissent dans ce nouveau produit et méritent d'en avoir un qui conserve son esthétique.

Espérons qu'une fois que les précommandes seront lancées et que les gens commenceront à prendre l'ordinateur en main, le revêtement sera plus que suffisant pour protéger l'extérieur des traces de doigts. Cependant, d'après les témoignages des utilisateurs du Pro, l'anodisation semble être aussi efficace pour réduire la quantité de traces de doigts qu'Apple le prétend, ce qui est une bonne nouvelle pour l'Air M3 de minuit. Il n'y a pas eu non plus de plaintes majeures concernant des rayures sur le châssis, ce qui est également un bon signe.

Croisons les doigts pour que ce revêtement soit la solution ultime à ce problème et qu'Apple ne permette pas qu'un tel problème se reproduise, car la qualité et l'esthétique sont deux des principaux arguments de vente du géant de la technologie.