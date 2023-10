MacBook Pro : des rumeurs font état d'une refonte majeure en 2025

Le MacBook Pro d'Apple pourrait faire l'objet d'une refonte majeure en 2025, selon un éminent analyste du secteur. Cette nouvelle intervient quelques jours avant que la société n'annonce de nouveaux modèles de MacBook Pro lors de son événement "Scary Fast" du mois d'octobre.

La rumeur émane de Ming-Chi Kuo, analyste d'Apple. Sur X (anciennement Twitter), Kuo affirme que les ordinateurs portables MacBook Pro d'Apple équipés de la puce M2 ont entraîné une "baisse significative des livraisons de MacBook en 2023". Pour remédier à cela, Kuo pense qu'Apple va lancer des MacBooks équipés de la puce M3 plus tôt que prévu - c'est-à-dire en octobre prochain - afin de relancer l'intérêt pour cet appareil.

Toutefois, si le MacBook Pro M3 n'y parvient pas et que les ventes de MacBook continuent de chuter, Apple devra peut-être prendre des mesures plus importantes, estime Kuo. Comme le dit l'analyste, "si même le M3 ne parvient pas à relancer les livraisons de MacBook, je pense que la probabilité d'introduire le tout nouveau design du MacBook Pro en 2025 pourrait augmenter".

En outre, Kuo a noté qu'Apple pourrait également introduire "un modèle de MacBook plus abordable pour stimuler les livraisons", bien que l'entreprise n'ait pas encore pris de décision sur ce point. Ce modèle pourrait être le bienvenu si vous disposez d'un budget plus serré.

Attendre ou acheter maintenant ?

(Image credit: Future)

Pour l'instant, nous ne savons pas exactement ce que cette refonte envisagée pourrait impliquer. Toutefois, des rumeurs indiquent qu'Apple cherche à remplacer les écrans mini-LED de ses MacBook Pros haut de gamme par des panneaux OLED, ce qui pourrait être le cas pour la refonte de 2025. Cela dit, d'autres rapports prévoient le MacBook OLED pour 2026 au plus tôt.

Quoi qu'il en soit, une question difficile se pose : faut-il attendre les nouveaux MacBook ou en acheter un dès maintenant ?

Tout d'abord, examinons les arguments en faveur d'un achat rapide. Le prochain MacBook Pro, qui sera lancé lors de l'événement Scary Fast ou au début de l'année 2024, devrait être équipé d'une puce de la prochaine génération M3 d'Apple. Cette puce sera construite sur le même processus de 3 nanomètres que l'A17 Pro de l'iPhone 15 Pro, ce qui devrait apporter des améliorations notables en termes de performances et d'efficacité. C'est une bonne raison d'acheter maintenant.

Mais une refonte est une refonte, et cela pourrait signifier des changements majeurs pour le MacBook Pro en ce qui concerne son format et ses capacités. Nous ne pouvons pas dire quels seront ces changements, mais si vous êtes plus intéressé par l'ensemble que par les seules performances de la puce, cela peut valoir la peine d'attendre.

En fin de compte, il faudra voir ce qu'il adviendra de la refonte du MacBook Pro. Si Kuo a raison et qu'Apple finit par s'en servir pour améliorer les ventes de MacBook, cela pourrait valoir la peine d'attendre.