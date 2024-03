MacBook Air M3 : les tests montrent à quel point il est plus rapide que son prédécesseur M2

Avant même que la puce M3 d'Apple ne soit lancée dans le dernier MacBook Pro, les rumeurs annonçaient qu'il s'agirait d'une amélioration significative par rapport à la puce M2. Maintenant que le MacBook Air M3 est sur le point d'être commercialisé, il semble que l'ordinateur portable le plus fin et le plus léger d'Apple soit sur le point de bénéficier d'une augmentation des performances tout aussi alléchante.

En effet, une fuite de données de référence provenant de l'application de test Geekbench (via NotebookCheck) indique que le MacBook Air M3 pourrait offrir jusqu'à 21 % d'amélioration des performances du processeur à cœur unique par rapport à son prédécesseur M2. Il s'agit là d'un bond en avant considérable pour tous ceux qui effectuent des tâches gourmandes en ressources processeur sur leur ordinateur portable.

Il n'y a pas que dans les tests à cœur unique que l'appareil M3 a montré une sérieuse amélioration. Les tests de CPU multicœur ont augmenté de 18 %, ce qui est de bon augure pour les personnes qui ont besoin d'un ordinateur portable capable de gérer des tâches de rendu vidéo lourdes sans transpirer.

Plus précisément, les benchmarks ont montré que le MacBook Air M3 obtenait un score de 3 157 dans le test à cœur unique et de 12 020 dans le test multicœur. Le premier score n'est pas loin des 3 218 que nous avions enregistrés dans notre test du MacBook Pro 14 pouces M3 Max, ce qui en fait un résultat incroyablement impressionnant pour le prochain MacBook Air. Le M3 Max a pris de l'avance dans le test multicœur avec un score de 21 236, mais pour le MacBook Air, beaucoup plus abordable, ces résultats sont tout à fait satisfaisants.

Il existe de nombreux résultats de tests du MacBook Air M2 sur le site Geekbench, mais les chiffres présentés ici ont été cités à l'origine par MySmartPrice et concernent le modèle MacBook Air 15 pouces lancé en juin 2023. Cette liste indique un score de 2 610 pour un seul cœur et de 10 120 pour plusieurs cœurs, ce qui signifie qu'Apple a apparemment réalisé une forte augmentation des performances en un peu moins d'un an.

MacBook Air M3 : des résultats impressionnants

(Image credit: Apple)

Les résultats sont remarquables si l'on considère que le MacBook Air est entièrement refroidi de manière passive, c'est-à-dire qu'il n'est pas équipé d'un ventilateur interne. Ainsi, non seulement vous bénéficiez d'une hausse des performances, mais votre machine reste totalement silencieuse pendant toute la durée de son fonctionnement.

Toutefois, cela signifie qu'il n'est pas parfaitement adapté aux charges de travail intensives. Bien que les capacités de son processeur se soient nettement améliorées, vous devrez utiliser le MacBook Pro pour des travaux vraiment intensifs.

Non seulement son refroidissement actif lui permet de maintenir ses performances plus longtemps sans s'essouffler, mais il est également doté d'un écran de qualité supérieure et d'un certain nombre d'autres améliorations.

Néanmoins, il est difficile de ne pas être impressionné par les résultats Geekbench du M3 MacBook Air. Mais il convient de noter qu'il s'agit de benchmarks synthétiques - ils ne sont pas basés sur des applications et des jeux réels - et qu'ils peuvent donc ne pas refléter entièrement les performances réelles. Pour cela, nous publierons bientôt notre test du MacBook Air M3, alors gardez l'œil ouvert.