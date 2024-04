Sora d'OpenAI réalise son premier clip vidéo et c'est un véritable voyage psychédélique

OpenAI a récemment publié un clip vidéo pour la chanson Worldweight d'August Kamp, entièrement réalisé par son moteur de conversion de texte en vidéo, Sora. Vous pouvez visionner le tout sur la chaîne YouTube officielle de la société et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est assez trippant. Worldweight se compose d'une série de courtes séquences au format 8:3, avec des plans flous de divers environnements.

On y voit une journée nuageuse à la plage, un sanctuaire au milieu d'une forêt et ce qui semble être des morceaux de technologie extraterrestre. La piste d'ambiance associée aux images donne lieu à une expérience éthérée unique. C'est à la fois agréable et inquiétant.

On ne sait pas quels textes ont été utilisés pour Sora ; Kamp n'a pas partagé cette information. Mais elle a expliqué l'inspiration qui les a guidés dans la description. Elle déclare que lorsqu'elle a créé le morceau, elle a imaginé à quoi ressemblerait une vidéo représentant le Worldweight (poids du monde). Cependant, il lui manquait un moyen de partager ses idées. Grâce à Sora, ce n'est plus un problème puisque les images montrent ce qu'elle avait toujours imaginé. C'est "ce à quoi la chanson a toujours ressemblé" de son point de vue.

Adopter Sora

Si vous êtes attentif pendant toute la durée du film, vous remarquerez des hallucinations. Les feuilles se transforment en poissons, les buissons se matérialisent de nulle part et les fleurs ont des caméras à la place des pétales. Mais grâce à la nature éthérée de la musique, tout se tient. Rien ne semble déplacé ou cauchemardesque. Au contraire, la vidéo fait honneur aux cauchemars.

August Kamp n'est pas le seul à utiliser Sora pour créer du contenu. La société de production médiatique Shy Kids a récemment publié sur YouTube un court-métrage intitulé "Air Head", également réalisé à l'aide du moteur d'IA. Il s'agit d'une bande-annonce de film sur un homme qui a un ballon à la place de la tête.

Analyse : Des objectifs ambitieux

À en juger par ce contenu, il est difficile de dire si Sora sera adopté à grande échelle. Il est vrai que nous n'en sommes qu'aux premiers stades, mais que nous soyons prêts ou non, cela n'a pas empêché OpenAI de présenter sa technologie aux principaux studios d'Hollywood. Les dirigeants des studios sont apparemment enthousiastes à l'idée que l'IA puisse faire gagner du temps et de l'argent à la production.

August Kamp est elle-même une adepte de la technologie : "Être capable de construire et d'itérer sur des visuels cinématographiques de manière intuitive m'a ouvert de nouvelles voies artistiques". Elle attend avec impatience de voir "quelles autres formes de narration" apparaîtront au fur et à mesure que l'intelligence artificielle se développera.

À notre avis, les outils tels que Sora seront probablement adoptés par une niche de créateurs indépendants. Kamp et Shy Kids semblent comprendre ce que l'IA générative peut et ne peut pas faire. Ils acceptent l'étrangeté et l'utilisent à bon escient dans leurs récits. Sora peut être excellent pour donner vie à des visuels étranges, mais pour ce qui est de créer un "contenu d'apparence normale", cela reste à voir.

Les gens parlent encore de l'étrangeté ou du caractère cauchemardesque des contenus produits par l'IA générative. À moins qu'OpenAI ne parvienne à surmonter cet obstacle, Sora risque de ne pas dépasser le stade de l'utilisation de niche.

On ne sait pas encore quand Sora sera mis à la disposition du public. OpenAI attend de pouvoir lancer Sora, notamment en raison de l'interférence potentielle dans les élections mondiales. Il est toutefois prévu de lancer l'IA d'ici à la fin de l'année 2024.