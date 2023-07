L'efficacité de l'intelligence artificielle pourrait être améliorée en s'inspirant du comportement des abeilles

Le succès mondial rencontré par le ChatGPT d'OpenAI a lancé une véritable course à l'IA. Google, qui s'inquiétait de son retard en la matière , vient de donner accès au web à Bard , son système d'IA. De son côté, Meta a acquis un supercalculateur dédié à l'entraînement de l'IA . Mais ici, il ne s'agit pas d'un ordinateur, mais du comportement des abeilles. Leurs méthodes de butinage pourraient ainsi aider les scientifiques à considérablement améliorer l'efficacité de l'IA.

Une équipe de chercheurs de l'université de Sheffield a ainsi mené une étude qui, selon elle, vise à se servir des capacités de prise de décision "remarquables" des abeilles, qui pourraient être transférées aux technologies de l'IA. L'équipe a donc effectué divers tests pour examiner comment l'insecte décide des fleurs à explorer pour trouver du nectar, mettant en avant la capacité de prise de décision étonnamment rapide des abeilles.

Les abeilles disposent d'une capacité de prise de décision hors norme

Les abeilles ont donc été suivies à l'aide d'une caméra pour voir combien de temps il leur fallait pour décider vers quelle fleur voler. Les résultats ont révélé qu'elles ne perdaient pas de temps à se diriger directement vers les fleurs intéressantes, atteignant leur objectif en moins d'une seconde. De plus, les abeilles sont en mesure de rapidement rejeter les fleurs qu'elles jugent dépourvues de nourriture.

L'équipe a ensuite créé un modèle informatique destiné à reproduire le processus de prise de décision des abeilles. Les chercheurs ont été étonnés de constater qu'un si petit cerveau était capable de prendre des décisions complexes si rapidement. Selon eux, le processus décisionnel des abeilles "rivalise avec celui observé chez les primates".

HaDi MaBouDi, responsable de l'étude, affirme que la recherche pourrait être utilisée pour créer "des robots et des machines autonomes de meilleure qualité, plus robustes et moins enclins à prendre des risques, capables de penser comme les abeilles, qui comptent parmi les navigateurs les plus efficaces du monde naturel".