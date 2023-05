Intelligence artificielle : Meta se lance dans la course, et acquiert un supercalculateur dédié à l’IA

Depuis le succès mondial du ChatGPT d’OpenAI, de nombreuses entreprises veulent leur propre IA. C’est notamment le cas de Slack, qui lance SlackGPT . Buzzfeed estime même que son IA est plus performante de ses propres employés. De plus, le moteur de recherche de Google intègre désormais l’intelligence artificielle. Et c’est cette fois au tour de Meta d’investir massivement dans cette technologie.

Au cours de la dernière décennie, Meta a dépensé des milliards de dollars pour recruter les meilleurs scientifiques de données et construire de nouveaux types d'IA. Mais l’entreprise de Mark Zuckerberg a eu du mal à rentabiliser ses innovations les plus ambitieuses en matière de recherche sur l'IA, en particulier dans le domaine de l'IA générative.

Intelligence artificielle : Meta met les bouchées doubles afin de rattraper son retard

Lors d'un événement virtuel hier, Meta a clairement affiché ses ambitions. L’entreprise déclare ainsi : "Construire nos propres capacités [matérielles] nous permet de contrôler chaque couche de la pile, de la conception du centre de données aux cadres de formation [...] Ce niveau d'intégration verticale est nécessaire pour repousser les limites de la recherche en IA à grande échelle.”

De plus, Meta a prévu de commencer à développer une puce interne ambitieuse, prévue pour 2025, capable d'entraîner des modèles d'IA et de les faire fonctionner. Celle-ci, baptisée "Meta Training and Inference Accelerator" (MTIA) est décrite comme faisant partie d'une "famille" de puces destinées à accélérer les charges de travail d'entraînement de l'IA.

Les puces d'IA personnalisées sont de plus en plus demandées par les grands acteurs de la technologie. Meta ajoute ainsi : "Pour obtenir de meilleurs niveaux d'efficacité et de performance dans nos charges de travail importantes, nous avions besoin d'une solution sur mesure conçue conjointement avec le modèle, la pile logicielle et le matériel du système [...] Cela permet à nos utilisateurs de bénéficier d'une meilleure expérience dans toute une série de services.”