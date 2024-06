Nikon vient de dévoiler officiellement le Z6 III, et l'appareil photo sans miroir n'est plus qu'à quelques jours de sa sortie

Le très attendu Nikon Z6 III a été officiellement présenté par Nikon sur la chaîne YouTube du fabricant d'appareils photo (voir ci-dessous), révélant la date de lancement, ainsi que des citations d'utilisateurs qui indiquent certaines des nouvelles fonctionnalités auxquelles nous pouvons nous attendre.

Le Z6 III succèdera au Nikon Z6 II, un appareil que nous considérons comme l'un des meilleurs appareils photo sans miroir depuis plusieurs années, mais qui a été lancé en octobre 2020 et qui doit être mis à jour.

Cette mise à jour interviendra la semaine prochaine, avec la présentation officielle du Nikon Z6 III le 17 juin à 14h [heure de Paris]. Nous ne saurons pas combien il coûtera avant que tout ne soit révélé, mais avec le Nikon Z8 maintenant dans le paysage, le Z6 III doit se situer à moins de 3 000 € pour se démarquer clairement de son homologue plus onéreux.

Que pouvons-nous donc attendre du dernier appareil polyvalent de Nikon, qui est en passe de devenir l'un de nos meilleurs appareils photo plein format ? Décortiquons le teaser.

Nikon Z6 III : En pleine forme

Le teaser commence avec un photographe dans une savane à l'heure dorée qui porte le Z6 III à son regard, l'appareil étant associé à un téléobjectif. Une citation apparaît ensuite : "J'ai pu prendre des photos avant même d'appuyer sur l'obturateur. Cela change la donne."

Nous savons que cela signifie que le Z6 III sera équipé de la pré-capture, une fonctionnalité présente sur le Nikon Z8, plus encombrant, et ajoutée au Nikon Z9 par le biais d'une mise à jour du firmware. La pré-capture est utile dans les situations où vous ne pouvez pas réagir assez vite pour prendre une photo.

La pré-capture offre généralement entre 0,5 et 1 seconde de prise de vue en rafale lorsque vous appuyez à moitié sur l'obturateur, avant de l'enfoncer complètement pour commencer à capturer une séquence à grande vitesse. Il s'agit d'une fonctionnalité qui fait son apparition dans de plus en plus d'appareils photo, y compris le Sony A9 III.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Nous ne savons pas quelle sera la vitesse de prise de vue en rafale du Z6 III, mais il pourrait s'agir d'une performance de premier ordre : sans le dire directement, le teaser présente le Z6 III comme un appareil photo ultra-rapide, bien adapté à la photographie d'animaux sauvages.

Une deuxième citation anonyme dit : « Dans une situation lumineuse, si je peux mieux voir, je peux mieux créer ». La citation est suivie d'un photographe prenant des portraits sur une plage et approchant le viseur de son œil.

S'il y a une caractéristique du Z6 II qui mériterait d'être améliorée, c'est bien le viseur électronique (EVF). Il s'agit d'un écran respectable de 3,69 mégapoints avec un grossissement de 0,8x, mais de nombreux appareils concurrents disposent de viseurs électroniques plus performants.

Le Nikon Z6 III aura probablement une forme similaire à celle du Z6 II, ci-dessus. (Image credit: Future)

Il y a une dernière citation quelque peu énigmatique : « Toutes ces belles couleurs dans un appareil aussi petit, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire ». Le point évident est la taille de l'appareil photo - nous pouvons nous attendre à ce que le Z6 III conserve des dimensions similaires à celles du Z6 II. Cela signifie qu'il sera plus petit que le Z8, bien que nous ne sachions pas s'il s'agira d'un « bébé Z8 » doté des mêmes caractéristiques.

Les « couleurs » mentionnées dans la citation sont intrigantes. Nikon s'engage-t-il sur la voie des simulations de film de Fujifilm et des LUTs en temps réel de Panasonic ? Il doit s'agir plutôt de profils de couleurs logarithmiques pour la réalisation de films et de capacités d'enregistrement vidéo internes améliorées, telles que des codecs de meilleure qualité.

Nous pensons que le Z6 III sera une mise à jour du Z6 II, plutôt qu'un changement radical, et qu'il mettra à jour l'offre de Nikon en matière d'appareils plein format en 2024. Les spéculations prendront fin le 17 juin, lorsque le Z6 III sera entièrement dévoilé.