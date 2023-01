Test du Nikon D7200

Le Nikon D7200 est l'un des meilleurs reflex numériques pour amateurs, et un excellent choix si vous cherchez à passer d'un modèle d'entrée de gamme à un modèle supérieur. Il est doté de nombreuses fonctionnalités, d'un capteur exceptionnel, de performances solides et d'un excellent système AF. Il date peut-être un peu, mais cela signifie qu'il offre également un excellent rapport qualité-prix.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Environ deux ans se sont écoulés entre le lancement du Nikon D7100 et l'arrivée de son successeur, et à première vue, le D7200 ressemble plus à une mise à jour additionnelle qu'à un remaniement majeur.

Le D7200 est construit autour d'un capteur d'une résolution de 24,2 millions de pixels, soit une légère augmentation par rapport aux 24,1 millions de pixels du D7100, tandis que le boîtier est pratiquement identique, avec le même poids, les mêmes dimensions et le même viseur.

[Mise à jour : le D7200 a été ultérieurement remplacé dans la gamme Nikon par le D7500. Cet appareil photo présente un nombre de pixels légèrement réduit (20,9 Mpx), mais offre une meilleure sensibilité ISO, ainsi qu'un certain nombre d'autres modifications et améliorations. Sans oublier l'écran tactile inclinable et l'enregistrement vidéo 4K. Cela signifie que le D7200 peut être acheté à un bon prix, tout en restant l'un de nos reflex numériques préférés pour les amateurs].

Caractéristiques

Capteur CMOS APS-C, 24,2 Mpx

Écran de 3,2 pouces, 1 229 000 points

Capture vidéo 1080p

Comme son prédécesseur, le D7200 n'a pas de filtre passe-bas (AA, anti-aliasing ou anti-crénelage) devant le capteur, une innovation destinée à produire des images plus nettes et un meilleur rendu des détails fins. ces filtres pass-bas sont utilisés pour éviter les effets de moiré, ou d'interférence, lors de la photographie de textures ou de motifs fins, mais au moment du lancement du D7100, Nikon affirmait que la densité élevée de pixels de son capteur rendait improbable l'apparition de motifs de moiré, et nous n'avons pas vu de rapports d'utilisateurs suggérant que c'était un problème.

Il y a cependant quelques améliorations significatives par rapport au D7100, la première étant la mise à niveau du processeur interne de l'appareil photo, qui passe de l'Expeed 3 à l'Expeed 4, plus puissant. La cadence d'images reste la même que sur le D7100 - 6 images/s en pleine résolution, ou 7 images/s en utilisant le mode de recadrage 1,3x - mais le processeur plus rapide offre une meilleure capacité de mise en mémoire tampon, qui était l'une des plus grandes déceptions du modèle précédent.

Nikon D7200 spécifications Capteur : 24,2MP APS-C CMOS Monture d'objectif : Monture F de Nikon Écran : Écran 3,2 pouces, 1 200 000 points Prise de vue en rafale : 6fps Autofocus : 51 points AF Vidéo : Full HD 1080p Connectivité : Wi-Fi et NFC Autonomie de la batterie : 1 100 photos Poids : 765g

Nikon affirme que le D7200 est capable de capturer 100 JPEG en rafale ou 27 fichiers bruts, bien qu'il faille noter que ces chiffres concernent des fichiers NEF 12 bits plus petits, et non les fichiers 14 bits privilégiés par ceux qui recherchent une qualité d'image maximale.

Outre l'augmentation de la fréquence d'images, le mode de recadrage 1,3x offre d'autres options utiles. Il étend la portée de vos objectifs si vous devez vous rapprocher d'un sujet, par exemple lors de la prise de vue de sports ou d'animaux sauvages, et avec une résolution de 24 millions de pixels, il est possible de recadrer les sujets tout produisant des impressions de grande qualité. Deuxièmement, cela signifie que les 51 points autofocus couvrent l'ensemble du cadre, au lieu d'être regroupés autour du centre.

Une autre amélioration concerne la plage de sensibilité de l'appareil. Le D7200 dispose d'une plage native de 100 à 25 600 ISO, contre 6400 ISO pour le D7100. Il existe également des paramètres d'extension Hi BW1 et Hi BW2, qui vous permettent d'atteindre le nombre impressionnant de 102400 ISO (équivalent) ; toutefois, ces deux options ne sont disponibles qu'en mode JPEG et produisent des images monochromes.

Le D7200 est équipé de la fonction Picture Control 2.0, que nous avons déjà vue sur d'autres appareils Nikon tels que le D7500 et le D5500. Cela signifie qu'il existe sept Picture Controls différents, dont le nouveau mode Flat, qui produit des images avec un contraste réduit et une plage dynamique maximale. Les vidéastes sont plus susceptibles d'utiliser ce mode que les photographes, car il facilite l'étalonnage et l'amélioration des séquences.

En ce qui concerne la vidéo, le D7200 filme des séquences en Full HD 1080p à 30/25p, et vous pouvez également filmer à 60p/50p en utilisant le mode de recadrage 1,3x. L'appareil est également compatible avec le nouveau micro sans fil Nikon ME-W1, qui est censé pouvoir capter le son jusqu'à 50 mètres de distance. Les séquences vidéo peuvent être enregistrées sur l'un des deux emplacements pour carte SD du D7200, ou transférées via HDMI vers un enregistreur externe.

Le D7200 introduit la connectivité Wi-Fi et NFC (Near Field Communication) dans le boîtier lui-même, deux éléments qui sont devenus courants sur les reflex numériques. S'il n'est pas le premier Nikon à proposer le Wi-Fi (les D5500 et D750 en sont également dotés), il est le premier à inclure le NFC, ce qui devrait rendre la connexion à un téléphone ou un appareil Android encore plus rapide (mais nous y reviendrons plus tard).

L'écran LCD de 3,2 pouces (1229 000 points), fixe et non tactile, et le viseur optique pentaprisme à hauteur d'œil, qui offre une couverture de 100 %, restent inchangés.

En l'état actuel des choses, le D7200 reste en concurrence avec le Canon EOS 80D. Plus haut encore dans la gamme APS-C de Canon, on trouve l'EOS 7D Mark II, tandis que ceux qui souhaitent s'en tenir à Nikon disposent de l'étonnant D500.