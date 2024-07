Canon est de retour - le géant de l'appareil photo confirme un lancement majeur

Canon a annoncé la date de son premier grand événement de lancement de 2024

L'événement aura lieu le 17 juillet à 12h (heure de Paris)

Les rumeurs concernant les nouveaux Canon EOS R1 et EOS R5 II suggèrent qu'ils seront entièrement lancés

L'année a été mouvementée pour Canon jusqu'à présent, mais le géant de l'appareil photo a finalement annoncé son premier événement de lancement de 2024 - et grâce à de nouvelles rumeurs, nous savons maintenant qu'il s'agira probablement des Canon EOS R1 et Canon EOS R5 II.

Un événement de lancement pour le 17 juillet, qui débutera à 12h (heure de Paris), a été annoncé avec un espace YouTube pour le livestream. Les seuls indices concernant le " Canon Live Event " sont qu'il s'agit du système EOS R, qui est la monture sans miroir de Canon pour les appareils photo plein format et APS-C.

Heureusement, nous disposons de quelques rumeurs crédibles pour combler les lacunes, avec de nouvelles rumeurs faisant allusion aux spécifications possibles de l'appareil phare Canon EOS R1 et du prometteur EOS R5 II. Canon a annoncé le développement de l'EOS R1 en mai dernier, mais n'a pas révélé d'autres caractéristiques que celles de son nouveau processeur Digic Accelerator.

Certaines rumeurs ultérieures sur l'EOS R1 annonçaient un capteur plein format de 24 Mpx, un autofocus Quad Pixel et un système de mise au point automatique Eye Control de nouvelle génération. Mais aujourd'hui, une nouvelle possibilité évoquée par un article de Canon Rumors est que le produit phare pourrait être équipé d'un capteur DGO (dual gain output) pour améliorer la plage dynamique.

Canon EOS R1 : rumeurs de caractéristiques (Image credit: Canon) Capteur plein cadre de 24MP

Autofocus Quad Pixel

Eye Control AF II

Deux emplacements CFexpress de type B

Capteur DGO (dual gain output)

Un capteur DGO fonctionne en combinant différents niveaux d'amplification des pixels afin d'obtenir une plage dynamique plus large. Nous avons vu une idée similaire dans les caméras vidéo telles que le mode Dynamic Range Boost du Panasonic Lumix GH7 et les caméras de cinéma EOS de Canon, mais c'est moins courant sur les appareils photo - ce serait donc une caractéristique intéressante, si les rumeurs sont vraies.

Cependant, l'appareil le plus réaliste pour la plupart d'entre nous, en termes de prix, est le Canon EOS R5 Mark II, et un autre article de Canon Rumors a révélé de nouvelles spécifications et caractéristiques "non confirmées" pour cet appareil. Il s'agit notamment de nouvelles "premières" pour les algorithmes AF de Canon (qui apparaîtront probablement aussi sur l'EOS R1), d'un écran LCD avec une résolution deux fois supérieure à celle de l'EOS R5 (qui était de 2,1 millions de points) et d'une prise de vue en continu sans occultation.

Parmi les autres caractéristiques annoncées figurent un éclairage des boutons, un mode de décalage des pixels supérieur pour les images haute résolution, un port HDMI de taille normale et une batterie légèrement plus performante. Ces caractéristiques s'ajoutent à celles déjà évoquées, à savoir un capteur plein format BSI de 45 Mpx, des prises de vue en rafale rapides (12 images par seconde avec l'obturateur mécanique ou 30 images par seconde avec l'obturateur électronique) et un mode vidéo 8K/60p.

Il est possible que certaines de ces informations ne soient pas exactes, mais tout sera officiellement révélé dans un peu moins d'une semaine, le 17 juillet...

Un grand moment pour les fans de Canon

Canon Live Event - YouTube Watch On

La raison pour laquelle Canon n'a pas annoncé de nouveaux appareils photo depuis le décevant Canon EOS R100 en mai 2023 n'est pas claire, mais une chose est sûre : Canon a besoin de quelques grands succès pour satisfaire ses fans face aux sorties impressionnantes de Sony et Nikon.

Même pour ceux qui ne prévoient pas d'acheter un Canon EOS R1 ou EOS R5 Mark II, l'événement est important, car il devrait dissiper les soupçons croissants selon lesquels Canon se repose sur ses lauriers et prend du retard dans la technologie des appareils photo sans miroir.

Canon EOS R5 Mark II : rumeurs de caractéristiques (Image credit: Canon) Capteur plein format empilé de 45 Mpx

Prise de vue en rafale à 12 images par seconde (obturateur mécanique)

Prise de vue en rafale à 30 images par seconde (obturateur électronique)

AF Eye Control

Mode vidéo 8K/60p

Port HDMI pleine taille

Canon n'a pas de véritable appareil photo phare pour rivaliser avec le Sony A1 ou le Nikon Z9, et le Canon EOS R5 a été lancé en juillet 2020. Un écart de quatre ans entre deux appareils photo est désormais considéré comme très long, de sorte que le successeur de l'EOS R5 a besoin de quelques mises à jour majeures - et les rumeurs suggèrent qu'il les obtiendra.

Outre l'absence de nouveaux appareils photo, Canon a également été critiqué pour avoir fermé sa monture RF à des fabricants tiers tels que Sigma, Viltrox et Tamron. Canon a finalement changé cela en début d'année en autorisant Sigma et Tamron à fabriquer des objectifs pour sa monture sans miroir, mais uniquement pour les appareils photo à capteur crop (APS-C) comme le Canon EOS R10.

C'est une bonne nouvelle si vous êtes un photographe amateur ou un paysagiste qui préfère les appareils à capteur crop, mais il n'y a pas de nouvelles sur les objectifs tiers pour les modèles plein format de Canon - et il sera intéressant de voir si Canon abordera cette question lors de son événement de lancement. Les rumeurs suggèrent que non, mais au moins nous aurons de nouveaux appareils photo Canon pour la première fois en 2024.