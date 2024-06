Lumix GH7 de Panasonic : une caméra vidéo très puissante avec des fonctionnalités inédites

Panasonic a dévoilé le Lumix GH7, et il semble être une caméra vidéo extrêmement puissante avec une fonctionnalité révolutionnaire inédite, potentiellement l'une des caméras vidéo offrant le meilleur rapport qualité-prix.

Ce modèle succède au Lumix GH6, une caméra micro quatre tiers (MFT) que nous avions déjà bien notée lors de sa sortie en 2022, mais qui semblait approcher de sa fin après le lancement récent du Lumix G9 II, un modèle axé sur la photographie avec une mise au point automatique pour la vidéo surpassant celle du GH6.

Mais Panasonic a maintenant corrigé le tir avec sa gamme Lumix GH, ajoutant la mise au point automatique par détection de phase à un nouveau capteur de 25,2 MP, ainsi que de nouveaux modes de détection de sujet incluant une option de zone cible, comme le nez d'un avion ou le casque d'un motocycliste. Ces nouvelles capacités pourraient améliorer les performances de mise au point automatique de Lumix pour les vidéastes hybrides de 2024.

Le capteur présente également des performances de stabilisation d'image que nous pensons être les meilleures de l'industrie, notamment avec de nouveaux modes améliorés comme le mode actif I.S 'High Mode' pour des séquences fluides en mouvement.

(Image credit: Panasonic)

Panasonic a amélioré les fonctionnalités vidéo pour les cinéastes sérieux, avec l'enregistrement vidéo 5.7K / 30fps désormais disponible en formats internes ProRes raw HQ et ProRes 422 HQ, plus 5.7K / 60fps et 5.8K / 30p en mode open gate. La plupart des autres caméras à ce prix offrent l'enregistrement vidéo raw via un enregistreur externe, à l'exception notable de la Blackmagic Cinema Camera 6K.

Les possibilités d'enregistrement vidéo en ralenti ont également été étendues, avec 4K 120fps en 10 bits et jusqu'à 300fps en Full HD, toujours en 10 bits.

En tournant en profil couleur V-log, le Lumix GH7 maintient 13 stops de plage dynamique. On retrouve également les profils couleur Real Time LUTs de Panasonic, présents précédemment dans les Lumix S5 II et Lumix G9 II, mais qui n'ont été largement remarqués qu'avec le lancement du très médiatisé Lumix S9. En résumé, il est possible d'importer n'importe quel profil couleur, y compris des recettes créées par des professionnels, directement sur la caméra Lumix.

(Image credit: Panasonic)

Il y a aussi une fonctionnalité révolutionnaire inédite : l'enregistrement audio en 32 bits float directement dans la caméra. Cette technologie, décrite en détail dans notre revue du DJI Mic 2, combine une plage de fréquence plus large et un son plus riche que l'audio en 24 bits, avec la flexibilité d'éviter les saturations grâce à la plage de fréquence qui peut "flotter" plutôt que d'être fixe. C'est un peu comme prendre des photos en format raw plutôt qu'en JPEG – il y a plus de latitude pour récupérer les détails qui seraient autrement perdus.

Cependant, il faudra un adaptateur de micro DMW-XLR2 en option et un microphone pour exporter les fichiers vidéo avec audio en 32 bits float, et cet accessoire sera disponible à partir de juillet 2024 pour 549,00 €.

En ce qui concerne les prix, Panasonic a lancé son dernier modèle Lumix au même tarif que les modèles GH précédents : 2 199 €, ce qui signifie que le Lumix GH7 offre le meilleur rapport qualité-prix pour les vidéastes qui n'ont pas besoin de plein format.

(Image credit: Panasonic)

Le Lumix GH7 de Panasonic : un outil complet pour le cinéaste ?

Panasonic a veillé à ce que le Lumix GH7 soit à la fois robuste et riche en fonctionnalités : le GH7 a une construction solide et intègre un ventilateur de refroidissement, ce qui signifie que les temps d'enregistrement vidéo sont illimités, contrairement au Lumix S9 qui était sévèrement limité.

Le Lumix GH6 nous avait enchantés lors de sa sortie, mais il était finalement freiné pour la vidéo par sa mise au point automatique basée sur la détection de contraste. Panasonic a résolu ce problème et bien d'autres avec le Lumix GH7, même si la demande pour une caméra MFT en 2024 reste à déterminer.

Panasonic a elle-même développé une gamme de caméras plein format, y compris les excellentes Lumix S5 II / S5 IIX axées sur la vidéo. De nombreux cinéastes pensent qu'ils ont besoin de plein format plutôt que de MFT, qu'ils aient raison ou non.

Ironiquement, la principale concurrence du Lumix GH7 pourrait bien être le Lumix S5 II de Panasonic. Cependant, ce nouveau modèle MFT a beaucoup à offrir, et nous partagerons nos réflexions plus en détail dans une revue complète à venir.