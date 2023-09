Test JBL Tune 670NC : un poids léger aussi bien au niveau de la conception que du son

Le casque JBL Tune 670NC est très léger, pratique à transporter et s'adapte bien à votre tête. Sa réduction de bruit active n'est pas la plus puissante qui soit et sa puissance sonore manque un peu de force, mais vous pourriez faire bien pire que de vous procurer ce modèle.

JBL Tune 670NC : test en deux minutes

Il arrive parfois que l'on regarde un objet technologique et que l'on pense immédiatement à la population à laquelle il est destiné. Nous pensons au mode de vie des étudiants lorsque nous regardons le JBL Tune 670NC. Cela est dû en grande partie à la portabilité de ce casque. Tous les écouteurs sont portables, bien sûr, mais ce casque est encore plus facile à transporter que de coutume.

Le JBL Tune 670NC se plie et se replie de différentes façons pour que vous puissiez facilement le glisser dans votre sac. Il est léger, aussi bien en main que sur la tête. L'étui en tissu qui l'accompagne le rend encore un peu plus sûr.

Pour 99,99€, le JBL Tune 670NC est immédiatement attractif car il s'inscrit dans le marché du milieu de gamme.

Sur le papier, il semble parfait, promettant un ANC adaptatif, la prise en charge du Bluetooth 5.3 et jusqu'à 70 heures d'autonomie de batterie. Toutes les caractéristiques que l'on est en droit d'attendre d'un casque en lice pour une place parmi les meilleurs casques sans fil sont réunies.

En réalité, le JBL Tune 670NC ne fait pas le poids sur tous les plans. Il est confortable et simple à utiliser, mais l'ANC n'est pas époustouflant et la qualité du son est bonne, mais assez faible et discrète. Néanmoins, l'autonomie de la batterie est phénoménale et le JBL Tune 670NC est très pratique.

À ce prix, le JBL Tune 670NC est en concurrence avec le Sony WH-CH720N et l'Anker Soundcore Life Q30.

Pour l'utilisateur moyen, le JBL Tune 670NC fera l'affaire. Mais si vous voulez être sûr d'avoir le nec plus ultra, vous risquez finalement de regarder ailleurs.

Sortie en août 2023

Prix officiel : 99,99 €

Le JBL Tune 670NC est sorti en août 2023 au prix de 99,99 €.

Il est disponible en quatre couleurs : noir, violet, bleu et blanc.

À 99,99 €, le principal rival du JBL Tune 670NC est le Sony WH-CH720N, et il n'est pas des moindres. Ce dernier a une meilleure sonorité et plus de puissance, mais le JBL Tune 670NC est un peu plus portable.

JBL Tune 670NC : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Drivers 32mm Annulation active du bruit Oui Autonomie de la batterie Jusqu'à 70 heures (ANC désactivé), jusqu'à 44 heures (ANC activé) Poids 174g Connectivité Bluetooth 5.3, 3.5mm Étanchéité Non indiqué

JBL Tune 670NC : fonctions

Pas de détection d'usure

Prise en charge multipoint

Excellente application

Impressionnant pour son prix, le JBL Tune 670NC est doté d'une prise en charge multipoint qui vous permet d'utiliser plusieurs appareils à la fois. C'est une fonction que certains casques beaucoup plus chers n'offrent pas toujours ou, du moins, ils ne sont pas aussi fiables que celui-ci. Il n'y a peut-être pas de détection de l'usure, mais nous serions tentés de choisir le multipoint plutôt que d'avoir la pause automatique en cas de besoin.

L'application JBL Headphones est simple à utiliser et vous permet de choisir parmi des modes d'égalisation prédéfinis ou d'ajuster la courbe à votre convenance. D'autres options incluent le paramétrage de l'assistant vocal selon vos préférences et la modification de la réduction de bruit adaptative pour vous permettre d'entendre plus facilement ce qui se passe autour de vous.

Tout cela est intuitif et renforce la nature simple du JBL Tune 670NC. Il est également possible de connecter le JBL Tune 670NC à n'importe quel appareil acceptant les connexions 3,5 mm, ce qui est un bonus appréciable, de moins en moins courant ailleurs.

La prise en charge du Bluetooth 5.3 garantit que vous n'avez pas à vous soucier des pertes de données et contribue également à l'autonomie de la batterie.

Fonctions : 3.5/5

JBL Tune 670NC : autonomie de la batterie

Jusqu'à 70 heures d'autonomie

Une charge de cinq minutes permet de récupérer trois heures

Le JBL Tune 670NC offre une grande autonomie. Si l'ANC est désactivé, vous atteindrez facilement les 70 heures promises par JBL. Lorsqu'il est activé, vous obtenez encore 44 heures, ce qui signifie que vous aurez rarement besoin de le recharger. Il existe également une fonction de charge rapide : cinq minutes suffisent pour obtenir trois heures, ce qui devrait convenir à la plupart des trajets quotidiens ou des journées actives.

Autonomie de la batterie : 5/5

JBL Tune 670NC : qualité du son

ANC moyen

Basses faibles

EQ réglable

Le JBL Tune 670NC n'est pas le plus performant en termes de qualité sonore, du moins pas sans quelques ajustements. En l'utilisant dès sa sortie de l'emballage, vous constaterez que le son est étonnamment faible. En entrant dans les réglages de l'égaliseur, vous vous retrouverez à utiliser les voix pour la plupart des musiques, car elles sont suffisamment fortes pour être entendues en toute confiance sans augmenter le volume.

En revanche, si vous passez aux basses, c'est comme si toute l'énergie avait quitté le JBL Tune 670NC. Les basses sont vraiment faibles et manquent de puissance. Pour profiter de ce que vous écoutez, vous devez revenir à la voix, avec un écart occasionnel vers le jazz.

Bien sûr, vous pouvez régler cela, mais les basses ne seront jamais ultra puissantes.

Il y a aussi le problème de l'ANC du JBL Tune 670NC. Il est correct, mais il souffre énormément du fait qu'il s'agit d'un casque supra-auriculaire et que les bruits environnants s'infiltrent. En l'essayant sur une route très fréquentée, nous entendions toujours le trafic, bien que le système ait tenté de bloquer certains des éléments les plus gênants.

Qualité sonore : 3.5/5

JBL Tune 670NC : design

Plastique et un peu bon marché

Boutons de contrôle

Bandeau confortable

Le JBL Tune 670NC ressemble à peu près à ce que l'on peut attendre à ce prix. Il fait un peu bon marché, avec un bandeau et des oreillettes en plastique. Les oreillettes en mousse chauffent si vous les portez pendant de longues périodes par temps chaud et vos oreilles transpirent.

Cependant, le JBL Tune 670NC est généralement assez confortable à porter. Il n'y a pas de pincement et le bandeau ne s'écrase pas sur votre crâne. Le bandeau est également réglable sans bruit gênant.

Un autre avantage est la légèreté du JBL Tune 670NC. Il pèse vraiment peu et se replie vers l'intérieur pour un rangement facile. Une simple pochette en tissu (du coton) est fournie avec les écouteurs et convient parfaitement pour une petite protection supplémentaire.

Les commandes sont très classiques, avec quelques boutons évidents sur l'oreillette droite. Ils fonctionnent bien mais, une fois encore, ils semblent un peu bon marché. Les commandes comprennent l'alimentation, le volume et un bouton permettant d'entendre à nouveau les conversations autour de vous.

Design : 3.5/5

JBL Tune 670NC : rapport qualité/prix

Design élégant et haut de gamme

Les fonctionnalités ne sont pas à la hauteur de celles des concurrents de même prix

Le JBL Tune 670NC n'est certainement pas parfait, mais il reflète très bien son prix. Nous restons cependant attentifs à la concurrence du WH-CH720N de Sony et de quelques casques de la gamme Soundcore d'Anker.

Le JBL Tune 670NC n'est donc pas une perle cachée, mais il est tout de même très bon pour son prix. Il suffit de modérer ses attentes pour que tout se passe bien.

Rapport qualité/prix : 3.5/5

Devrais-je acheter le JBL Tune 670NC ?

Achetez-le si...

Vous n'avez pas envie de chercher

Vous n'êtes pas d'humeur à faire des recherches ? Achetez le JBL Tune 670NC. Il existe de meilleures options, mais ce modèle est tout de même excellent.

Vous voulez quelque chose de léger

Le JBL Tune 670NC est peu encombrant. C'est l'idéal si vous préférez voyager léger.

Vous voulez des boutons physiques

C'est peut-être un peu démodé, mais si vous préférez les boutons physiques, vous apprécierez le JBL Tune 670NC.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez des basses puissantes

En général, les casques économiques sont très axés sur les basses, mais le JBL Tune 670NC a pris le contre-pied de cette tendance et offre un son assez faible.

Vous voulez un look d'enfer

Très fonctionnel, le JBL Tune 670NC ne remporte aucun prix en termes d'esthétique.

Vous avez besoin d'un bon ANC

L'ANC du JBL Tune 670NC est correct, mais il ne bloque pas les bruits gênants autant que nous l'aurions souhaité en raison de la conception supra-auriculaire.

JBL Tune 670NC : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 JBL Tune 670NC Sony WH-CH720N Anker Soundcore Life Q30 Drivers 32mm 30mm 40mm Annulation active du bruit Oui Oui Oui Autonomie de la batterie Jusqu'à 70 heures (ANC désactivé), jusqu'à 44 heures (ANC activé) Jusqu'à 35 heures (ANC activé) Jusqu'à 40 heures (ANC activé) Poids 174g 192g 260g Connectivité Bluetooth 5.3, 3.5mm Bluetooth 5.2, USB-C, 3.5mm Bluetooth 5.0, 3.5mm Étanchéité Non indiqué Non indiqué Non indiqué

Sony WH-CH720N Offrant un excellent équilibre sonore et une grande richesse de détails, le Sony WH-CH720N offre un meilleur son, mais il ne dispose toujours pas d'un puissant système d'annulation du bruit.

Anker Soundcore Life Q30 (en anglais) Un peu moins chers, le Anker Soundcore Life Q30 est plus lourd mais offre une bonne qualité de son, même si les basses sont un peu excessives. C'est un casque un peu terne, mais qui remplit toutes les autres attentes.

Testé pendant près de deux semaines

Utilisé à l'extérieur et à la maison

10 ans d'expérience en matière d'évaluation audio

Au cours de la dernière semaine de test du JBL Tune 670NC, nous avons utilisé ce casque à la place d'autres écouteurs. Comme il s'agissait de notre mode d'écoute quotidien, cela signifie que nous avons passé du temps à l'utiliser pour les travaux ménagers, notamment pour passer l'aspirateur et décorer la maison. Nous écoutions principalement des listes de lecture musicales ou des podcasts pendant ces activités.

Nous avons passé des soirées à regarder des vidéos YouTube et des flux Twitch pour voir comment il se comportait avec un mélange de musique et de personnes qui parlent.

En dehors de la maison, nous avons utilisé le JBL Tune 670NC tous les jours lors de promenades. Cela comprenait des scénarios venteux ainsi que des promenades près de routes principales très fréquentées et très bruyantes. Cela nous a également donné l'occasion de le tester en discutant.