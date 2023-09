Test Anker Soundcore Space One : une alternative à prix réduit aux casques Beats avec ANC

Anker poursuit son règne en offrant beaucoup de puissance pour moins cher dans le monde de l'audio. Bien que le Soundcore Space One d'Anker n'offre peut-être pas la meilleure qualité audio, il est difficile de faire mieux à ce niveau de prix. Avec leur belle apparence, une qualité de son raisonnable et des fonctionnalités clés à moindre coût, il est difficile de dire non à ces écouteurs.

Soundcore Space One d'Anker : Test en deux minutes

Anker est le nom que vous recherchez lorsque votre budget est un peu plus serré que prévu, mais que vous voulez quand même quelque chose de bonne qualité avec quelques caractéristiques intéressantes. Le Soundcore Space One d'Anker reflète parfaitement cette philosophie. Bien que le son ne soit pas aussi riche que celui des meilleurs casques du marché, il est clairement au-dessus de la mêlée pour un prix de 100 euros.

Un coup d'œil rapide montre que le Anker Soundcore Space One tente de ressembler au Beats. Sa conception est très similaire et son poids est à peu près le même. En dehors des personnes comme nous, la plupart des gens ne remarqueraient pas immédiatement de différences à l'œil nu. Et comme le casque est aussi disponible en plusieurs couleurs, cette caractéristique est encore plus évidente. Bien que ce casque soit plus proche des meilleurs écouteurs bon marché que des haut de gamme, le Soundcore Space One d'Anker offre quelques caractéristiques intéressantes.

Il offre une réduction de bruit puissante avec des options faciles à utiliser via l'application Soundcore. Jusqu'à 40 heures d'écoute sont possibles avec l'ANC activé, tandis que 55 heures peuvent être obtenues lorsqu'il est désactivé. Lors de notre essai, cela s'est avéré exact. Une charge rapide de cinq minutes permet d'obtenir quatre heures d'écoute, ce qui constitue une caractéristique très utile.

Les haut-parleurs dynamiques de 40 mm ne sont pas extraordinaires dès la sortie de la boîte, mais passez un peu de temps avec la fonction HearID via l'application et vous obtiendrez rapidement avec l'Anker Soundcore Space One le son souhaité. Comme c'est souvent le cas avec les casques moins chers, les basses sont le point fort, mais le son dans son ensemble est clair et net.

La prise en charge LDA est disponible pour les téléphones Android, tandis que la certification Hi-Res audio est disponible pour une utilisation avec ou sans fil. Toutes les cases clés sont cochées ici. Le seul point sur lequel le Anker Soundcore Space One échoue est la détection de l'usure, soit l'interruption automatique de la musique quand on ôte son casque. .

Lors de nos tests, c'était très irrégulier. Parfois, cela fonctionnait et d'autres fois, vous réalisiez trop tard que vous aviez manqué une demi-chanson lors de votre interaction avec avec le monde. Avec un mode de transparence fort, ce problème est moins important lorsque vous parlez à des gens, mais si vous faites une pause en vous relaxant à la maison, c'est un peu irritant de ne pas pouvoir compter sur cette fonction.

Néanmoins, nous allons laisser tomber ce point en regardant le prix de l'Anker Soundcore Space One et en profitant d'autres options comme le Multi-point que vous ne trouverez peut-être pas ailleurs à ce prix. Dans l'ensemble, le Anker Soundcore Space One est une véritable aubaine. Le genre de casque qui vous fera remettre en question les centaines d'euros dépensés pour des marques plus haut de gamme.

Sortie en août 2023

99 €

Le Soundcore Space One d'Anker est astucieusement proposé au prix de 99 €. Actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, ce casque est vendu directement par Soundcore et par des revendeurs tiers.

En ce qui concerne les couleurs, trois options s'offrent à vous : noir, bleu et un blanc plus proche de la teinte crème. L'un de ses plus proches rivaux est le Sony WH-CH520 à 49 €. Il n'a toutefois pas de fonction ANC.

Pour l'ANC, envisagez le JBL Tune 750BTNC à 99 €. L'autonomie de la batterie est bien plus faible (15 heures avec ANC) et ce modèle accuse son âge avec la prise en charge du Bluetooth 4.2, mais le son est excellent.

Anker Soundcore Space One : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Drivers 40mm Suppression active du bruit Oui Autonomie de la batterie 40 heures (ANC activé) ou 55 heures avec ANC désactivé Poids 260g Connectivité Bluetooth 5.3, AUX, USB-C Gamme de fréquences Pas indiquée Étanchéité Pas indiquée Autres caractéristiques Détection de l'usure, égaliseur réglable, application compagnon Soundcore

Anker Soundcore Space One : fonctions

L'ANC est bon pour le prix

Prise en charge de l'audio haute résolution

Appairage multipoint

Le Soundcore Space One d'Anker est une véritable liste de contrôle de tout ce dont vous avez besoin ou que vous voulez pour un casque. Il prend en charge l'audio haute résolution et le LDAC pour les utilisateurs d'Android, ce qui n'est pas toujours le cas dans cette gamme de prix.

De plus, l'application compagnon Soundcore n'est ni surchargée ni trop basique. Vous devrez vous y plonger pendant quelques minutes pour configurer HearID afin de tirer le meilleur parti de l'audio de ces écouteurs, mais cela en vaut la peine. C'est un peu comme un test oculaire, mais pour vos oreilles : il vous suffit de choisir l'option qui vous convient le mieux avant qu'un nouvel égaliseur ne soit conçu pour répondre à vos besoins.

Ailleurs dans l'application, vous pouvez régler l'ANC. La plupart du temps, il est préférable de laisser l'ANC adaptatif. Il s'ajuste assez bien en fonction de votre environnement, mais il y a aussi une option personnalisée pour les moments où vous avez besoin de l'augmenter encore plus. Le mode Transparence peut également être activé ici, ce qui vous permet de converser facilement avec d'autres personnes sans avoir à enlever le casque. Si vous allez plus loin, vous pouvez utiliser les options Easy Chat qui vous permettent de baisser le volume d'une simple pression sur l'oreillette lorsque vous avez besoin de parler à quelqu'un, ou même d'utiliser l'option "parler pour activer" afin de ne pas avoir à intervenir.

Cette dernière option est en version bêta et, à l'instar de la détection de l'usure, il ne faut pas trop s'y fier. Depuis que nous l'avons examiné, le Soundcore Space One a déjà été mis à jour pour améliorer la détection de l'usure, mais il reste encore beaucoup à faire.

Si l'on fait abstraction de l'oscillation, le Soundcore Space One est un véritable bijou en matière d'ANC. À ce prix, il est rare que l'ANC soit plus efficace que l'isolation passive du bruit, mais ces écouteurs sont spéciaux. Si vous activez l'ANC, vous n'entendrez pas les conversations à proximité. Vous entendrez la circulation lorsque vous marchez, mais elle est suffisamment bloquée pour ne pas perturber votre expérience d'écoute. Si le Soundcore Space One n'est pas parfait, il est plus que suffisant pour bloquer tous les bruits les plus irritants de la vie.

Fonctions : 4/5

Anker Soundcore Space One : qualité du son

Basses puissantes

Prise en charge de la haute résolution

Généralement clair et net

Si vous vous intéressez à l'Anker Soundcore Space One et que vous vous attendez à la qualité sonore offerte par un casque de 350 €, vous serez déçu. Lorsqu'il s'agit d'apporter des touches plus fines, comme des médiums détaillés et la bonne quantité d'aigus, le Soundcore Space One ne fait pas vraiment l'affaire. Il est bien, mais n'a rien de spécial.

Cependant, lorsqu'il s'agit d'un niveau élevé de basses et d'une large scène sonore, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce casque. Mettre l'accent sur les basses est un concept familier pour de nombreux casques économiques, mais lorsque Around the World de Daft Punk a démarré sur notre playlist des années 90, nous avons été ravis de constater à quel point les basses étaient puissantes et la scène sonore large.

Pour les chansons plus vocales comme All of Me de John Legend, vous bénéficiez toujours d'une expérience nette. De la même manière, les podcasts et autres types de textes parlés sont très bien restitués et suffisamment clairs.

Si vous préférez écouter de la musique plus nuancée, le Soundcore Space One ne sera pas tout à fait à la hauteur, mais pour des écouteurs à porter lors de vos trajets quotidiens ou de vos promenades, ils sont tout à fait adaptés.

Si vous voulez quelque chose d'un peu plus riche, il y a toujours la possibilité d'écouter de l'audio Hi-Res avec la prise en charge LDAC pour les utilisateurs d'Android.

Une petite remarque : gardez à l'esprit que la qualité du son dépend du temps que vous consacrez à la configuration de votre profil HearID. Le Soundcore Space One est en sortie de boîte loin d'avoir un son aussi bon, ce qui fait une différence cruciale.

Qualité du son : 3.5/5

Anker Soundcore Space One : design

Ressemble beaucoup aux casques Beats

Bandeau confortable

Design pliable

En regardant le Soundcore Space One à côté d'un Beats, il est étonnamment difficile de faire la différence. Le design est clairement influencé par le Beats, jusqu'au logo sur chaque écouteur qui est similaire. Le Space One n'est pas aussi élégant, avec moins de bords incurvés, mais la différence n'est pas flagrante.

Il est important de noter que le Soundcore Space One est bien rembourré. Les oreillettes chauffent un peu lorsqu'il fait chaud, mais elles offrent beaucoup de confort à vos oreilles quelle que soit la durée d'utilisation. De même, le bandeau est très agréable à porter, sans qu'aucune force de serrage ne vienne gâcher votre journée. L'extension de l'arceau produit une sorte craquement, mais il n'est pas inquiétant et il est assez simple de trouver la bonne taille pour vous.

Les deux oreillettes se replient pour vous permettre de ranger facilement ce casque sans qu'il ne prenne plus de place que nécessaire. Une petite pochette de voyage est incluse pour une protection supplémentaire, mais il suffit de le ranger dans son sac pour qu'il soit en sécurité.

Design : 4/5

Anker Soundcore Space One : rapport qualité/prix

Très bon prix

Susceptible d'être le nouveau leader

On espère toujours plus de réductions

Le Soundcore Space One est un excellent rapport qualité/prix pour ce qu'il propose. Plus performant, grâce à sa fonction ANC, que le toujours tentant Sony WH-CH520 , et bien meilleur que le vieillissant JBL Tune 750BTNC, il n'y a pas grand-chose sur le marché à ce prix qui puisse actuellement battre le Space One.

Pour cela, il faudrait dépenser beaucoup plus d'argent et ce n'est pas du tout le but recherché, n'est-ce pas ?

La détection d'usure capricieuse du Soundcore Space One est un irritant, mais nous espérons que les futures mises à jour y remédieront. On ne sait jamais, cela pourrait être à l'occasion d'une réduction de prix, étant donné que les appareils Soundcore sont souvent en promotion.

Rapport qualité/prix : 5/5

Devrais-je acheter le Soundcore Space One?

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques Commentaires Notes Fonctions Sans être parfait, ce casque offre plus que la plupart des autres appareils. 4/5 Qualité du son L'idéal serait d'avoir un peu moins de basses et un peu plus de détails, mais l'expérience est toujours aussi nette. 3.5/5 Design Un look presque aussi élégant que celui du Beats tout en étant très confortable, c'est une combinaison gagnante. 4/5 Rapport qualité/prix D'une valeur inestimable à presque tous les égards, c'est un régal. 5/5

Achetez-le si ...

Vous voulez une bonne affaire

D'un excellent rapport qualité-prix, le Soundcore Space One ne sera peut-être pas parfait, mais les compromis qu'il implique à ce prix font qu'il est facile de le recommander.

Vous oubliez régulièrement de recharger vos appareils

L'autonomie élevée de la batterie et la rapidité de la charge font de ces appareils la solution idéale si vous oubliez régulièrement de recharger vos appareils.

Vous préférez la musique riche en basses

Le Soundcore Space One excelle dans les basses puissantes.

Ne les achetez pas si...

Vous voulez plus de nuances dans votre musique

Les basses sont excellentes, mais les aigus et les médiums sont plus médiocres. Nous ne voulons pas trop chipoter à ce niveau de prix, mais cela pourrait être un facteur décisif pour vous.

Vous voulez un style ultime

Un peu imposant mais toujours élégant, le Soundcore Space One ne peut pas rivaliser avec des marques comme Beats en termes de look, mais il n'en est pas loin.

Vous avez besoin d'une détection d'usure

La détection de l'usure sur ce casque n'est pas encore à la hauteur. Nous espérons que cela changera, mais pour l'instant, si vous oubliez coupez la musique quand vous ôtez votre casque, vous serez déçu.

Anker Soundcore Space One : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Anker Soundcore Space One Anker Soundcore Space One Sony WH-CH520 JBL Tune 750BTNC Prix 99 € 49 € 99 € Drivers 40mm 30mm 40mm Suppression active du bruit Oui Non Oui Durée de vie de la batterie indiquée 40 heures (ANC activé) ou 55 heures avec ANC désactivé Jusqu'à 50 heures Jusqu'à 15 heures avec l'ANC activé, jusqu'à 22 heures avec l'ANC désactivé. Poids 260g 137g 220g Connectivité Bluetooth 5.3, AUX, USB-C Bluetooth 5.2, USB-C Bluetooth 4.2, microUSB Gamme de fréquences Pas indiquée 20Hz–20kHz Pas indiquée Étanchéité Pas indiquée Pas indiquée Pas indiquée Autres fonctions Détection de l'usure, égaliseur réglable, application compagnon Soundcore Prise en charge de l'application casque de Sony, conversion ascendante DSEE Prise en charge de l'assistant vocal, multipoint

Sony WH-CH520 (en anglais) Avec un son très bien équilibré, le Sony WH-CH520 peut sonner un peu mieux, mais il n'a pas d'ANC et même l'isolation du bruit est assez faible ici.

Testé pendant deux semaines

Comparé au Beats Studio Pro, JBL 670NC, Sony WH-1000XM4

Écoute d'Apple Music et de Spotify sur un iPhone 14 Pro et un MacBook Pro

Nous avons testé le Soundcore Space One d'Anker contre le Beats Studio Pro, le JBL 670NC et le Sony WH-1000XM4. Nous l'avons utilisé au bureau et dans notre salon pendant que d'autres personnes vaquaient à leurs occupations, et en nous promenant pendant des périodes d'activité et de tranquillité.

Nous avons utilisé le Soundcore Space One de la même manière que notre casque habituel, c'est-à-dire pour tout ! Cela signifie que nous l'avons utilisé lors de notre promenade matinale, le long d'un trafic bruyant et animé, ainsi que lors de promenades plus calmes dans des zones plus rurales où nous avons pu tester le mode transparence (et l'ANC) face à des promeneurs de chiens sociables qui nous disaient bonjour.

En dehors de ces moments d'activité, nous avons également utilisé le Soundcore Space One comme casque principal pour prendre des appels professionnels, regarder des streams Twitch, des vidéos YouTube, et même quelques jeux insolents à l'heure du déjeuner sur un MacBook Pro.

Lorsque nous avons écouté de la musique, nous nous sommes concentrés sur différents genres, notamment le classique, le jazz, des tubes des années 90. Nous avons écouté de la musique à la fois sur Apple Music et sur Spotify, ainsi que des podcasts sur Spotify.