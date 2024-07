Google Pixel Buds Pro 2 : les dernières fuites laissent entrevoir leur design, leurs couleurs et leur prix

Nous attendons patiemment les successeurs des Google Pixel Buds Pro, lancés en mai 2022, et une flopée de fuites récentes suggère que les prochaines versions des écouteurs sans fil sont sur le point de faire leur apparition.

La première fuite digne d'être mentionnée provient d'Android Headlines et montre des rendus non officiels de haute qualité des Google Pixel Buds Pro 2. Il semblerait qu'ils soient livrés dans un étui un peu plus volumineux, mais en grande partie identique à celui de la dernière fois.

En ce qui concerne les écouteurs eux-mêmes, il semble qu'ils bénéficient d'une légère refonte, avec un nouveau renflement près de l'extrémité de l'oreille - peut-être pour ajouter une stabilisation supplémentaire. Il s'agit en quelque sorte d'un retour au design des Pixel Buds originaux.

Nous pouvons également voir les quatre couleurs dans lesquelles les Pixel Buds Pro 2 devraient être lancés : Charcoal, Porcelain, Aloe (pour correspondre au Pixel 8a) et Hot Pink. Les Pixel Buds Pro sont actuellement disponibles dans les coloris Charcoal, Porcelain, Bay, Fog, Lemongrass et Coral.

Hausse des prix des Google Pixel Buds Pro

Les premiers Pixel Buds (Image credit: Future)

En outre, une fuite distincte provenant de Dealabs (via 9to5Google) pourrait nous donner une idée du prix des Google Pixel Buds Pro 2 également : ils vont apparemment coûter 249 € en Europe.

À titre de comparaison, les Pixel Buds Pro coûtaient 219 € au lancement, bien que nous ayons vu plusieurs réductions appliquées depuis. Il semble que les nouvelles oreillettes vont vous coûter un peu plus cher que la paire qu'elles remplacent.

Tout ceci survient quelques jours seulement après une autre fuite montrant le design des Pixel Buds Pro 2 et de leur étui. La fréquence croissante de ces fuites laisse penser que les écouteurs sans fil ne sont peut-être plus très loin de faire une apparition officielle.

Google ayant déjà programmé un événement de lancement de matériel pour le mardi 13 août, cela semblerait être l'occasion idéale pour dévoiler les Pixel Buds Pro 2 - bien que les principales vedettes du spectacle devraient être les téléphones Google Pixel 9.