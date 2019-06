Huawei tuo myyntiin ensimmäisen 5G-puhelimensa Suomessa

Huawei nousee heinäkuussa mukaan harvalukuiseen joukkoon, kun se tuo Suomen markkinoille ensimmäisen 5G-puhelimensa: Mate 20 X 5G:n. Käytännössä Mate 20 Pron komponentteihin pohjautuva puhelin on yksi markkinoiden tehokkaimmista OnePlus 7 Pro 5G:n rinnalla.

Huawei Mate 20 X 5G:ssä on tehokas Kirin 980 -suoritin, innovatiivinen 7 nanometrin Balong 5000 -5G-modeemi sekä valtava 7,2-tuumainen näyttö. Huaweille tuttuun tapaan myös kamerapuoli on kunnossa, sillä puhelin hyödyntää erinomaista Leican kolmoiskameraa 40 megapikselin päälinssillä, 20 megapikselin ultralaajakulmalinssillä sekä 8 megapikselin telefotolinssillä.

Puhelimessa käytettävä uuden sukupolven Balong 5000 -modeemi tukee kaikkia eri verkkoteknologioita 2G:stä 5G:hen, joten yksi modeemi riittää jokaiseen tilanteeseen. Yhden modeemin käyttö vähentää latenssia ja virrankulutusta kahteen erilliseen modeemiin verrattuna.

Suomessa kehitettyä 5G-tekniikkaa

Huawei on investoinut viime vuosina valtavasti rahaa kehitystyöhön, mikä on osaltaan selittänyt kiinalaisvalmistajan huimaa nousua. Suomalaisittain kiinnostavin seikka on kuitenkin yhtiön suuri suomalainen kehitysyksikkö.

Suomessa on kehitetty esimerkiksi ensimmäisen 5G-modeemin RFIC-vastaanotin, joka löytyy muun muassa Huawei 5G CPE Pro -reitittimestä ja Mate 20 X 5G -puhelimesta.

”Suomessa on kehitetty modeemin RF-lohko, joka on erinomainen insinöörityön taidonnäyte”, kertoo Mikko Terho, Huawein tutkimus- ja tuotekehityskeskusten johtaja. Jotain suomalaisten vahvasta verkko-osaamisesta kertoo myös se, että modeemi onnistuttiin kehittämään kuntoon jo vuotta ennen kuin edes itse 5G-standardi saatiin valmiiksi 3GPP:ssä.

"Suomessa Huawein tutkimus- ja tuotekehityskeskukset ovat erikoistuneet tutkimusalueisiin, kuten audio, kuvantaminen, materiaalit, AR ja VR, urheilu ja wellness, kyberturva, antennit ja RFIC-piirit", Terho jatkaa.

Suomessa Huawein tuotekehityksessä työskentelee yli 300 työntekijää, ja valmistaja investoi pelkästään viime vuonna yli 45 miljoonaa suomalaiseen tuotekehitykseen. Yhtiö kertoo investointien kasvavan tänä vuonna yli 30 prosentilla viime vuoteen verrattuna.

Selvästi perusmallia kalliimpi, täysi hyödyntäminen vaatii hintavan 5G-liittymän

Puhelinten ennakkomyynti käynnistyy Elisan kautta jo tänään 19.6., ja Mate 20 X 5G:n toimitukset alkavat heinäkuun loppupuolella. Värivaihtoehtona on ainoastaan smaragdinvihreä ja hinta asettuu muiden 5G-puhelinten tavoin perusmallia korkeammaksi 999 euroon.

Puhelimen 5G-ominaisuudet vaativat toimiakseen myös 5G-liittymän, joten käyttökustannukset ovat vielä toistaiseksi selvästi tavallista puhelinta korkeammat. 5G-liittymät maksavat tällä hetkellä nopeudesta riippuen noin 40–50 euroa kuukaudessa.

Mate 20 X 5G:n pitäisi toimia täysin normaalisti nykyisistä amerikkalaispakotteista huolimatta, mutta odotamme vielä Huawein vahvistusta asiasta. Ainakin kaikki muut valmistajan nykymallit pääsevät tulevaisuudessakin käsiksi Googlen palveluihin, saavat kaikki Androidin tietoturvapäivitykset ja esimerkiksi oman päivityksensä Android Q -käyttöjärjestelmään.