Huawei julkisti Watch GT 6 -malliston sekä muita uutuuslaitteita

Mobiiliteknologiajätti Huawei esitteli Pariisissa järjestetyssä tilaisuudessa uusia tuotteitaan eri tuoteperheisiin. "Ride The Wind" -nimen alla kulkeneessa tilaisuudessa satsattiin erityisesti edistyneen teknologian, tyylikkään muotoilun sekä arkiominaisuuksien yhdistämiseen.

Tilaisuuden keskiössä oli Huawei Watch GT 6 -kellomallisto, Huawei Watch Ultimate 2 sekä edulliset Huawei FreeBuds 7i -nappikuulokkeet.

Valmistaja korosti tilaisuudessa erityisesti uutta "Now Is Yours" -filosofiaansa sekä GoPoint Worldwide Creating Activity 2025 -aloitettaan. Viimeksi mainitussa keskitytään luovuuteen, osallisuuteen sekä tulevaisuuteen uskomiseen maailmassa, jossa teknologia on keskeinen osa jokapäiväistä elämäämme.

Huawei Watch GT 6 Pro (Image credit: Huawei)

Huawei Watch GT 6 -mallisto yhdistää urheilulliseen, muotoilun ja erinomaisen akkukeston

Huawei Watch GT 6 -mallisto on "Ride The Wind" -filosofian johtotähti. Se pyrkii yhdistämään muotoilun sekä treeniominaisuudet kokonaan uudella tavalla. Uudistuneen teknologian myötä kello yltää jopa 21 päivän akkukestoon. Lisäksi TruSense-teknologia mahdollistaa entistä tarkemman GPS-paikannuksen.

Mallisto hyödyntää korkeatiheyksistä piiakkua ja erityistä muotoilua, minkä ansiosta akkukapasiteetti on kasvanut peräti 65 prosentilla. Tämän ansiosta GT 6 Pron sekä GT 6:n 46mm-versiot yltävät jopa 21 päivän akkukestoon. Pienempi 41mm GT 6 -malli puolestaan jaksaa yhdellä latauksella jopa 14 päivää. Molempien kokovaihtoehtojen kohdalla on selvää, että luvassa on käyttötavasta riippumatta laite, jonka akku ei lopu kesken pidemmilläkään reissuilla.

Mallistossa on lisäksi parannettu Huawei Sunflower -paikannusjärjestelmä, joka parantaa paikannustarkkuutta 20 prosentilla. Kuljitpa keskellä ruuhkaista kaupunkia tai syrjäisten maaseutujen rauhassa, uudistus varmistaa entistä tarkemman paikannuksen harjoitusreitillä.

GT 6 -mallistossa on lisäksi yli 100 treenitilaa, joista erityisesti seuraavat neljä ulkolajia ovat saaneet merkittäviä panostuksia:

Hanki päivittäisiä tietoja, inspiraatiota ja tarjouksia postilaatikkoosi Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta. Ota yhteyttä ja kysy lisää muista Future-tuotemerkeistä Vastaanota sähköpostia luotettavien kumppaneidemme tai sponsoriemme puolesta

Huawei Watch GT 6 Pro (Image credit: Huawei)

Pyöräily: Uusi harjoitusohjelma virtuaalisella tehomittarilla takaa edistyneen analyysin myös ilman erillisiä lisälaitteita.

Maastojuoksu: Tarkat toiminnot, kuten reittianalyysi, korkeuserojen havainnointi ja reaaliaikainen kaltevuusanalyysi parantavat energiankulutuksen seurantaa.

Golf: Yksityiskohtaiset ja interaktiiviset vektorikartat sekä muut älyominaisuudet tukevat pelaamistasi.

Hiihto: Tarkat paikannustiedot ja kattavat tilastot auttavat sekä tosissaan kilpailevaa että vain huvikseen hiihtävää.

Huawei Watch Ultimate 2 tarjoaa innovaatioita treenaamiseen, terveyteen ja sukeltamiseen

(Image credit: Huawei)

Huawei Watch Ultimate 2 on ensimmäinen älykello, joka on suunniteltu toimimaan 150 metrin syvyydessä ja mahdollistamaan vedenalaiset viestintätoiminnot. Luotainpohjainen tekniikka mahdollistaa viestittelyn kellojen välillä jopa 30 metrin syvyydessä sekä lähettämään hätäsignaalin jopa 60 metrin syvyyteen. Mainitut toiminnot on tarkoitettu sukeltajien turvallisuuden sekä yhteydenpidon parantamiseen.

Huawei FreeBuds 7i satsaa äänenlaatuun ja häiriöttömiin keskusteluihin

Huawei FreeBuds 7i yhdistää dynaamisen kohinanvaimennuksen, tilaäänen sekä selkeät keskustelut yksiin kuulokkeisiin. Intelligent Dynamic ANC 4.0 mahdollistaa taustamelun suodatuksen, joka mahdollistaa puhtaamman ja energisemmän kuuntelukokemuksen. FreeBuds 7i on tarkoitettu käyttäjille, jotka haluavat paitsi kuunnella musiikkia mutta myös jutustella puhelimessa tien päällä.

Now Is Yours: Huawei panostaa vuoropuheluun nuorten kuluttajien kanssa

(Image credit: Huawei)

Huawein "Now Is Yours" -visio tavoittelee tiiviimpää vuoropuhelua seuraavan sukupolven käyttäjien kanssa. Tähtäimessä on avoimuutta ja osallistamista korostava ajatus, jossa halutaan vaikuttaa ihmisten kulttuuriin sekä tunteisiin teknologian avulla. Jotta tässä voidaan onnistua, laitteiden pitää tuntua innovatiivisilta sekä inhimillisiltä.

Huawei pyrkii tukemaan nuorisokulttuuria ja käyttämään innovaatioina maailmaa yhdistävänä kielenä. Valmistajan mukaan lämmöllä ja empatialla kehitetyt laitteet yhdistävät ihmisiä matkalla kohti parempaa ja toiveikkaampaa tulevaisuutta.

Hinta ja saatavuus

Huawei Watch GT 6 -mallisto ilmestyy 22. syyskuuta 2025. Malliston suositushinnat alkavat 269 eurosta ja yltävät korkeimmillaan 499 euroon.

Huawei Watch Ultimate 2 saapuu myyntiin 22. syyskuuta 2025 ja sen hinta on sinisenä versiona 999 € ja mustana mallina 949 €.

Huawei FreeBuds 7i ilmestyy sekin 22. syyskuuta 2025 ja sen suositushinta on 99 €.