Volkswagen Amarok V6: lujo, tecnología y potencia para competir en el segmento premium

¡Es oficial! La nueva Amarok equipada con motorización V6 llega a México para ampliar la oferta de una de las pick-ups más populares.

Desde su lanzamiento en México, la segunda generación de Amarok se ha convertido en uno de los pick-ups más versátiles y equilibrados del mercado, mejorando significativamente tanto en diseño como en tecnología y capacidades todoterreno gracias a que cuenta con tracción total de serie, 4MOTION.

Nueva motorización V6

Sumándose a la versión Style con motorización 4 cilindros a gasolina (302 HP) y Diesel (170 HP), el nuevo motor V6 3.0 litros TDI, disponible en las versiones Panamericana y Aventura, entrega una potencia total de 250 HP y un torque de 600 Nm, acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades. Con hasta seis perfiles de conducción diferentes (Drive Modes) ayudan al conductor en una variedad de situaciones, por ejemplo, al conducir sobre superficies resbaladizas o en condiciones todoterreno exigentes.

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En cuanto a equipamiento y seguridad, Amarok V6 conserva los atributos que han distinguido a la gama Amarok, con una serie de visualizadores compuesta por instrumentos digitales (“Digital Cockpit”) de 12.3 pulgadas y una pantalla central táctil en formato Tablet también de 12 pulgadas. Otros elementos, como el sistema de sonido Harman Kardon encajan perfectamente en el panorama de detalles de alta calidad. También se incluye un panel de instrumentos con efecto piel y elegantes costuras en contraste, asientos en piel con ajuste electrónico de 10 posiciones.

Así mismo, mantiene los ya conocidos sistemas de asistencia al conductor, como, Lane Assist y Side Assist, el control de crucero adaptativo ACC+, los faros matrix LED IQ.LIGHT. Además, cuenta con asistente de frenado de emergencia Front Assist, con sistema de detección de peatones y ciclistas, freno contra colisión múltiple y sistema de aparcamiento asistido.

Edición especial: Amarok Dark Label

Volkswagen Vehículos Comerciales complementa la gama Amarok con la llegada de Amarok Dark Label, una edición especial limitada, que refuerza el carácter sofisticado y distintivo de la pick-up a través de una propuesta estética exclusiva.

Amarok Dark Label incorpora elementos de diseño en acabado negro que acentúan su presencia y personalidad. Entre sus características destacan emblemas específicos, estribos y barras longitudinales del techo en negro, así como el stylingbar en el mismo color. Los rines de 20 pulgadas en negro mate son exclusivos para esta versión.

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En el interior, Amarok Dark Label mantiene el elevado nivel de confort, tecnología y calidad de materiales que distinguen a la gama. Sobresale el tapizado de “Dark Label”, en color exclusivo Ebony/Black y las alfombrillas de velour con inscripción “Dark Label”.

Esta edición especial está disponible con el nuevo motor V6 y únicamente en dos colores de carrocería, Midnight Black Metalizado y Dark Gray Metalizado.

El Amarok V6 y Amarok Dark Label ya están disponible en toda la red de distribuidores de la República Mexicana.

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