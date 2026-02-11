Mitsubishi Outlander 2026 llega a México con más tecnología, seguridad y confort

Alineados a la estrategia de innovación y modernización, Mitsubishi Motors México presenta la nueva Outlander 2026, la cuarta generación de Outlander que desde 2013 ha recibido más de 80 premios a nivel global, ahora con un producto que refuerza el portafolio de la marca integrando avances relevantes en diseño, seguridad y equipamiento.

Mitsubishi Outlander 2026 ha sido diseñada para cubrir las expectativas de los consumidores actuales, con una propuesta de valor muy interesante dentro del segmento y consolidándose como una opción más robusta, moderna y competitiva.

Esta SUV con capacidad hasta para 7 pasajeros con 3 filas de asientos, cuenta con una motorización a gasolina de 2.5 L y 4 cilindros en línea, ofreciendo una potencia máxima de 181 caballos de fuerza y 181 libras-pie de torque, transmisión CVT con modo Sport y paletas de cambio al volante, que brinda una conducción suave y eficiente.

Mitsubishi Outlander 2026 cuenta con cinco modos de manejo —Normal, Eco, Tarmac, Gravel y Snow— que permiten adaptar el modo de conducción del vehículo a diferentes condiciones y caminos.

Conectividad

Cuenta con pantalla de infoentretenimiento de 12.3" con conectividad inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto Apple CarPlay, y a esto se suma el nuevo sistema de audio Dynamic Sound Yamaha Premium desarrollado en colaboración con Yamaha, el cual integra 8 bocinas que brindan una experiencia sonora transformando el interior del vehículo en una auténtica sala de conciertos privada. Esto es resultado de la fusión entre la ingeniería de Mitsubishi Motors y la experiencia acústica de Yamaha.

Equipamiento interior

Mitsubishi Outlander 2026 está equipada con quemacocos eléctrico panorámico que aporta mayor amplitud y luminosidad al interior, y un espejo retrovisor digital con cámara que incorpora una vista más amplia y clara libre de obstrucciones, mejorando la seguridad y brindando una experiencia de conducción más sofisticada.

Los interiores son color negro, en la versión SE PLUS son de piel sintética y en la Versión LIMITED son de piel genuina.

Un claro diferenciador en este modelo frente a otros del segmento son los asientos delanteros con ventilación y calefacción, diseñados para maximizar el confort y elevar la experiencia de manejo, así como cajuela eléctrica con apertura manos libres.

(Image credit: Mitsubishi)

Seguridad

Esta SUV ofrece un completo conjunto de Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS), que apoyan activamente al conductor al prevenir riesgos, mejorar la visibilidad y facilitar maniobras, transmitiendo protección constante, tecnología de vanguardia y mayor confianza al volante. Entre ellas destacan:

Asistente de arranque en pendientes (HSA)

Alerta de atención al conductor (DAA)

Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)

Alerta de cambio de carril con vibración en volante (LDW)

Monitor de punto ciego (BSW)

Cámara de visión 360°

Sensores de estacionamiento frontales y traseros

Control de descenso en pendientes (HDC)

Control crucero adaptativo (ACC)

Sistema de mitigación de impacto frontal (FCM)

Además, cuenta con 7 bolsas de aire, frontales (2), laterales (2), de cortina (2) y de rodillas para el conductor (1).

Mitsubishi Outlander 2026 está equipada con luces altas automáticas para carretera (auto high beam AHB) y limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia.

Versiones y precio

Outlander está disponible en dos versiones:

Outlander SE PLUS: $609,900

Outlander LIMITED: $699,900

Además, se presenta en 5 colores exteriores disponibles: Graphite Gray, Sterling Silver Metallic, White Solid, Cosmic Blue (exclusivo de este nuevo modelo) y Moonstone Gray (exclusivo de Outlander 2026 y color de lanzamiento global).