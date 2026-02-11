Mitsubishi Outlander 2026 llega a México con más tecnología, seguridad y confort
Mitsubishi renueva su portafolio con la llegada de Outlander 2026
Alineados a la estrategia de innovación y modernización, Mitsubishi Motors México presenta la nueva Outlander 2026, la cuarta generación de Outlander que desde 2013 ha recibido más de 80 premios a nivel global, ahora con un producto que refuerza el portafolio de la marca integrando avances relevantes en diseño, seguridad y equipamiento.
Mitsubishi Outlander 2026 ha sido diseñada para cubrir las expectativas de los consumidores actuales, con una propuesta de valor muy interesante dentro del segmento y consolidándose como una opción más robusta, moderna y competitiva.
Esta SUV con capacidad hasta para 7 pasajeros con 3 filas de asientos, cuenta con una motorización a gasolina de 2.5 L y 4 cilindros en línea, ofreciendo una potencia máxima de 181 caballos de fuerza y 181 libras-pie de torque, transmisión CVT con modo Sport y paletas de cambio al volante, que brinda una conducción suave y eficiente.
Mitsubishi Outlander 2026 cuenta con cinco modos de manejo —Normal, Eco, Tarmac, Gravel y Snow— que permiten adaptar el modo de conducción del vehículo a diferentes condiciones y caminos.
Conectividad
Cuenta con pantalla de infoentretenimiento de 12.3" con conectividad inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto Apple CarPlay, y a esto se suma el nuevo sistema de audio Dynamic Sound Yamaha Premium desarrollado en colaboración con Yamaha, el cual integra 8 bocinas que brindan una experiencia sonora transformando el interior del vehículo en una auténtica sala de conciertos privada. Esto es resultado de la fusión entre la ingeniería de Mitsubishi Motors y la experiencia acústica de Yamaha.
Equipamiento interior
Mitsubishi Outlander 2026 está equipada con quemacocos eléctrico panorámico que aporta mayor amplitud y luminosidad al interior, y un espejo retrovisor digital con cámara que incorpora una vista más amplia y clara libre de obstrucciones, mejorando la seguridad y brindando una experiencia de conducción más sofisticada.
Los interiores son color negro, en la versión SE PLUS son de piel sintética y en la Versión LIMITED son de piel genuina.
Un claro diferenciador en este modelo frente a otros del segmento son los asientos delanteros con ventilación y calefacción, diseñados para maximizar el confort y elevar la experiencia de manejo, así como cajuela eléctrica con apertura manos libres.
Seguridad
Esta SUV ofrece un completo conjunto de Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS), que apoyan activamente al conductor al prevenir riesgos, mejorar la visibilidad y facilitar maniobras, transmitiendo protección constante, tecnología de vanguardia y mayor confianza al volante. Entre ellas destacan:
- Asistente de arranque en pendientes (HSA)
- Alerta de atención al conductor (DAA)
- Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)
- Alerta de cambio de carril con vibración en volante (LDW)
- Monitor de punto ciego (BSW)
- Cámara de visión 360°
- Sensores de estacionamiento frontales y traseros
- Control de descenso en pendientes (HDC)
- Control crucero adaptativo (ACC)
- Sistema de mitigación de impacto frontal (FCM)
Además, cuenta con 7 bolsas de aire, frontales (2), laterales (2), de cortina (2) y de rodillas para el conductor (1).
Mitsubishi Outlander 2026 está equipada con luces altas automáticas para carretera (auto high beam AHB) y limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia.
Versiones y precio
Outlander está disponible en dos versiones:
- Outlander SE PLUS: $609,900
- Outlander LIMITED: $699,900
Además, se presenta en 5 colores exteriores disponibles: Graphite Gray, Sterling Silver Metallic, White Solid, Cosmic Blue (exclusivo de este nuevo modelo) y Moonstone Gray (exclusivo de Outlander 2026 y color de lanzamiento global).