Ya es oficial: el Porsche Cayenne Turbo Electric será el Porsche de serie más potente jamás fabricado

El modelo Turbo alcanza los 100 km/h en 2,5 segundos.

Los precios partirán de 83 200 £ o 109 000 $ en EE. UU.

El interior cuenta ahora con más pantallas que nunca.

¡Es oficial! Porsche reveló todo sobre su próximo modelo Cayenne electrificado, el cual tendrá dos variantes: Cayenne Electric y Cayenne Turbo Electric, esta última más potente.

Este último se coronará como el modelo Porsche de serie más potente hasta la fecha, gracias a su francamente aterradora potencia de 850 kW (1156 CV) y hasta 1500 Nm de par motor cuando se activa el Launch Control.

La refrigeración directa por aceite del motor del eje trasero permite una alta potencia continua, con mucha tecnología tomada del automovilismo para garantizar que pueda realizar sus impresionantes acrobacias de forma regular.

Este robusto SUV de la marca alemana alcanza una velocidad máxima de 260 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en solo 2,5 segundos, mientras que la suspensión neumática adaptativa y el Porsche Torque Vectoring Plus hacen que se sienta tan cómodo en los circuitos de carreras como llevando a los niños al colegio.

Pero sus capacidades no se limitan a eso, ya que tanto el Cayenne Electric como el Cayenne Turbo Electric cuentan con tracción total con varios modos de conducción y una suspensión fácilmente ajustable que le permite atravesar con facilidad terrenos bastante difíciles.

Porsche también afirma que es uno de los vehículos eléctricos más avanzados tecnológicamente que ha desarrollado hasta la fecha, con una nueva batería de alto voltaje de 113 kWh que ofrece una autonomía oficial de 638 km con una sola carga.

Si le añadimos una arquitectura de 800 V similar a la del Macan Electric y el Taycan, el Cayenne puede cargarse sin problemas a 390 kW, y la marca alemana sugiere que esto puede ampliarse a 400 kW en las condiciones de carga adecuadas.

En la práctica, esto se traduce en una carga del 10 al 80 % en unos 16 minutos desde las tomas de carga de CC más rápidas, o en 320 km adicionales en solo 10 minutos de carga.

El modelo «básico» no se queda atrás, ya que ofrece 300 kW (408 CV) en funcionamiento normal y 325 kW (442 CV) y 835 Nm de par motor cuando se utiliza el Launch Control. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos, una cifra propia de un superdeportivo.

Sin embargo, la lista de «primicias mundiales» se hace aún más larga si se tiene en cuenta que este será el primer vehículo eléctrico con carga inductiva inalámbrica opcional de 11 kW, que se presenta en forma de una placa de suelo opcional que proporciona carga sin necesidad de enchufarla.

A pesar de la enorme potencia y la amplia gama de capacidades que ofrece el Cayenne electrificado, Porsche sigue apostando por la seguridad y continúa ofreciendo una variedad de opciones de tren motriz.

Según Matthias Becker, director de ventas y marketing de Porsche, tanto las variantes de motor de combustión interna pura como las híbridas se seguirán desarrollando hasta bien entrada la próxima década.

En el Reino Unido, los precios comienzan en 83 200 £ para el Cayenne y 130 900 £ para el Cayenne Turbo, y ya se pueden realizar pedidos. En Estados Unidos, los precios se han fijado en 109 000 $ y 163 000 $ (alrededor de 168 000 AU$ y 250 000 AU$, respectivamente).

En la pantalla grande

(Image credit: Porsche)

Además de los bienvenidos cambios de diseño en el exterior, el Cayenne Electric incorporará la pantalla más grande jamás vista en un Porsche.

Todo ello gracias a una nueva pantalla central «Flow Display», con superficie curva, un cuadro de instrumentos totalmente digital con tecnología OLED de 14,25 pulgadas y una pantalla opcional para el pasajero de 14,9 pulgadas.

También hay una pantalla opcional de realidad aumentada que ofrece el equivalente a una superficie de visualización de 87 pulgadas a 10 metros delante del vehículo... por si acaso necesitabas aún más imágenes digitales proyectadas en tus retinas.

La empresa alemana también ha mejorado su nuevo asistente de voz con inteligencia artificial, que ahora entiende «consultas complejas e interrelacionadas, reconoce el contexto y responde como un interlocutor real», según la marca.

Esta pantalla central Flow Display y la pantalla opcional para el pasajero también pueden albergar un número cada vez mayor de aplicaciones de terceros, ya que Porsche abre su ecosistema digital a los desarrolladores de streaming, juegos e infoentretenimiento.

