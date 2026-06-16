Xiaomi presentó una función para vehículos eléctricos que Tesla prometió allá por 2014… pero que podría facilitar mucho la recarga

Conexión y desconexión automáticas, y control remoto

Según se informa, Xiaomi Auto es la primera en lanzar esta tecnología al mercado

Solo será compatible con los vehículos eléctricos de Xiaomi

Allá por 2014, Elon Musk publicó en Twitter que la empresa estaba trabajando en una solución robótica para la recarga de vehículos eléctricos que "se desplaza automáticamente desde la pared y se conecta como una serpiente de metal sólida".

Un año después, Tesla presentó un prototipo funcional (el video aún está en YouTube), pero el proyecto no llegó a concretarse.

Aunque no se ha descartado oficialmente, es muy probable que el cargador de Tesla en forma de serpiente metálica sea demasiado complicado, demasiado caro y quizás demasiado «extravagante» para lanzarlo al mercado.

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La empresa también descartó sus planes de presentar una solución de carga inalámbrica para recargar los Tesla en casa.

Sin embargo, el gigante tecnológico chino Xiaomi está desarrollando un sistema de carga robótico automatizado para los (presumiblemente) acaudalados propietarios de los modelos SU7 y YU7 en China, ya que acaba de presentar una unidad lo suficientemente compacta como para caber en un garaje residencial y que, literalmente, elimina el trabajo pesado de la carga.

Charger prototype finding its way to Model S - YouTube Watch On

Según su fabricante, el brazo robótico de carga inicia automáticamente el proceso de recarga. Los propietarios solo tienen que estacionar y marcharse sin necesidad de dar ninguna orden ni realizar ninguna operación manual, informa Car News China.

Una vez finalizada la sesión de recarga, el robot desconecta automáticamente el conector de carga y lo guarda ordenadamente en su propio compartimento.

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También existe la opción de que los usuarios inicien la carga a través de un teléfono inteligente, siempre y cuando el vehículo esté estacionado al alcance del brazo telescópico. Esto elimina la necesidad de que los propietarios estén físicamente cerca del vehículo.

Por el momento no se sabe nada sobre el precio, aunque el breve video promocional publicado por Xiaomi parecía mostrar un producto «listo para la producción» en un entorno real, lo que significa que es probable que la tecnología salga a la venta en China en cuestión de meses.

¿Están los cables enredados pasando a la historia?

Xiaomi EV robotic charging arm - YouTube Watch On

Recientemente, Porsche anunció su plataforma de carga inalámbrica para el Cayenne eléctrico, que permite a los propietarios conducir sobre ella y cargar el vehículo sin interrupciones, sin necesidad de tocar los cables de los vehículos eléctricos, que suelen estar sucios y son pesados, y que pasan la mayor parte del tiempo al aire libre.

En China, parece que varias empresas ya están trabajando en soluciones que eviten que los clientes tengan que ensuciarse las manos, tal como lo demostró Aito el año pasado al presentar su versión totalmente eléctrica del Aito M8, que utiliza un brazo robótico para cargarse.

El fabricante chino de automóviles Li Auto también declaró el año pasado que estaba trabajando en brazos de carga robóticos, aunque su solución está diseñada para que su red pública de carga sea más cómoda de usar.

Dado que los vehículos eléctricos modernos ya están equipados con los sensores y la tecnología necesarios para comunicarse con un brazo de carga robótico, parece lógico que este podría ser el siguiente paso hacia una carga futurista y sin interrupciones.

La posibilidad de simplemente estacionarse en un puesto de carga y alejarse del auto mientras la tecnología de vanguardia se encarga del resto sería otro punto de venta único —aunque hay que admitir que muy costoso y complejo— para la propulsión eléctrica en general.

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