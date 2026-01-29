Tesla deja de ser una empresa de vehículos eléctricos: Elon Musk afirma que Pioneer ha eliminado el Model S y el Model X para dar espacio a los robots

Tesla retira el Model S y el Model X para hacer espacio para el Optimus

La producción cesará a finales de este año.

Tesla avanza "hacia un futuro basado en la autonomía"

Elon Musk aprovechó la presentación de resultados trimestrales de Tesla para anunciar que la compañía dejará de producir el sedán Model S y el SUV Model X a finales de este año, afirmando que la medida liberaría espacio en su fábrica de Fremont, California, para producir el robot humanoide Optimus.

Lanzado en 2012, el Model S posiblemente estableció a Tesla como la empresa pionera de vehículos eléctricos que es hoy, demostrando que era posible combinar tecnología de vanguardia y un rendimiento impresionante con un estilo elegante y una autonomía totalmente eléctrica utilizable.

En 2015, llegó el enorme Model X, que rompió el molde de los SUV con puertas tipo ala de halcón y un amplio espacio interior. De nuevo, venía acompañado de una tecnología de baterías líder en su clase y acceso a una red de carga sin interrupciones.

"Es hora de básicamente poner fin a los programas Model S y X con una baja honorable, porque realmente nos estamos moviendo hacia un futuro basado en la autonomía", dijo Musk durante la conferencia de ganancias.

La "autonomía" de la que habla el CEO de Tesla se refiere al robot Optimus Humanoid, que se planea producir en la línea que actualmente ocupan el Model S y el Model X.

Dejando a un lado a los humanoides, las ventas de los costosos Model S y Model X de Tesla se han ralentizado en los últimos años, y la compañía los incluye en la categoría "Otros Modelos" al publicar sus cifras. Esta categoría también incluye el Cybertruck y el camión semirremolque Tesla.

Como resultado, ha sido difícil obtener una visión precisa de las ventas generales, pero Electrek ha estado siguiendo el declive de los vehículos otrora pioneros de Tesla durante años, sugiriendo que las entregas de Model S y X habían caído más del 30% año tras año desde 2023.

A finales de 2024, se estima que las ventas serán inferiores a 50.000 unidades a nivel mundial, aunque el sitio web cree que podrían ser tan bajas como 30.000 unidades en 2025.

Tesla tampoco logró renovar el Model S y el Model X en la medida en que lo hizo recientemente con los exitosos Model 3 y Model Y , agregando algunas nuevas opciones de pintura y una autonomía ligeramente mejorada al par el año pasado, pero aumentando el precio en $5,000.

Esto elevó el precio del Model S a casi 2 de millones de pesos y el del Model X a 2 millones 100 mil pesos en México. Ante la gran cantidad de rivales premium de marcas como Rivian y Lucid (en Estados Unidos), así como de fabricantes tradicionales y marcas chinas emergentes, los clientes de Tesla han optado por buscar otras opciones.

¿Tesla ya no es una empresa de vehículos eléctricos?

(Image credit: Tesla)

Ahora que la mayor parte de los mensajes de Tesla giran en torno a la conducción autónoma, los avances en inteligencia artificial y los robots humanoides, ¿hemos llegado a un punto en el que Elon Musk finalmente ha perdido el interés en el mercado de vehículos eléctricos por completo?

Todo apunt a que sí, ya que su más reciente lanzamiento, el divisivo Cybertruck, está fracasando... muy duro.

Según un informe reciente de Business Insider , Tesla vendió solo 20.237 Cybertrucks en los EE. UU. el año pasado, lo que es casi la mitad de la cantidad que Tesla vendió en 2024 y muy lejos de las 250.000 al año que Musk predijo cuando la camioneta eléctrica salió de las líneas de producción en 2023, a pesar de que Musk afirmó que era "el mejor vehículo que Tesla haya fabricado" en ese momento.

En 2019, Musk se refirió al Model S y al Model X como vehículos “de nicho”, afirmando que eran de “menor importancia para nuestro futuro” en ese momento, a pesar de que vendían decenas de miles cada trimestre.

Según esa lógica, es probable que el Cybertruck corra un destino similar al del Model S y el Model X en un futuro no muy lejano, dejando a Tesla con solo dos autos para vender: el Model 3 y el Model Y.

Aparte de las empresas emergentes y los fabricantes de nicho, como Lucid y Rivian, es difícil encontrar otro actor global con una línea de modelos que carezca de tanta profundidad.

Sin embargo, los inversores siguen apoyando la apuesta de Musk por los robots humanoides avanzados y su determinación de llevar la conducción totalmente autónoma a las masas.

Esto a pesar del hecho de que las ventas generales de vehículos eléctricos de Tesla, su negocio principal, cayeron un 9% a nivel mundial en 2025, en comparación con el año anterior, mientras que las ventas en Europa cayeron alrededor de un 28%, según CBS News .

Ahora mucho depende de Optimus, que según Musk saldrá a la venta al público en 2027. Pero si se parece en algo al Roadster de Tesla, podríamos tener que esperar mucho más tiempo para que llegue.