Suzuki DZIRE Boostergreen 2026: un sedán pensado para la familia moderna en México

¿Estás en busca de un nuevo vehículo sedán? De ser así, estás de suerte, pues tuvimos la oportunidad de asistir al lanzamiento oficial del nuevo DZIRE Boostergreen de Suzuki.

Se trata de un modelo que representa un paso clave para la marca japonesa al ampliar su portafolio hacia el segmento familiar, combinando un diseño moderno, eficiencia en consumo y tecnología inteligente pensada para el día a día.

Este sedán cuenta con tecnología BOOSTERGREEN y se combina con un motor de 1.2L, para maximizar la eficiencia en el consumo de combustible, lo que hace que cada viaje se vuelva más confortable y dinámico. Su plataforma Heartect ligera y su dirección precisa lo convierten en una verdadera extensión del conductor.

En el exterior, se presenta en cinco impactantes colores: Azul Pascal, Rojo Galante, Prime White, Sonic Silver y Negro Ninja . Destacan los rines de aleación de aluminio pulido bitono de 15”, faros de proyección LED múltiple elipsoidal con nivelador de altura y luces direccionarles en espejos laterales.

En el interior, los detalles cobran protagonismo con interiores en tela color Beige Mumbai, volante forrado en piel con controles de audio y control crucero. Su sistema de conectividad incluye una pantalla táctil de 9 pulgadas con compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, haciendo cada trayecto más intuitivo y entretenido. El sistema de aire acondicionado automático garantiza una atmósfera confortable sin importar el clima, cuenta con cámara de reversa, sensores de estacionamiento trasero y seis bolsas de aire estratégicamente distribuidas, garantizando altos estándares de seguridad para que conduzcas con confianza en cada viaje.

El precio de DZIRE BOOSTERGREEN 2026 es de:

$349,990 MXN en versión automática (GLX)

$314,990 MXN en versión automática (GLS)

$299,990 MXN en versión manual (GLS)

SUZUKI brinda a los primeros compradores de DZIRE BOOSTERGREEN 2026 la oportunidad de participar en una promoción exclusiva para ganar uno de los cuatro viajes dobles a Londres. Consulta términos y condiciones en la página oficial.

Este modelo marca un nuevo capítulo en la historia de SUZUKI Autos que celebra 20 años de presencia en el mercado mexicano, respaldado por el crecimiento, la calidad y evolución.