Olvídate de los cargadores públicos: Volvo ofrece un año de carga en casa gratis al comprar uno de sus autos en Suecia

Volvo presenta un nuevo incentivo que ofrece un año de recarga gratuita en casa

La colaboración con la empresa energética sueca Vattenfall lo hace posible

Sin embargo, el ahorro no es tan grande como se podría pensar

¡El futuro es ahora! Volvo lanzó una nueva iniciativa para los compradores en su país de origen, Suecia, ofreciendo un año de carga doméstica gratuita para quienes adquieran o renten un vehículo eléctrico nuevo de la marca.

Disponible a partir de febrero de 2026 para cualquier persona que viva en el país escandinavo, el programa es una colaboración entre Volvo y la empresa energética sueca Vattenfall, la cual proporcionará carga doméstica libre de combustibles fósiles durante un año.

Volvo afirma que la oferta cubrirá hasta 5,150 kWh por año, lo que equivale aproximadamente a 25,000 kilómetros (unos 15,535 millas) de conducción, según la eficiencia WLTP de su modelo EX90.

Los clientes deberán firmar un contrato con Vattenfall, que será la encargada de suministrar la energía al hogar, además de aprovechar la aplicación inteligente de carga de Volvo, integrada en el vehículo.

Dicha función utiliza software para ajustar los horarios de carga a las tarifas más bajas y con menor emisión de CO₂, que generalmente se aplican durante las horas nocturnas de menor demanda energética.

Volvo explica que el costo de la electricidad utilizada para cargar el vehículo en casa se calculará y descontará directamente de la factura mensual de Vattenfall.

Tras hacer un cálculo básico, el beneficio equivale a entre £350 y £450 (aproximadamente $470 USD o $720 AUD), considerando que el costo promedio de la energía en horas valle es de 0.85 coronas suecas (SEK) por kWh.

Este incentivo se encuentra en línea con lo que otros fabricantes de vehículos eléctricos han ofrecido en el pasado, como la instalación gratuita de un cargador doméstico o créditos de carga rápida por un año.

Un posible lanzamiento a nivel mundial

Esta reciente iniciativa de la marca sueca tiene dos objetivos: por un lado, animar a los compradores a pasarse a los vehículos eléctricos y, por otro, concienciar a los propietarios sobre las ventajas de programar la recarga fuera de las horas pico, lo que casi siempre es más ecológico y económico.

Dependiendo del éxito del programa, Volvo afirma que podría sentar las bases para una implantación global más amplia, destacando el hecho de que cree que los vehículos eléctricos deben desempeñar un papel activo en el futuro ecosistema energético.

El año que viene se lanzará la tecnología Vehicle-to-Everything o V2X en aquellos vehículos que tengan la capacidad necesaria, como el EX90 y la berlina ES90 recientemente presentada.

Esto permitirá a los clientes utilizar las baterías de sus vehículos eléctricos como un sistema adicional de almacenamiento de energía para alimentar sus hogares, al tiempo que abre la posibilidad de revender energía a la red eléctrica.

