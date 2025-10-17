Mercedes-Benz presenta su nuevo Vision Iconic EV, el Batimóvil vintage que siempre has necesitado en tu vida

Mercedes acaba de presentar el Vision Iconic EV en Shanghái.

El prototipo cuenta con pintura solar y potencia de cálculo neuromórfica.

Se espera que alcance altos niveles de conducción autónoma.

¡Atención! Mercedes-Benz está impulsando el diseño ultimate y está deseando hacer alarde de la idea de que está revolucionando su estilo para un futuro cada vez más eléctrico.

El último Vision Iconic EV es quizás la declaración más audaz hasta la fecha y podría inspirar los futuros modelos de la Clase S, pero también quiere mostrar la última tecnología de la marca.

Largo, bajo y con una parrilla delantera muy grande, este coupé de lujo se inspira en los Benz clásicos del pasado, como el W 108, el W 111 y el 600 Pullman, aunque presenta un frontal similar al del GLC recientemente lanzado.

Sin embargo, esa enorme parrilla iluminada no desentona en el largo cupé de dos puertas de la marca alemana. Además, la pintura de color negro intenso experimenta con una superficie fotovoltaica activa que podría aumentar la autonomía al aprovechar la energía del sol.

En el interior del coche, el equipo de diseño de Mercedes con sede en Shanghái se ha inspirado en la época Art Déco, con una mezcla de pantallas analógicas y digitales.

(Image credit: Mercedes-Benz)

Los paneles de instrumentos cobran vida como relojes cronógrafos de alta gama al abrir la puerta, mientras que uno de los cuatro relojes alberga un asistente de inteligencia artificial que se encargará del funcionamiento del coche sin que el conductor tenga que mover un dedo.

Mercedes afirma que este diseño radical, que recuerda en gran medida al Batmóvil, también albergará las últimas innovaciones de la empresa en materia de potencia de cálculo neuromórfica, que aparentemente imita las funciones del cerebro humano para tomar decisiones mucho más rápidas.

Tesla ha estado utilizando algo similar para entrenar a sus modelos autónomos, y Mercedes sugiere que su tecnología podría ser diez veces más eficiente que los sistemas actuales.

Esto permitiría a la empresa introducir hipotéticamente la conducción autónoma de nivel 4, lo que permitiría a los conductores quitar las manos del volante y apartar la vista de la carretera cuando circulan por autopista, por ejemplo.

"También sería posible y permisible echar una siesta o ponerse cómodo mientras se ve el último vídeo de moda, incluyendo una experiencia de sonido envolvente y luz ambiental", afirma Mercedes.

Estacionamiento manos libres de serie

(Image credit: Mercedes-Benz)

Aunque el Vision Iconic Concept es solo un estudio de diseño por ahora, muestra una serie de tecnologías en las que está trabajando Mercedes-Benz.

La tecnología de baterías de estado sólido podría proporcionar una autonomía espectacular, mientras que el sistema de dirección por cable, por ejemplo, aparecerá en la próxima Clase S y eliminará cualquier conexión física entre la columna de dirección y las ruedas.

En combinación con la dirección del eje trasero, esto permite maniobrar más fácilmente los coches grandes en entornos urbanos con poco espacio.

Pero bueno, no tendrás que preocuparte por eso, porque el concepto también sugiere que la marca alemana está avanzando a pasos agigantados en la conducción autónoma, afirmando que una función de estacionamiento altamente automatizada que utiliza la sofisticada arquitectura de sensores del coche permitirá que el vehículo encuentre por sí mismo un espacio libre.

Probablemente sea lo mejor, dado el tamaño del vehículo.

