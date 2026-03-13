Mercedes-Benz lanza el Rolls-Royce del mundo de las minivans, y la VLE totalmente eléctrica promete una "conducción similar a la de una limusina"

Mercedes-Benz afirma que su próximo VLE ofrecerá una autonomía eléctrica "líder en su clase".

Su enorme batería proporciona una impresionante autonomía de 700 km con una sola carga.

Su interior modular tiene capacidad para hasta ocho personas.

Mercedes-Benz ha presentado el vehículo que sustituirá a su actual modelo EQV y llevará su gama de elegantes furgonetas V-Class de alta gama al siguiente nivel, con una sólida oferta de sistemas de propulsión eléctricos prometidos desde su lanzamiento.

El VLE será el primer modelo en incorporar la nueva plataforma VAN.EA de la marca alemana, que servirá de base para una serie de furgonetas eléctricas y vehículos comerciales. También promete unos impresionantes 268 CV y una autonomía de más de 700 km en el debut del VLE 300.

Este lujoso vehículo para el transporte de pasajeros contará con una enorme batería de níquel-manganeso-cobalto de 115 kWh, mientras que una arquitectura eléctrica de 800 V permitirá velocidades de carga ultrarrápidas, con Mercedes sugiriendo que se pueden añadir 320 km de autonomía en solo 15 minutos.

La carga bidireccional permitirá a los usuarios utilizar o cargar otros dispositivos eléctricos desde la batería de la furgoneta, además de abrir la puerta a la compatibilidad con Vehicle-to-Grid.

A finales de año llegará una versión más potente con tracción en las cuatro ruedas, denominada VLE 400, que ofrecerá 409 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h mucho más rápida, en solo 6,5 segundos, aunque por el momento no se sabe cómo afectará esto a la autonomía máxima.

Esta elegante y atractiva furgoneta ha sido diseñada deliberadamente para ser lo más aerodinámica y eficiente posible, aprovechando los conocimientos adquiridos con el reciente CLA para mejorar su coeficiente de resistencia aerodinámica y optimizar el uso de la energía de las baterías con el fin de reducir la necesidad de paradas para recargar.

¿Elegante y práctico? ¡Me apunto!

El próximo VLE no solo es atractivo, sino que también es práctico y de alta gama en su interior.

Se puede configurar para albergar entre cinco y ocho pasajeros, con asientos traseros que se deslizan sobre rieles y se pueden quitar por completo para liberar un impresionante espacio de carga de 4,078 litros, según Autocar.

Además, estos asientos cuentan con ruedas incorporadas, por lo que se pueden guardar y mover fácilmente por el garaje cuando no se utilizan. Como alguien que tiene que sacar y meter manualmente los asientos de mi vieja Volkswagen Transporter para hacer espacio para las motocicletas averiadas, esto me parece una bendición.

Los clientes que deseen una experiencia más lujosa pueden solicitar asientos ajustables electrónicamente, que se deslizan y se mueven con solo tocar un botón.

Además, hay una pantalla panorámica 8K opcional de 31,3 pulgadas que utiliza la función de pantalla dividida para que los ocupantes de los asientos traseros puedan ver programas o películas por separado.

Mercedes afirma que también ofrece una cámara frontal de ocho megapíxeles para participar en videoconferencias, lo que suena mucho menos agradable.

La digitalización continúa en la parte delantera, ya que la enorme pantalla MBUX Superscreen de la marca también estará disponible como opción, lo que supone que una pantalla de 26 cm (10,25 pulgadas) para el conductor, una pantalla central de 35,6 cm (14 pulgadas) y una pantalla de 35,6 cm (14 pulgadas) para el pasajero delantero ocupan todo el salpicadero.

Por el momento no se sabe nada sobre el precio, pero teniendo en cuenta que el VLE parece representar la última palabra en lujo tipo furgoneta, no va a ser barato.

