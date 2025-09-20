Lucid acaba de ofrecer a los propietarios de sus vehículos eléctricos un modo de cámara de salpicadero gratuito y un monitor de estacionamiento al estilo Tesla

UX 3.3 aumenta la capacidad de remolque y ofrece nuevas funciones de cámara.

La función de grabación de eventos actúa como una cámara de salpicadero integrada.

La función Halo Secure puede proteger el vehículo cuando está estacionado.

Los propietarios del SUV Gravity de Lucid Motors, de alta tecnología, recibirán una actualización remota (over-the-air) que trae consigo nuevas funciones impresionantes.

Llamado UX 3.3, el sistema operativo mejorado ahora ofrece la posibilidad de que los usuarios fijen destinos en la navegación, mientras que el mapa ha sido ajustado para mostrar de mejor forma la distancia que es posible recorrer con la carga restante del vehículo eléctrico.

Según la compañía californiana, el sistema de audio también ha sido optimizado para reducir el ruido de fondo al realizar y recibir llamadas.

Pero quizás lo más interesante de todo es la introducción de la función Live View, que aprovecha la potencia de las numerosas cámaras externas para transmitir video en vivo a la app móvil de Lucid.

El software está en fase Beta, y los propietarios del Gravity podrán probarlo gratis hasta fin de año. No se ha informado del costo posterior.

Esto se integra en la nueva función Halo Secure, inspirada directamente en la estrategia de Tesla, que permite a los dueños monitorear el vehículo de forma remota a través de la app.

Además de esto, el Drive Recorder también funciona como una dash cam integrada. Siempre que el usuario conecte un dispositivo de almacenamiento externo (como una memoria USB o un disco duro portátil), el Gravity grabará y guardará automáticamente cualquier evento significativo, como frenadas extremas o repentinas, giros bruscos de volante o una colisión, todo asistido por los diversos sensores a bordo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Se trata de una función fuertemente influenciada por Tesla y su uso pionero de las cámaras del Autopilot, que también pueden guardar grabaciones en un dispositivo USB ya sea manualmente, o de forma automática cuando los sensores detectan un incidente.

Potencia de tracción

(Image credit: Lucid Motors)

El Lucid Gravity tiene una capacidad máxima de remolque de 6,000 libras, lo que no está a la altura del Rivian R1T ni de las diversas camionetas eléctricas del mercado, pero es suficiente para transportar accesorios de estilo de vida más ligeros (botes, motos acuáticas, motocicletas, etc.).

Lucid sabe que es un gran argumento de venta, por lo que también ha introducido una serie de características de remolque mejoradas, incluido un nuevo modo de remolque que optimiza la configuración del vehículo para obtener el máximo rendimiento y comodidad.

También hay un control de frenado integrado para los remolques equipados con frenos electrónicos y una vista especial de la cámara en el monitor de visión trasera que permite a los propietarios vigilar sus preciadas posesiones durante el remolque.

Según el grupo de propietarios de Lucid, estas actualizaciones se pueden activar con una simple actualización OTA, lo que demuestra una vez más que los vehículos definidos por software mejoran realmente con el tiempo.