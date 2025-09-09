El nuevo Polestar 5 Grand Tourer tiene al Porsche Taycan en la mira

Polestar presenta su último modelo 5 en el salón IAA Mobility

El Grand Tourer se mantiene fiel al impresionante concepto Precept

Pero los propietarios tendrán que conformarse con una ventana trasera “virtual”

Después de muchas bromas y posiblemente uno de los concept cars más atractivos de 2024, Polestar finalmente presentó su atractivo Polestar 5 Grand Tourer.

Claramente creado para competir con los poderosos súper sedanes eléctricos de Porsche, Audi, BMW y Lucid, el Polestar 5 viene en dos versiones distintas, ambas con estadísticas muy impresionantes.

La Dual Motor Launch Edition, que costará £ 89,500 (alrededor de $ 120,000 dólares), cuenta con un paquete de batería de 112 kWh que dura 670 km con una sola carga, mientras que el potente tren motriz genera 737 bhp y 812 Nm de torque para un tiempo de aceleración de 0 a 100km/h de solo 3.9 segundos.

Los clientes pueden marcar la casilla "ir más rápido" y optar por una edición Performance Launch con un coste adicional de 15.400 libras, pero que aumenta la potencia hasta unos increíbles 871 CV y ​​1.015 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos, pero la autonomía se reduce a 562 km.

Ese tipo de números lo ubican en el mismo grupo de alto rendimiento que los Porsche Taycan Turbo S y GT, así como los modelos Audi e-tron GT, con la Launch Edition superando a ambos en lo que respecta a autonomía eléctrica.

Como cabría esperar de un vehículo eléctrico premium moderno, cuenta con una arquitectura eléctrica de 800 V para permitir la carga rápida de las enormes baterías de 112 kWh. Polestar afirma que puede cargar del 10 al 80 % en unos 20 minutos desde tomas de corriente de 350 kW.

Diseñados principalmente para cuatro personas, los asientos delanteros se diseñaron en colaboración con el especialista en carreras Recaro, mientras que los asientos traseros esculpidos ofrecen amplio espacio para dos adultos, con un cómodo reposabrazos en el centro. Probablemente puedas acomodar a un quinto pequeño si es necesario.

(Image credit: Polestar)

La marca sueca ha maximizado el espacio para la cabeza en la parte trasera desplazando la estructura del faldón trasero hacia atrás y, prepárense, eliminando la luneta trasera. Así es, incorporará el mismo sistema de visión trasera basado en cámara que el Polestar 4, que generó opiniones divididas .

En su interior, Polestar mantiene el mismo sistema operativo Android Automotive que ofrece planificación de rutas en vivo a través de Google Maps y todo tipo de aplicaciones descargables en una elegante pantalla vertical de 14,5 pulgadas.

El Polestar 5 también ofrece conducción semiautónoma gracias a su conjunto de cámaras, radares y sensores ultrasónicos. Ofrece control de crucero Pilot Assist a velocidades de hasta 150 km/h... por si te gustan las multas por exceso de velocidad.

El Polestar más 'Polestar' hasta la fecha

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: Polestar) (Crédito de la imagen: Polestar) (Crédito de la imagen: Polestar) (Crédito de la imagen: Polestar) (Crédito de la imagen: Polestar)

El estilo exterior nítido, el interior minimalista y las cifras de rendimiento monstruosas hacen que el Polestar 5 se sienta como el automóvil que la marca estaba ansiosa por fabricar.

Después de todo, la compañía anteriormente era la división de alto rendimiento de Volvo y llegó al mercado con un estallido cuando lanzó el híbrido de alta potencia con suspensión Ohlins ajustable manualmente en la forma del Polestar 1.

Desde entonces, ha cosechado éxitos con el elegante Polestar 2 y los SUV 3 y 4 más recientes, pero ninguno ha satisfecho todas las expectativas de los entusiastas de la conducción. La marca sueca espera que el 5 lo consiga.

Si bien es probable que no se venda en grandes cantidades, dado que cuesta mucho, el Polestar 5 sin duda actuará como un producto estrella para atraer a los recién llegados a la marca.

Ha experimentado unas fuertes ventas en los últimos meses, con un incremento del 51% en el segundo trimestre de 2025 respecto al año anterior.