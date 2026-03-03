La marca de lujo de BYD afirma haber fabricado el vehículo eléctrico con mayor autonomía del mundo, con una impresionante autonomía de 1037km entre recargas

El Denza Z9 GT actualizado alcanza los 1034 km con una sola carga

La versión híbrida prácticamente duplica la capacidad de la batería

BYD tiene previsto introducir el Denza en el Reino Unido y Europa este año

La marca premium Denza de BYD ya está arrasando en China, con su D9 MPV (o minivan) alcanzando unas 300 000 ventas en menos de tres años, según Car News China. Y ahora ha producido un vehículo eléctrico con la mayor autonomía del mundo, al menos según Denza.

Aprovechando la mejor tecnología del grupo BYD y combinándola con materiales de lujo, la submarca Denza ofrece varios modelos en China, entre los que se incluyen un SUV de tamaño medio, el N7, y los elegantes Denza Z9 y Z9 GT, una berlina de lujo tradicional y un elegante shooting brake/fastback familiar, disponibles en versiones totalmente eléctricas e híbridas.

El Z9 GT acaba de recibir una actualización en su mercado nacional, con un nuevo tren motriz electrificado que, según se afirma, alcanza una autonomía certificada por CLTC de 1036 km (644 millas) con una sola carga. CLTC son las siglas de «China Light-Duty Vehicle Test Cycle» (Ciclo de pruebas de vehículos ligeros de China) y es el equivalente nacional al WLTP (o Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedure, Procedimiento de pruebas armonizado a nivel mundial para vehículos ligeros).

Denza afirma que ahora es el vehículo eléctrico con mayor autonomía del mundo, con una mejora del rendimiento de la batería de alrededor del 64 % con respecto a su predecesor.

La empresa afirma que la actualización trae consigo la opción de dos nuevas baterías, de 102 kWh y 122,5 kWh, que proporcionan autonomías CLTC de 820-1036 km (o 509-644 millas) respectivamente, según Car News China.

Incluso la versión híbrida enchufable recibió una mejora en la batería, con un nuevo paquete de 63,82 kWh que ofrece una autonomía totalmente eléctrica CLTC de más de 400 km (248 millas), casi el doble que los 201 km (125 millas) del actual Denza Z9 GT PHEV y superando a algunos vehículos eléctricos puros que se comercializan actualmente.

Por si estas enormes cifras de autonomía no fueran suficientes para despertar el interés, el Z9 GT también ha sido visto utilizando la nueva infraestructura de carga rápida de BYD en China, que consta de tomas de carga de 1500 kW capaces de llenar las baterías en cuestión de minutos.

Actualmente, el Denza Z9 solo está disponible en China, pero la empresa tiene previsto lanzar tanto la berlina como el fastback en el Reino Unido y Europa este año.

Análisis: Grandes cifras, afirmaciones audaces

Cabe señalar que el ciclo de pruebas para vehículos ligeros de China, o CLTC por sus siglas en inglés, es un poco más generoso en comparación con las pruebas WLTP, que se utilizan en toda Europa, y el procedimiento de estimación de autonomía de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que se utiliza en Estados Unidos.

Las estimaciones de Denza de 644 millas se darían en el mejor de los casos, y todos sabemos que la autonomía de los vehículos eléctricos disminuye drásticamente en función del clima, las condiciones meteorológicas y la forma de conducirlos.

Dicho esto, incluso con una estimación más realista, podemos suponer que el Z9 GT y su homólogo sedán recientemente renovado pueden alcanzar entre 380 y 450 millas, dependiendo de las condiciones. Sigue siendo una cifra muy impresionante.

En comparación, el Mercedes-Benz EQS tiene una autonomía oficial WLTP de 481 millas, pero sabemos que en realidad será mucho menor, mientras que el recientemente presentado Volvo EX60 afirma que puede alcanzar más de 500 millas en los mismos ciclos de prueba.

Regardless of whether or not Denza’s hefty range figures make it a world-beater, the capacity and efficiency alone means customers will be edging towards the sort of real-world range that make EVs highly competitive with internal combustion engine rivals.

To convert a sector of skeptics, automotive manufacturers will have to prove that upcoming EVs require little to no compromise from the buyer… and that includes dispatching 400-odd miles in a single stint.

