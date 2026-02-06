BMW redobla su apuesta por las controvertidas funciones de suscripción de automóviles, pero admite que la polémica sobre los "asientos calefactados" fue un error

Cobrar por el acceso a los asientos calefactados no tuvo buena acogida

BMW admite que fue un error, pero sigue explorando modelos de suscripción

Cada vez más empresas recurren a las microtransacciones para aumentar sus ganancias

BMW desató la polémica en 2022 cuando planteó la idea de un nuevo programa denominado "Funciones bajo demanda", que cobraría a los propietarios por acceder al hardware preinstalado. En concreto, la idea de que los propietarios tuvieran que pagar una cuota mensual para acceder a los asientos calefactables causó bastante revuelo.

La marca alemana se apresuró a aclarar en ese momento que, si un cliente especificaba asientos calefactados, estos "seguirían funcionando plenamente durante toda la vida útil del vehículo". Sin embargo, la empresa afirmó que las funciones adicionales, como el uso del hardware de la cámara existente como cámara de salpicadero, seguirían ofreciéndose como una suscripción de software premium.

Más recientemente, la directora de comunicación de productos de BMW, Alexandra Landers, declaró a drive.com.au que introducir el servicio «bajo demanda» con un modelo de suscripción para los asientos y el volante calefactados «probablemente no era la mejor manera de empezar».

Sin embargo, Landers también defendió el modelo, afirmando que «se utiliza la nube y eso tiene un costo», y añadió que «si se utiliza, hay que pagarlo». También confirmó que la empresa sigue estudiando la idea de que los clientes puedan desbloquear funciones adicionales por una cuota en el futuro.

El próximo iX3, por ejemplo, estará disponible con una suscripción a la cámara de 360 grados, así como al paquete Driving Assistant Pro de la empresa, rival del FSD de Tesla, que ofrece control de crucero avanzado con cambio automático de carril y mucho más.

«Con estas ofertas digitales consolidadas, ofrecemos a nuestros clientes aún más comodidad y flexibilidad en línea con sus deseos individuales después de comprar un vehículo», declaró un portavoz de BMW a The Drive cuando se le pidió que aclarara su postura al respecto.

Pero BMW no es el único fabricante que ha sido objeto de críticas por ofrecer capacidades adicionales como servicio de suscripción.

Tesla ha eliminado recientemente la posibilidad de pagar una cuota única por su sistema de conducción autónoma Full Self-Driving, mientras que General Motors lleva décadas cobrando una cuota por sus servicios de emergencia OnStar.

Es más, cualquier coche "conectado constantemente" requiere el pago de un paquete de datos, ya que, de lo contrario, los propietarios tienen que estar cerca de una red Wi-Fi para realizar las actualizaciones de software más sencillas.

(Image credit: BMW)

Aunque muchos consumidores están dispuestos a pagar una cuota de suscripción por los servicios digitales, cada vez más habituales en los vehículos definidos por software actuales, la verdadera indignación se produjo cuando BMW sugirió que los propietarios tendrían que pagar por el hardware que ya está instalado en el vehículo.

La marca alemana dio marcha atrás en esa decisión, pero sigue exigiendo una cuota recurrente si el propietario quiere manejar los asientos y el volante calefactados de forma remota. La empresa argumenta que hay que cubrir los costos asociados a los datos móviles y al almacenamiento en la nube, pero algunos compradores siguen sin estar convencidos.

Sin embargo, a medida que los vehículos, en particular los eléctricos, se digitalizan cada vez más, los fabricantes de automóviles buscan formas de explotar la potencial fuente de ingresos asociada a los paquetes de suscripción.

Al fin y al cabo, es más lucrativo cobrar a toda una serie de propietarios una pequeña cuota mensual por un servicio que ofrecerlo como una compra única cuando se configura el vehículo por primera vez.

Esto también va de la mano con el hecho de que el modelo de propiedad de los automóviles está cambiando rápidamente, ya que cada vez son más los compradores que alquilan o contratan sus vehículos de una forma u otra.

La compra de un automóvil ya no es una inversión única y cuantiosa que se supone que durará años, sino que se suma a la creciente lista de gastos mensuales con los que tienen que lidiar los consumidores.

Lo que era adecuado para el comprador original de un vehículo puede no serlo para la segunda persona que lo adquiere tan solo dos años después de su lanzamiento al mercado, y ahí es donde el modelo «Funciones como servicio» muestra sus ventajas.

Es más, si BMW puede optimizar su proceso de fabricación construyendo básicamente una sola configuración de un modelo y luego cobrando a los clientes por desbloquear funciones de comodidad, como el volante calefactado, lo hará.

El mercado automovilístico está atravesando una de las mayores transformaciones que jamás haya visto, mientras que la competencia es más intensa que nunca. Estas microtransacciones se consideran una forma de suavizar el flujo de caja y, como resultado, está claro que no van a desaparecer pronto.

