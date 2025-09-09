BMW presenta el nuevo iX3 EV con una autonomía monstruosa de 800 km, pero esperaba más del primero de la "Neue Klasse"

El primero de los vehículos de la "Nueva Clase" de BMW es el nuevo iX3.

Los modelos con la batería más grande ofrecerán una autonomía eléctrica de 800 km.

El interior incorpora un nuevo sistema de infoentretenimiento iDrive.

¡Atención! BMW presentó sus primeros vehículos "Neue Klasse", un claro ejemplo del reajuste del lenguaje de diseño y el enfoque del diseño de vehículos eléctricos de la marca.

Presentadas por primera vez en el elegante y elegante sedán BMW Vision Neue Klasse hace dos años, y luego nuevamente con el Sports Activity Vehicle con la insignia X el año pasado, las nuevas líneas se alejan de las gigantescas parrillas delanteras divisivas y el cromado cutre hacia un aspecto futuro más simple y cohesivo.

Nos dicen que este nuevo y audaz enfoque estará presente en más de 40 nuevos modelos en los próximos dos años, lo que representa un asombroso juego de poder por parte de una marca que, como tantos otros actores premium establecidos, está sintiendo la presión de numerosos rivales chinos más asequibles.

La marca alemana también se decanta por el rendimiento de su motor eléctrico, con el tope de gama, el iX3 50 xDrive, que ofrece hasta 800 kilómetros en el ciclo WLTP con una batería de 108,7 kWh.

La carga ultrarrápida de hasta 400 kW es posible gracias a la ahora omnipresente arquitectura eléctrica de 800 V, que permitirá añadir 231 millas de autonomía en solo 10 minutos.

BMW también ha comenzado desde cero con la arquitectura eléctrica que sustentará la próxima generación de vehículos eléctricos. Cuatro ordenadores de alto rendimiento, conocidos como supercerebros, supervisarán la dinámica de conducción, la conducción automatizada, el infoentretenimiento y las funciones básicas de confort.

(Image credit: BMW)

La unidad de control denominada "Heart of Joy" se encargará de la dinámica del vehículo y, según se afirma, es diez veces más rápida que sus competidoras convencionales.

El interior de la cabina también es impresionante, con una versión totalmente nueva del sistema de infoentretenimiento Panoramic iDrive de BMW, que ahora consta de una pantalla táctil central trapezoidal, botones hápticos en el volante y la pieza estrella en forma de una enorme franja negra que recorre todo el ancho del parabrisas.

Esta banda albergará seis áreas de datos individuales que se pueden personalizar para ofrecer todo tipo de información sobre la conducción, instrucciones de navegación y multimedia. Tendremos que esperar para ver cómo es la interacción con ella (especialmente con los botones hápticos del volante), pero sin duda tiene un aspecto impresionante en persona.

Gran autonomía, gran tecnología, aspecto atrevido

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: BMW) (Crédito de la imagen: BMW) (Crédito de la imagen: BMW) (Crédito de la imagen: BMW)

Aunque hay algunos elementos de diseño que recuerdan a los innegablemente hermosos automóviles originales de la «Nueva Clase» de la década de 1960, es probable que el exterior de la primera interpretación moderna divida opiniones.

Las imágenes de prensa hacen un gran trabajo, mostrando los pliegues laterales con un uso inteligente de los reflejos y haciendo que la postura parezca más agresiva con trucos de iluminación, pero me decepcionó un poco verlo en persona.

Sigue sin ser un coche convencionalmente bonito y, aunque se aleja de la enorme parrilla cromada de los últimos modelos de BMW, sigue recurriendo a elementos iluminados que se han vuelto cada vez más populares en los modelos procedentes de China.

Sin embargo, BMW afirma que los precios partirán de 58 755 libras esterlinas para el 50 xDrive en el Reino Unido, y se espera que en Estados Unidos sean inferiores a 60 000 dólares (alrededor de 91 000 dólares australianos), lo que es menos que el actual ICE X3 y el iX3 EV saliente, a pesar de ser más espacioso, más potente y ofrecer una autonomía mucho mayor.

Al fin y al cabo, la belleza está en los ojos del que mira, pero BMW parece estar asegurándose de que todo lo demás en el paquete Neue Klasse cumpla con todos los requisitos.

Estoy feliz de esperar a la versión sedán, que promete tener un aspecto infinitamente mejor.