BMW ha lanzado una máquina de café espresso construida a partir de un motor de motocicleta.

La Big Coffee Boxer está fabricada a mano, con doble caldera y bomba rotativa.

Cuesta 7900 € (unos 9100 $ / 6900 £ / 14 000 AU$) y solo se fabricarán 80 unidades.

Si tu café matutino habitual ya no te da el mismo impulso que antes y tu cartera te pesa, BMW acaba de lanzar la máquina de espresso perfecta para ti. La Big Coffee Boxer, fabricada en colaboración con los expertos en café de ECM Manufacture, está construida con un motor de motocicleta BMW R 18 Big Boxer, y sin duda será un tema de conversación.

En cuanto a especificaciones, la Big Coffee Boxer está a la altura de las mejores máquinas de espresso. Cuenta con dos calderas, lo que significa que puedes preparar un espresso y calentar leche al mismo tiempo, y válvulas de vapor y agua caliente de calidad profesional.

No tiene pantalla táctil a color. En su lugar, la Boxer cuenta con dos diales de presión (uno para cada caldera) y un discreto contador de disparos que te ayuda a saber cuándo es el momento de realizar el backflush de la máquina, algo esencial para eliminar los residuos y mantener el mejor sabor posible del café.

Hay una preinfusión opcional (un proceso que remoja suavemente el café molido antes de aplicar la presión total de preparación), puedes elegir entre tres temperaturas de preparación y utilizar un tanque de agua recargable o un suministro de agua directo si no te importa hacer un poco de plomería.

Aquí está el problema

(Image credit: BMW, ECM)

Naturalmente, nada de esto es barato. La nueva Oracle Dual Boiler de Breville causó sorpresa la semana pasada cuando salió al mercado con un precio de 4499 dólares australianos (unos 3000 dólares estadounidenses/2200 libras esterlinas), pero la Boxer hace que parezca bastante asequible, ya que cada máquina de café espresso de la marca BMW cuesta 7900 euros (unos 9100 dólares estadounidenses/6900 libras esterlinas/14 000 dólares australianos) .

Para ponerlo en contexto, si actualmente pagas 4 dólares al día por un café para llevar, te llevará unos seis años y tres meses amortizar el costo de la Boxer (sin incluir los granos). Además, tendrás que decidirte rápido, porque solo se fabricarán 80 máquinas.

Si eso se sale un poco de tu presupuesto, echa un vistazo a nuestros resúmenes de las mejores cafeteras y las mejores máquinas de café de grano a taza, todas ellas algo más asequibles (aunque no tan elegantes).

