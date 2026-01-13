“Algo global está por llegar”: Geely México prepara la llegada de un nuevo vehículo 100% eléctrico

¡Atención! Geely México sorprende con la próxima incorporación de un nuevo vehículo 100% eléctrico al mercado nacional, esto bajo el lema "Algo global está por llegar", lo que marca un paso más para su visión de impulsar la soluciones de movilidad urbana más eficientes, modernas y alineadas a nuestras necesidades.

Concebido para el uso diario en entornos citadinos, este nuevo modelo ha registrado un desempeño sobresaliente en China y en diversos mercados internacionales, consolidándose como una de las propuestas eléctricas más exitosas dentro de su categoría.

Su enfoque combina un diseño contemporáneo y una arquitectura desarrollada bajo estándares globales, elementos que han sido clave en su rápida adopción y éxito comercial a nivel mundial.

La llegada de esta nueva propuesta eléctrica a México responde al crecimiento que actualmente vive la marca en el país. Durante 2025, Geely comercializó 22,258 unidades, lo que representó un crecimiento anual de 237.4%, impulsado principalmente por la demanda de sus modelos electrificados y una estrategia en modelos híbridos o de combustión interna con gran tecnología, eficiencia y valor para el consumidor.

Estos resultados reflejan la consolidación de Geely en el mercado mexicano y la evolución del perfil del cliente hacia soluciones de movilidad más inteligentes y sostenibles. En este contexto, la incorporación de un nuevo vehículo eléctrico citadino fortalecerá el portafolio de la marca y ampliará su oferta comercial para un público que busca alternativas modernas para la movilidad diaria.

Los detalles técnicos, versiones y equipamiento permanecerán bajo reserva. Geely México dará a conocer más información de manera progresiva conforme se acerque su presentación oficial, anticipando otro capítulo en su estrategia de electrificación y crecimiento en el país.